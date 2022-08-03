كشف نجم هوليوود براد پيت، أنه صار يهتم بالروحانيات وعلم النفس مع تقدمه في العمر.



وقال بيت (58 عاما) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: «كلما تقدمت في السن، زاد اهتمامي بموضوعات مثل الروحانيات وعلم النفس. هذا يساعد».



وفي فيلمه الكوميدي الحركي الجديد «قطار سريع» يجسد پيت دور قاتل مأجور يبحث عن معنى للحياة ويحاول أن يصبح شخصا أفضل.



وعن الشخصية التي يجسدها في الفيلم قال پيت: «لقد عاد إلى العمل بعد قراءة كتاب عن المساعدة الذاتية وخضع للعلاج لمدة شهرين، وأعتقد أنه فهم الحياة وأنه سيحل الأمور سلميا في المستقبل».



ويظهر لبطل الفيلم بعد ذلك العديد من المعتلين اجتماعيا خلال قيامه بمهمته الجديدة على متن قطار ياباني سريع. يقول پيت: «وبعد ذلك لا تسير الأمور حسب الخطة».



ومن المنتظر أن يعرض الفيلم الكوميدي للمخرج الأميركي ديفيد ليتش في دور العرض بألمانيا غدا خميس المقبل. ويشارك في الفيلم الممثلة الأميركية جوي كينج والممثل البريطاني آرون جونسن والممثل الأميركي بريان تيري هنري.