عبدالهادي العجمي



اختتم صباح امس الاجتماع الرابع عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتفعيل آلية العمل في مجال الإدارة ضمن إطار موحد للقوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي.



وألقى رئيس الاجتماع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد علي الكندري كلمة بهذه المناسبة رحب من خلالها بالضيوف الكرام، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت.



وتأتي هذه الاجتماعات ضمن أوجه التعاون المشترك لتبادل الرؤى والخبرات والتنسيق العسكري بين الأشقاء في دول مجلس التعاون والقيادة العسكرية الموحدة.



وفي ختام الجلسة شكر اللواء الركن د.خالد الكندري الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الجهود المبذولة لإنجاح مثل هذه الاجتماعات والتي تهدف الى توحيد وتطوير مفاهيم الإدارة والقوى البشرية.