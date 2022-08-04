پيت وزملاؤه قدموا «أكشن» وإثارة ممزوجة بالكوميديا

عرض الفيلم في الكويت هو الأول قبل عرضه في دول العالم



ياسر العيلة



الأفكار الإبداعية الكويتية كثيراً ما نلاحظها في المناسبات الكبيرة بشكل عام والمناسبات الفنية على وجه الخصوص، ونلمس تأثيرها، وهذا ما فعله فريق من الشباب الموهوبين مساء أول من أمس في شركة «سبارك» المسؤولة عن إقامة الافتتاحية الرسمية للأفلام العالمية في دول الخليج والذي وصل عدد الافتتاحات التي أقاموها الى الآن نحو 100 افتتاح رسمي، حيث أقاموا افتتاحا مبهرا للفيلم العالمي «Bullet Train» في سينما «جراند سينما» وسط حضور كبير من عشاق الفن السابع في الكويت، وكان في استقبال هذا الحضور القائمون على شركة «سبارك» المدير العام للشركة د.سند راشد والفنان رازي الشطي نائب المدير العام والفنان بدر زيد المدير التنفيذي للشركة وأحمد السويلم مدير إدارة العلاقات العامة في شركة «Vo»



كل الأجواء كانت مهيأة لمشاهدة تجربة سينمائية مختلفة، حيث قامت الشركة المنظمة بتصميم ديكورات تشبه أحداث الفيلم في الممرات المؤدية لقاعة العرض مثل ديكور لمحطة قطار وحقيبة فضية وقبعة ومسدسات واستخدام الأضواء الخافتة، بالإضافة الى أن الفتيات اللاتي كن في استقبال الحضور يرتدين ملابس تشبه ملابس مضيفات القطارات العالمية، كل هذه الأشياء جعلتنا نعيش أجواء من الإثارة والتشويق قبل مشاهدة الفيلم، حيث تمت تهيئة كل الجمهور لتمضية وقت مختلف ومشاهدة فيلم سينمائي بمنظور جديد. أما بخصوص فيلم «Bullet Train»، الذي قام ببطولته النجم العالمي براد پيت وشاركه كوكبة من نجوم هوليوود، أبرزهم ساندرا بولوك وجوي كينج وأندرو كوجي وبريان تايري هنري ومايكل شانون وآخرون، ومن تأليف زاك أولكويتش وهو مبني على رواية يابانية للمؤلف «كوتارو ايزاكا» ومن إخراج ديفيد ليتش، وقدم براد پيت شخصية قاتل مأجور يدعى «Lady bug» يقوم بعملية إجرامية داخل أحد القطارات في مدينة طوكيو في اليابان، حيث يتم تكليفه بسرقة حقيبة بها مبلغ مالي كبير وكان من المفترض أن تكون العملية بسيطة لكنه واجه العديد من العقبات غير المتوقعة داخل القطار الذي تواجد فيه أيضا مجموعة من القتلة المأجورين لديهم مهام لتنفيذها، حيث تكشف لنا الأحداث أن أهدافهم جميعا مرتبطة ببعضها البعض، بالإضافة الى وجود زواحف غريبة تهرب من أقفاصها و«Lady bug» مقتنع بأن حظه السيئ لم يتوقف، حيث يجد نفسه ملاحقا من أجل الحقيبة التي في يده وبسببها يواجه مشاكل عديدة داخل القطار، ما يؤدي الى سقوط قتلى من مجموعة المرتزقة المأجورين الذين يتقاتلون لتحقيق مبتغاهم، فالأكشن والكوميديا في الفيلم لم يقتصرا على براد پيت فقط ولكن على جميع نجوم الفيلم، مثل الممثلان آرون تايلور جونسون وبريان تيري هنري اللذان يطلقان على نفسيهما «Tangerin وLemon» وأيضا الممثلان أندروكوجي وهيرويوكي سانادا جلبا خبراتهما بالفنون القتالية في الفيلم، ويحسب لبراد پيت قدرته على جعل مشاهد الأكشن التي يؤديها مليئة بالضحك وأضفت أجواء من البهجة لدى المشاهدين خاصة عندما يسرد باستمرار تعاليم طبيبه النفسي لمواجهة حالة العدوانية التي كان عليها، وتمكن «پيت» بأداء رائع من الحفاظ على أسلوب المرح من دون أن يصبح مملاً وقدم أداء جميلا لقاتل مأجور لا يستخدم سوى قبضته وسكاكين وأشياء حادة أخرى للدفاع عن نفسه خاصة أنه ينفر من الأسلحة النارية.



الفيلم بشكل عام يقدم أكشن ومطاردات وعنفا بشكل مختلف ممزوجا بالكوميديا التي جعلت الجمهور يعيش أوقاتا من الترفيه الممتع بالرغم من المشاهد الكثيرة المؤلمة فيه.



جدير بالذكر أن عرض الفيلم الذي أقامته شركة «سبارك» هو العرض الخاص الأول له قبل عرضه في السينما بدول العالم.