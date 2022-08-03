

تقــــدم رئـيـــــس نقابة العاملـيـن في وزارة التعليم العالي د.خالد البراك بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وأعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة صدور مرسوم تعيينهم.



وتمنى البراك لاعضاء الحكومة الجديدة السداد والتوفيق لما فيه خير الكويت وشعبها، تحت ظل وراية القيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



وتمنى البراك للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح في أداء مهامها وتحقيق الطموحات والآمال التي يتطلع إليها الشعب الكويتي.