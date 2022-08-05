هادي العنزي



أعلن اتحاد كرة السلة عن أن مسابقة الدوري العام ستقام بنظام «الدمج» بمشاركة 11 فريقا في مرحلتها الأولى، وذلك نظرا لانسحاب ناديي برقان والساحل من مسابقات الدرجة الأولى، على أن يبدأ الموسم 2022-2023 بمواجهة كأس «السوبر» 23 أكتوبر المقبل، ويتبعها انطلاق الدوري 26 من الشهر ذاته، فيما تنطلق مسابقات المراحل السنية بدءا من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر. كما أكد اتحاد كرة السلة استمرار تسجيل محترفين اثنين لكل فريق في الموسم المقبل، والسماح لهما باللعب معا في مباريات الدوري، بالإضافة إلى تمديد فترة تثبيت اللاعبين بسجلات الاتحاد حتى 18 الجاري، على أن تبدأ بعدها فترة تسجيل لاعبي الدرجة الأولى من 21 أغسطس وحتى 20 أكتوبر المقبل.



إلى ذلك، تعاقد مجلس إدارة نادي الكويت مع الهاييتي كادي لالان (30 عاما)، والأميركي ماركس هانت (28 عاما) لينضما إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة، للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية المقبلة، ويستضيف «العميد» البطولة العربية للأندية لكرة السلة أكتوبر المقبل.