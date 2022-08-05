أطفالنا هم الرعية التي استرعانا الله إياها، ومن ثم فإن الله سبحانه سوف يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده.



فليكن الأب والأم القدوة الصالحة لأطفالهما لتعليمهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يحبه الوالدان اولا، فالطفل يلتقط كل ما يدور حوله، فإن صدق الوالدان في حبهما لرسول الله أحبه الطفل بالتبعية ودون اي جهد من الوالدين، لأن الطفل سيرى ذلك الحب في عيونهما وفي أحاديثهما وفي الصلاة عليه وفي شوقهما لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقدوة هي اقصر السبل وأيسرها للتأثير على الطفل.

علموا أطفالكم ان اساس الايمان لا يكتمل الا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والاقتداء به، وهذا ما حققه الصحابة جميعا في تدريب اولادهم على محبته صلى الله عليه وسلم.



ذكروهم بقوله صلى الله عليه وسلم «من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله».



علموهم ان المؤمن لا يصدق ولا يذوق حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما.

وعلى الوالدين ان يقصوا ما ورد من قصص اطفال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتالهم لمن يؤذيه وسرعة استجابتهم لندائه وتنفيذ أوامره وحبهم لما يحبه صلى الله عليه وسلم وحفظهم للأحاديث النبوية، كما يجب عليهم تحفيظ الأطفال بعض الأحاديث ومكافأتهم على حفظهم مع الشرح لهم بما يناسب عقولهم وما يلائم سنهم، فإذا اردنا تربية نشء مسلم يحب الله ورسوله فلنبدأ معه منذ البداية حتى يكون حريصا على ارضاء والديه مطيعا سهل الانقياد، فنشأة الصغير على شيء يجعله متطبعا به والعكس صحيح، فمن أغفل في الصغر كان تأديبه في الكبر صعبا.