هادي العنزي



تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب إلى الدور نصف النهائي في البطولة الخليجية لكرة السلة، المقامة حاليا في دبي، بعدما تغلب على نظيره الإماراتي 39-37، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ راشد آل مكتوم بنادي الوصل، في آخر مواجهات الفريقين في الدور التمهيدي.

وحل أزرق الشباب في المركز الثالث للبطولة، ليضرب موعدا مع المنتخب السعودي في الـ 6:30 مساء اليوم الجمعة في نصف النهائي، وفي النصف الثاني من قبل النهائي يواجه المنتخب القطري متصدر الترتيب نظيره البحريني الرابع، ويتأهل الفائزان مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب والتي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 21 حتى 28 أغسطس الجاري.

وقد سبق لأزرق الشباب مواجهة الأخضر السعودي في الدور التمهيدي، وانتهت لمصلحة الأخير بفارق 9 نقاط (63-72)، ويسعى المدرب سلمان رمضان لتجاوز العقبة الأخيرة للتأهل إلى المباراة النهائية.