تسبب وجود سلحفاة جريحة على إحدى السكك الحديد في إعاقة حركة القطار شرق إنجلترا لساعات عدة يوم الاثنين، على ما أعلنت شركة «غريتر أنغليا» للقطارات.



ونشرت «غريتر أنغليا» تغريدة على تويتر منتصف يوم الاثنين أفادت فيها بأن «حيوانات على السكة في هارلينغ رود (شرق) تسببت في إغلاق الخط، وقد يتم إلغاء أو تأجيل رحلات القطارات التي تمر عبر هذه المحطة».



وأوضحت راكبة أحد القطارات ديان أيكرز عبر تويتر، أن «ثمة سلحفاة عملاقة على خط نورويتش لاتزال على قيد الحياة لكنها مصابة».



أما آنا دبنهام التي كانت أيضا في قطار عالق فنقلت عبر تغريدتها على تويتر المعلومات القليلة التي كانت تذاع ومفادها ما يأتي: «نعتذر عن التأخير لمدة 74 دقيقة في هذا القطار والعائد إلى وجود سلحفاة على السكة». وكانت السلحفاة موجودة على خط السكك الحديد الذي يربط كامبريدج بنورويتش شرق إنجلترا.



وطمأنت شركة القطارات عبر الشبكة الاجتماعية، إلى أن «فريقا متخصصا للرعاية تولى معالجة السلحفاة وأبلغ (الشركة) أنها ستتعافى تماما».