عبدالعزيز جاسم



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ثاني مبارياته الودية اليوم في الـ 5:45 من مساء اليوم، وذلك ضمن معسكره المقام حاليا في مدينة 6 أكتوبر بمصر، حيث يلتقي فريق زد اف سي المصري أحد فرق دوري الدرجة الثانية. وقد خاض الأصفر أولى ودياته أمام السكة الحديد قبل يومين وانتهت بالتعادل السلبي.



ويتبقى للأصفر مباراتان أخريان من المفترض أن تكونا أمام فريقي الساحل السعودي وحرس الحدود المصري، إلا أن تغيير مواجهة اف سي مصر بفريق زد قد يتسبب بتغيير المواعيد أو تتم إضافتها كمباراة خامسة بحسب رغبة الجهاز الفني. من جهته، قال المدرب الوطني ناصر الشطي إن الفريق استفاد بشكل كبير من ودية فريق السكة الحديد الذي يتمتع بجودة مميزة ويعتبر أجهز بدنيا من الأصفر، مشيرا إلى أن الهدف من المعسكر والمباريات الودية والتدريبات هو تحقيق التطور البدني والفني وفق الخطة التي وضعناها لكي نصل لبطولة الدوري الممتاز بجهوزية تامة وهو أمر يسير على أكمل وجه.



وأعرب الشطي عن سعادته بالتزام اللاعبين وانضباطهم في التدريبات طوال الفترة الماضية، ما يدل على جديتهم وحرصهم على تقديم كل ما لديهم.



العنابي يواصل الاستعداد



وفي صربيا، قال مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إن الثلاثي المحترف السوري عمرو ميداني والعاجي أدو روبن والمهاجم النيجيري دينيس سيسوجه انضموا إلى تدريبات أمس بعد الانتهاء من تأشيرة دخولهم، مشيرا إلى أن الأمور تسير على خير ما يرام في المعسكر وفق الخطة التي وضعها مدرب الفريق محمد المشعان استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز 25 الجاري.