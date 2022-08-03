قال وزير الصحة د.خالد السعيد أمس إن الذكرى الـ32 للاحتلال العراقي الغاشم مناسبة لاستذكار بطولات وملاحم الشعب الأبي وشهداء الكويت الذين سيظلون دوما نموذجا وقدوة نقتدي بها في الوفاء وحب الوطن.



وأشاد السعيد في تصريح صحافي بالجهود التي بذلتها جميع الطواقم والكوادر الصحية خلال تلك الفترة والتي شكلت اروع الصور في التضحيات والإيثار والعطاء، مشيرا الى استمرارها في تقديم الخدمات الطبية والبر بقسمها واداء واجبها الوطني والمهني بكل اقتدار.



وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها شهداء الوطن الابرار وبجهود الكوادر الصحية الوطنية التي حملت الامانة بكل كفاءة واقتدار في سبيل وطنها والتمسك بقيم واخلاقيات المهنة النبيلة حتى تجاوزنا المحنة وتم تحرير الوطن الغالي.