قد يبدو من المستحيل إخفاء أطول شجرة في العالم، لكن هذا هو ما يحاول المسؤولون في متنزه ريدوود بارك الوطني بولاية كاليفورنيا الأميركية أن يفعلوه على وجه التحديد منذ عام 2006 ، وأصبحت أطول شجرة في المتنزه رسميا بعيدة المنال بعدما أصدر المتنزه الأسبوع الماضي بيانا جاء فيه ان أي زائر يتم رصده بالقرب من الشجرة قد يواجه عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة بقيمة 5 آلاف دولار.



وعلى مدار 16 عاما، ظلت إدارة المتنزه ترفض الكشف عن موقع الشجرة التي يبلغ طولها 380 قدما بغرض حمايتها. ويخشى المسؤولون في المتنزه من أن كثرة وجود الزائرين في موقع الشجرة قد يدمرها أو يفسد النظام البيئي الدقيق في المنحدرات المحيطة بها.



وتشير التقديرات إلى أن عمر الشجرة يتراوح بين 600 و800 عام. وقد وتحمل اسم «هايبريون» وتقع في قلب المتنزه ولا توجد أي طرق أو ممرات مؤدية إليها.



وجاء في البيان الذي أصدره المتنزه أن هايبريون ليست أجمل أشجار المتنزه، حيث إن جزعها صغير مقارنة بأشجار أخرى في المتنزه، كما أنه لا يمكن ملاحظة ارتفاعها من الأرض. وذكر البيان أن «هناك مئات الأشجار التي تقع على امتداد ممرات المتنزه، وهي أجمل في المشاهدة من الأرض».