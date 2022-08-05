تزوجت امرأة، وبعد 6 أشهر ولدت طفلا، والمعروف ان المرأة غالبا ما تلد بعد 9 أشهر أو 7 أشهر من الحمل، فظن الناس انها لم تكن مخلصة لزوجها، وأنها حملت من غيره قبل زواجها منه.



فأخذوها إلى الخليفة ليعاقبها، وكان الخليفة حينئذ هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما ذهبوا إليه، وجدوا الإمام عليا موجودا عنده، فقال لهم: ليس لكم أن تعاقبوها لهذا السبب.



فتعجبوا وسألوه: وكيف ذلك؟ فقال لهم: لقد قال الله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (أي أن الحمل وفترة الرضاعة ثلاثون شهرا). وقال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) أي أن مدة الرضاعة سنتين. إذن فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا، والحمل يمكن أن يكون ستة أشهر فقط.