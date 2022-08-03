بشرى شعبان



كشفت مديرة إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون سارة الدوسري في تصريح عن أن الوزارة بصدد إعادة تشكيل لجنة المبادرات بمشاركة جهات خارجية في عضوية اللجنة من الأمانة العامة للأوقاف المعهد العربي للتخطيط، والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.



وأضافت أنه يجري حاليا العمل على إصدار اللائحة التنظيمية لحاضنات الأعمال المخصصة للأنشطة الإنتاجية المدرة للدخل والمشروعات المتناهية الصغر والتي تهدف إلى تنظيم عمل المبادرات في بوتيك (33) التابع لقسم المتابعة وتنمية المشاريع ولتخفيف الشروط على المبادرات الراغبات في استغلال محلات الحاضنة.