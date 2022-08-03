تقدم رئيس الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل الضاحي وجميع أعضاء الهيئة الإدارية بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح وإلى الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة المرسوم السامي بتشكيل الحكومة.



وقال الضاحي ان المرحلة الراهنة تتطلب العمل الجاد من الحكومة الجديدة ومحاربة كافة أوجه الفساد، مؤكدا أن الرابطة لديها ثقة كبيرة في سمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته الرشيدة لإدارة هذه المرحلة بخبرته وحنكته المعهودة بما يحقق تطلعات أبناء الكويت. وختم الضاحي تصريحه متوجها إلى الله بالدعاء أن يحفظ سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تعود الكويت الى سابق عهدها درة للخليج.