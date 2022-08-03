آلاء خليفة



أعلنت مساعدة نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات بجامعة الكويت د.حنين شفيق الغبرا في تصريح خاص لـ«الأنباء» أنه ولأول مرة فإن قطاع الأبحاث بصدد التعاون مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لتفعيل خدمة الـFast Track التي تختص بتقليص المدة الزمنية لتسجيل براءة الاختراع من 3 سنوات لسنة واحدة.



وأفادت الغبرا بأن الهدف من ذلك هو التسهيل على الباحثين وتشجيعهم على تقديم المزيد من براءات الاختراع الجديدة.



تسعى جامعة الكويت منذ تأسيسها لتوفير الدعم والرعاية لابتكارات باحثيها من خلال حثهم وتشجيعهم على الإبداع والتميز للمساهمة في رفع الشأن الاقتصادي والصناعي للكويت، ورفع التصنيف العالمي لجامعة الكويت، ولتحقيق ذلك تم إنشاء مكتب براءات الاختراع بتاريخ 30/4/2005 بموجب القرار رقم (886) الصادر من مدير الجامعة بهدف أن يتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإضفاء الحماية القانونية للاختراعات التي يتوصل إليها منتسبي الجامعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة والموظفين، واستغلالها تجاريا من خلال التسويق ليكون لها مردود مادي يسهم في الارتقاء بالمستوى الخدمي والمجتمعي لجامعة الكويت والكويت بشكل عام.