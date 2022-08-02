مفرح الشمري



التلفزيون الرسمي للدولة يحرص دائما ان يكون الملجأ الوحيد لنفي الأخبار أو تأكيدها للمشاهدين، لكن اذا كان الامر يتعلق بأحوال الطقس وغيرها التي تدخل في عالم الغيبيات فهذا بأمر الله حتى وان تنبأ المتنبئون بذلك، فخبراء الطقس يرصدون الخرائط الجوية التي امامهم ويتنبأون بها لكن حدوثها وتحولها من مكان الى مكان هذا بأمر الله، لذلك من الضرورة اختيار الاسلوب الامثل فيما يقال على تلفزيون الرسمي للدولة على الهواء لأن بعض الكلمات يجب ألا تقال مثل «طلع الحچي خرطي» في برنامج رسمي بعد اتجاه الغيوم الماطرة التي تنبأ بها عدد من خبراء الجو عندنا إلى ايران لأن هذا كله بأمر الله وعلينا ان نحمد الله كثيرا انها لم تحدث عندنا خصوصا بعد ما شاهدنا من أتتهم تلك الأمطار الغزيرة.. اختيار الأسلوب الأمثل والمفردات في التعليق على اخبار او توقعات كان من المفترض ان تحدث ولم تحدث هذا الاختيار فن من فنون التقديم التلفزيوني.. ومنا للمسؤولين!