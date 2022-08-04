مفرح الشمري



بعد ما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه الفنانة زهرة عرفات وهي تتصالح مع الفنانة إلهام الفضالة بحضور الفنانة اميرة محمد، والذي عرضه برنامج «الليلة» الذي يبث على تلفزيون الكويت الرسمي ووصفه بأنه خبر حصري يبث في هذا البرنامج، استاء الكثير من نشطاء مواقع التواصل لعرض مثل هذه الأمور على التلفزيون الرسمي الذي من المفترض منه ان يكون قدوة للقنوات المحلية الخاصة وليس تقليدها في بث مثل هذه «الفرقعات الإعلامية» التي نسمعها ونشاهدها كثيرا في القنوات الخاصة و«اليوتيوب».



بعد انتشار المقطع «الحصري»، طلب وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري من قيادات التلفزيون الارتقاء بالخطاب الإعلامي وعدم التطرق الى العلاقات الخاصة وخلافات الفنانين والفنانين في البرامج التلفزيونية.



يذكر ان الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون فهد الغيلاني قام بالتنبيه على فريق عمل برنامج «الليلة» بعدم تكرار مثل هذه الأمور مرة اخرى.