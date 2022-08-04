مفرح الشمري



حرصت أسرة البرنامج الاذاعي «السالفة» الذي يبث عبر اثير محطة OFM على أن تستذكر ذكرى الغزو العراقي الغاشم على الكويت بطريقتها الخاصة لإبراز دور المقاومة الكويتية في تلك المحنة التي مرت على الكويت وأهلها وذلك من خلال استضافتها رئيس مجلس ادارة نقابة الفنانين الكويتيين د. نبيل الفيلكاوي الذي كان له دور فعال في تلك الفترة المريرة التي مرت على الكويت حيث انضم إلى المقاومة الكويتية وكان من ضمن «قروب الأندلس» وساهم في اعمال المقاومة مع زملائه ابناء الكويت من تفخيخ السيارات والتفجيرات التي حدثت في عدة مناطق بالكويت واسر الجنود العراقيين وتسليمهم الى القيادة السياسية بعد التحرير.



الحلقة تضمنت اتصالا هاتفيا مع مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان الذي استذكر في كلمته عطاءات شهداء الكويت رجالا ونساء في الدفاع عن وطنهم، كما تضمنت العديد من الفلاشات الوطنية ومقابلات سابقة سجلت مع عدد من الفنانين والمسؤولين في شركة المطاحن والمتطوعين الذين عاصروا تلك المحنة مثل الفنانة الراحلة مريم الغضبان وفاطمة المطوع إحدى المشاركات في توزيع الخبز والأسلحة.



برنامج «السالفة» من اعداد رشا الفهد ويوسف كاظم وتقديم هاشم اسد ودانة البحر وايمان درويش وهندسة محمد شمساه وتنفيذ أحمد الأمير ومن إخراج فيصل الظفيري.