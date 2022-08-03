أظهرت دراسة أميركية أن تناول المضادات الحيوية لعلاج بعض الأمراض يقضي على نوع من البكتيريا التي تعيش في الأمعاء، مما يؤثر على التحفيز والتحمل لدى الرياضيين. وتهدف الدراسة التي أجراها فريق بحثي بجامعة كاليفورنيا ريفر سايد الأميركية إلى تحديد تأثير بكتيريا الأمعاء على العادات الرياضية الطوعية لدى البشر. وفي إطار الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني «سايتيك ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية، قام الباحثون بتحليل عينات من فضلات فئران بعد إخضاعها لبرنامج علاج بالمضادات الحيوية لمدة عشرة أيام، وتبين من التحليل تراجع نوع من بكتيريا الأمعاء لدى هذه الفئران.