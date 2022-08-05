قال الله جل وعلا: (وما كنت متخذ المضلين عضدا).



كــل خـيــر مقــصـوص جناحاه إن شاركه قلب مضل.



الذين يجعلون أهل الاهواء الضالين المضلين عن الصراط لهم ظهرا وعونا سيتخلون عنهم في وقت الشدة، بل وقد يكونون عليهم ضدا.



دعوة قرآنية لاختيار الاصدقاء والاصحاب والزوجات والازواج بعناية فائقة، والتأكد من أن هذا الصاحب لا يحمل افكارا مضلة او افعالا منحرفة عن الصواب او اوهاما مزيفة تفسد اعتقاده حتى لا يتحول هذا العضيد الى اداة يفسد فيها عليك حياتك.



اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات.