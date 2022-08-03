بمناســـبــة الذكـــرى الثانية والثلاثين للاحتلال العراقي الغاشم، أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اننا جميعا نستحضر بكل الفخر والاعتزاز تلاحم أهل الكويت وتمسكهم بشرعيتهم وبثرى وطنهم الطاهر، كما نستذكر بكل الإجلال والإكبار حكمة المغفور لهم بإذن الله تعالى أصحاب السمو الأمير الشيخ جابر الأحمد، والأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، والأمير الشيخ صباح الأحمد إبان توليه مهام وزارة الخارجية، واقتدارهم في حشد كل قوى الخير في العالم بجانب الحق الكويتي.



وأضاف الخالد: نستحضر أيضا في ذكرى الغزو الآثم وبكل العرفان والامتنان الموقف الخالد لقيادة وشعب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وللأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، ودول التحالف على امتداد العالم اجمع، ويقيننا ان البطولات الخالدة للمقاومة الكويتية الباسلة وعموم بنات وأبناء الوطن المخلصين التي توجت بعودة الحق لأصحابه ودحر المعتدي، ثم الملاحم الجبارة لإعادة الإعمار وإزالة آثار العدوان الحاقد، ستبقى شاهدا على قوة إرادة هذا البلد الأبي.



وتابع: من قلوبنا نبتهل إلى الخالق سبحانه وتعالى ان يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ويعجل بإجلاء أمر أسرانا، ويحفظ كويتنا الغالية ويديمها دار أمن وأمان ويبقي رايتها عالية خفاقة، في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.