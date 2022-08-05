يمنع الإرث

شخص ذهب بابنه الى المستشفى وأثناء الطريق حصل حادث وتوفي الأب، هل يحرم هذا الابن من الميراث لمرافقة أبيه أثناء الحادث سواء كان متعمدا او غيره؟



٭ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا ثبت ان الابن تسبب في قتل والده بحادث السيارة، فإنه لا يرث منه، ولو كان ذلك نتيجة الخطأ، وهو قول أكثر أهل العلم. والله أعلم.



راتب الإمام من الزكاة



هل يجوز دفع راتب لإمام مسجد من الزكاة من قبل المصلين أو غيرهم؟



٭ قد بيّن الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة، فقال جل شأنه: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ـ التوبة: 60).



فإن كان إمام المسجد المذكور فقيرا أو مسكينا، جاز صرف الزكاة إليه، وإلا لم يجز.



الترتيب في الوضوء



ما حكم الترتيب في الوضوء والغسل؟ وما الحكمة من هذا الترتيب؟



٭ يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ـ المائدة: 6)، فالفاء في الآية تفيد الترتيب، وهذا الوجوب والفرضية عند الشافعية والحنابلة، لكن الحنفية والمالكية لم يشترطوا ولم يوجبوا الترتيب في الوضوء، وإن كان الترتيب هو السنة اقتداء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم واستدلوا بأن الواو في الآيات تقتضي الجمع ولا تقتضي الترتيب.



ولعل الرأي الأول هو الراجح لورود الترتيب في الآية الكريمة، ولبيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله.



وأما الحكمة من الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا نعرف نصا في ذلك، فليس ذلك مما للعقل دخل في استنباط الحكمة منه، ولكن الترتيب في الوضوء يقتضيه البدء بأشرف الأعضاء ثم ما يليه، فبدأ بالوجه، ثم اليدين الى المرفقين، ثم الرأس ثم الرجلين.