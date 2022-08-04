مفرح الشمري



«حب الوطن والدفاع عنه بالغالي والنفيس واجب على الجميع صغارا وكبارا»، في ظل هذه العبارة سارت احداث السهرة الدرامية الخاصة التي بثتها اذاعة البرنامج العام في الذكرى الـ32 للغزو العراقي الغاشم على الكويت، وحملت عنوان «كانت ايام» من تأليف عبدالعزيز الحشاش، واخراج حسين الحداد، وبطولة جاسم النبهان، وأحمد مساعد وفهد العبدالمحسن، وعصرية الزامل، ويوسف الحشاش، وأسامة المزيعل، وفاطمة الطباخ، وعبدالكريم اسماعيل، وعبدالمحسن العمر، وكفاح الرجيب، ومنال الجارالله، ومجموعة من الفنانين.



السهرة الدرامية بتوجيهات وكيل الاذاعة د. يوسف السريع واشرف عليها مدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي الحريص دائما على تقديم الافضل خصوصا في المناسبات الوطنية حتى لا تمر مرور الكرام.



اختيار مثل هذه السهرات الدرامية والتي تحمل بين طياتها معاني كثيرة في حب الوطن والتضحية من اجله يكون لها وقع على نفوس مستمعي اذاعة البرنامج العام بالداخل والخارج وذلك لتصل الرسالة للجميع.



«كانت ايام» بمثابة رسالة جميلة كتبها بأسلوب جميل وسلس الكاتب عبدالعزيز الحشاش لإبراز قيمة ذكرى الغزو وتاريخه الذي لابد ان لن ينساه احد من جيلنا الحالي ليتعرفوا ماذا حدث فيه وماذا جرى لبلادهم طيلة 7 شهور سوداء ذاق فيها اهل الكويت امر العذاب، العذاب النفسي، والعذاب الجسدي، ودفع ابناء الكويت حياتهم لاسترجاع ارضهم من جار لم يحترم ولم يقدر فضائل الكويت عليه.



«كانت أيام» احداثها هي احداث مرت على كل بيت كويتي ابان الاحتلال العراقي، جسدها فريق العمل بإتقان لتصل الرسالة المرجوة من هذه السهرة التلفزيونية التي كانت تدور حول عائلة ناصر ومعاناتهم مع تصرفات الغزاة الذين لا يرحمون صغيرا ولا يحترمون كبيرا غايتهم السلب والنهب والقتل لاضعاف همة اهل الكويت وعدم مقاومتهم لهم ولكنهم تفاجأوا بصلابة اهل الكويت وشبابها الذين كانوا يصولون ويجولون مناطق الكويت لمحاربتهم ولقضاء حوائج اهل الكويت في ظل الظروف التي كانوا يعيشونها، فيقومون بتوفير المواد المعيشية والاموال التي كانت حكومة الكويت بالخارج ترسلها لهم لتساعدهم على العيش حتى طرد الغزاة من البلاد.



مثل هذه الاعمال الدرامية يجب على المسؤولين في وزارة الاعلام وتحديدا في قطاعي التلفزيون والاذاعة الاكثار منها لابراز قيمة هذا اليوم عند الاجيال الجديدة وإبراز دور الشعب الكويتي في المحافظة على بلادهم في احلك الظروف، وان لا تمر ذكرى هذا اليوم مرور الكرام.. شكرا اذاعة البرنامج العام.