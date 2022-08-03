أعلن القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. عايد سلمان حصول الكلية على شهادة (آيزو) لنظام إدارة الجودة لتكون بذلك أول كلية الجامعة تحصل على هذه الشهادة.



وأوضح سلمان في تصريح صحافي الثلاثاء أن الكلية استطاعت تحقيق كافة الشروط والمعايير المطلوبة واجتياز عملية التدقيق والمراجعات الدقيقة من قبل (رويال سيرت) العالمية.



وقال إن الحصول على هذه الشهادة من شأنه أن يعزز التكامل بين نظم الإدارة المختلفة والإسراع باتخاذ الخطوات الجادة لميكنة ورقمنة العمل بالكلية.



من جهته، أكد مساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب د. أسامة العمير في تصريح مماثل أن حصول الكلية على هذه الشهادة يعد تتويجا لجهودها في توثيق وتطوير إجراءاتها بتقنية متقدمة ويعكس المستوى المتميز الى جانب سعيها إلى التطوير المستمر لتوفير خدمات ذات جودة عالية في بيئة تتسم بأعلى درجات الكفاءة.



وأوضح العمير أن هذه الجهود تتوافق مع الرؤية العامة للكلية وللجامعة لمواكبة كل ما هو متميز في آليات العمل وتطبيقاتها، مشيرا إلى حرص الكلية على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والتميز في خدماتها المقدمة بما يدعم نجاح تنفيذ خططها المستقبلية وتحقيق أهدافها الإستراتيجية المتماشية مع أهداف الجامعة والحكومة.



وبين أن الحصول على الشهادة يعزز الصلة بين الكلية والقطاعين الحكومي والخاص بالدولة بالتطوير الدائم للمعايير التي تلبي احتياجات ومتطلبات العمل.



بدوره، ذكر الفريق المسؤول عن تطبيق نظام الجودة (آيزو) في الكلية ممثلا بالمهندس غازي الشمري والمهندسة مروة العيسى أن نظام الآيزو يوحد الأنظمة والعمليات والمعايير المنظمة للعمل إذ تم توثيق جميع التعليمات والإجراءات اللازمة بما يتسق مع المعايير القياسية المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة.