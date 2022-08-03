عبدالكريم العبدالله



أكد مدير منطقة الاحمدي الصحية د.أحمد الشطي ان ذكرى الاحتلال العراقي مازالت منصة لاستخلاص الدروس والعبر من قصص التفاني والعطاء التي صاحبت استمرار تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع تحت النيران وانعدام الأمن، مشيرا الى أنها رسالة للطواقم الطبية وطلبة الطب بأن هناك ملاحم سطرت يجب استحضارها كمصدر إلهام وشغف لمزيد من العطاء.



جاء ذلك على هامش «ملتقى الصمود» الذي نظمته منطقة الاحمدي الصحية وصادف ذكرى الاحتلال العراقي على الكويت أمس، بمشاركة كوكبة من ابطال الصحة اثناء الاحتلال الذين استعرضوا التحديات والمعاناة خلال تلك الفترة.



وقال الشطي إن الملتقى تطرق الى جوانب مختلفة تحدث عنها أبطال الصحة، حيث تحدث فيها د.يوسف النصف عندما كان مديرا لمستشفى مبارك، ود.محمد الشرهان عندما كان مديرا لادارة الطوارئ الطبية، ومن داخل مستشفى العدان د.عادل عبدالرزاق ود.حسين الشمري ود.مجدي عمارة والصيدلاني اسعد حسن الذين تناولوا تجربتهم اثناء الاحتلال والتحرير والشهداء الذين سقطوا منهم، كما تحدثوا عن تحديات الخدمة الصحية اثناء الاحتلال.



وأضاف: حتى لا ننسى تبقى الكويت في العقول والقلوب، ولا صوت يعلو فوق صوت الوطن، وان قياداتنا الحكيمة استطاعت ان تبحر بالكويت كواحة أمن وأمان واستقرار، ونؤكد ايضا ان الطب بتخصصاته مهنة العطاء والبذل.



بدوره، عبر رئيس الجمعية الطبية د.ابراهيم الطوالة عن اعتزازه ببطولات الفريق الطبي، مؤكدا اهمية التوثيق ونشر هذه البطولات لتظل مصدر إلهام للأجيال القادمة من الأطباء.