بشار جاسم



علي رياض شاعر عراقي شاب بدأ عالم الكتابة أواخر عام 2014، حيث شارك في العديد من المهرجانات والمحافل العراقية، وأحرز لقب أفضل شاعر شاب لعام 2020 في مهرجان «نجوم بلا حدود - دورة الفنانة آسيا كمال»، ومثله الأعلى في عالم الشعر هو الشاعر العراقي ميثم فالح.



وحاليا يعيش الشاعر العراقي علي رياض نجاحاته في الأغاني العراقية مع العديد من النجوم، حيث أكد لـ «الأنباء» انه مازال يقدم للفنان علي جاسم كلمات ويحولها لأغنية، حيث يتعاون معه في عدة أغان ناجحة منها «تره تره» من ألحان علي جاسم وتوزيع سرمد عز الدين وتقول كلماتها:



«يعني وإذا عفتني قابل راح أموت



الروح ما ياخذهه بس ربك تره



خاف عبالك احن رايح بعيد



اني اسمك هسه كوه اتذكره



امشي روح ما اريد



يل عشرتك ما تفيد



راح احب من جديد



ما ابقه عليك»



وأيضا يغني له علي جاسم وعلي ماجد «لحقتني للبستان» من توزيع سرمد عز الدين وألحان علي جاسم. كما يغني له علي جاسم «العاصفة» من توزيع لؤي عامر وألحان علي جاسم، بالإضافة إلى أغنية «عيناي» التي يغنيها علي جاسم مع علي ماجد وتوزيع سرمد عز الدين وألحان علي جاسم وتقول كلماتها:



«عيناي



انت الاحبه هواي



يمضوي كل دنياي



ابقه حبيبي وياي»



ويغني ايضا علي جاسم أغنية «سنين واني مدللك» و«حيه» توزيع سرمد عز الدين، كما يغني علي جاسم وحمزة المحمداوي أغنية «تكتبلي واكتبلك» من توزيع أحمد المهندس، وايضا يغني علي جاسم مع محمد السالم أغنية «نار وشرار» من توزيع سرمد عز الدين وألحان علي جاسم.



أما تعاوناته مع النجوم العرب فتعاون علي رياض مع النجمة بلقيس في أغنية طيرالحب من ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين ويقول مطلعها:



يطير الحب احس الروح محتاره



اوديك لحبيبي وجيبلي اخباره



وأيضا له تعاونات مع زياد يوسف من خلال أغنية «القصة الخيالية» وألحان زياد يوسف وتوزيع غصين، بالإضافة إلى المطرب محمد السالم من خلال أغنية «وجهه للقمر» ألحان علي جاسم وفهد نوري بأغنية «ماشيتك مغمض» ألحان زياد يوسف وتوزيع مهند غازي وأيضا يتعاون مع مصطفى العبدلله بأغنية «كرسي الملك» من ألحان علي جاسم



وتوزيع أحمد المهندس.



أما عن جديدة فيقول: جديدي مع مجموعة من النجوم منهم رحمة رياض، ألحان غسان الشامي، توزيع حسام الدين ووليد الشامي وألحان علي جاسم، توزيع أحمد المهندس، ويتعاون مع الفنان السعودي إبراهيم الحكمي ألحان زياد يوسف وتوزيع غصين.



أما عن طموحه بالتعاون مع نجم معين فقال: ما عندي أمنية معينة لأحد يغنيلي لأن أنا بطبيعتي طموح، «ومن راح أخلي فنان معين كهدف احتمال راح أوقف عنده، ومو أمنية ولكن عاجبني أسمع كلامي بصوت الفنان حسين الجسمي وشيرين».



أما عن انتشار قصيدته «خبر عاجل» بمواقع التواصل فيقول: قصيدة «خبر عاجل» كتبتها عن موقف صار معاي مع أحد الأصدقاء اللي كانت تربطني معاه علاقة كبيرة وقديمة وفجأة انصدمت بعد ما مريت بموقف صعب، وأنا سعيد جدا بانتشارها في التيك توك والانستغرام وتويتر وتقول كلماتها:



«خبر عاجل لأصدقاء المصلحة



العشرة راح اقطعه قطعة مسبحة



صوجي جنت انطيكم هواي اهتمام



وانتوا واحدكم ولا مال احترام



رايد احكي ولازمتني المستحه



خبر عاجل لاصدقاء المصلحة»