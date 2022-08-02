أعلنت مارينا ميديا عن تدشين البث التجريبي لتطبيق إذاعة marina mango لتكون المولود الجديد ضمن مجموعة خدماتها الاعلامية التي تقدمها منذ عام 2005 في قوالب متعددة تستهدف كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، وفي إطار ترفيهي بحت.



ويختص تطبيق اذاعة marina mango بتقديم محتوى ترفيهي باللغتين الهندية والانجليزية عبر برامج صباحية ومسائية يتخللها بث أغان متنوعة برائحة ونكهة بوليوود الجذابة بإيقاعات هندية تلامس شغف محبي هذا المحتوى في الكويت سواء من الجاليات الآسيوية التي تتحدث الهندية أو العربية العاشقة لهذا النوع من الفن.



وأكدت مارينا ميديا أنها تهدف من خلال إطلاق هذا المولود الجديد الى توسعة شبكتها الإذاعية والتلفزيونية لتكون على قرب دائم مع متابعيها من كل الأطياف وفي كل مكان لاسيما ان marina mango تبث عبر تطبيق خاص موجود على نظامي التشغيل ANDROID وIOS مما يتيح الفرصة للجميع لتحميل التطبيق والاستمتاع بما تقدمه الإذاعة عبر الهاتف النقال أو من خلال موقعها الالكتروني، مشددة على ان هذا المولود الجديد لن يكون الاخير في اطار استراتيجية مد الفضاء الإعلامي للمجموعة ليحاكي جميع الشرائح المستهدفة.



وتعتبر مارينا ميديا مجموعة إعلامية متكاملة بخدماتها التي تقدم عبر اثير التليفزيون والاذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي منذ 17 عاما، وهي مؤسسة تتبع شركة جلف سات المتخصصة بتقديم خدمات الاتصالات والبث عبر الأقمار الاصطناعية بمختلف المحتويات حول العالم، ويمثل تطبيق اذاعة marina mango إضافة مهمة للمؤسسة وتطلعاتها بتقديم خدمات تحظى برضا المتابعين وثقة العملاء والشركاء المعتبرين لديها.