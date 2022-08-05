مبارك الخالدي - هادي العنزي



واصل العربي نتائجه الإيجابية في معسكره الخارجي المقام حاليا في تونس، حيث تمكن من الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول من امس بمدينة طبرقة التونسية مقر إقامة الأخضر.



وشهدت المباراة تألق المهاجم سلمان العوضي الذي أحرز الهدفين، واللقاء هو الثاني للعربي في معسكره، إذ فاز في مباراته الاولى على فريق المرجان التونسي 7-0.



ومنح الجهاز الفني للفريق الفرصة لكافة اللاعبين المتاحين للمشاركة بعد إجراء عدة تبديلات في الشوط الثاني باستثناء اللاعب خالد المرشد الذي تعرض لإصابة طفيفة اثناء مباراة الأخضر أمام فريق المرجان.



وفي جانب آخر، تعاقدت ادارة الأخضر مع مهاجمين أفريقيين هما المهاجم الدولي السابق النيجيري كينجسلي ايدو الذي مثل العديد من الأندية منها الترجي والصفاقسي التونسيان ومولودية المغربي والعروبة الاماراتي والنجف العراقي، كما سبق له تمثيل منتخب بلاده، وفي رصيده مباراتان دوليتان.



كما تعاقد الأخضر مع اللاعب العاجي لامين دياكيتي قادما من الدوري المغربي ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين.



إلى ذلك، من المقرر أن يلتحق اللاعب بندر السلامة بمعسكر الأخضر، وذلك بعد استكمال برنامجه العلاجي في قطر من الإصابة التي كان يعاني منها.



وعلى صعيد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت المقام في النمسا، يخوض الأبيض عصر اليوم مباراته الودية الثانية حيث يلتقي فريق العين الإماراتي.



ويأمل الجهاز الفني، بقيادة الكرواتي رادان غاسانين، تحقيق أكبر قدر من الفوائد الفنية المرجوة أمام خصم قوي ومتخم بالمحترفين الأجانب. وكان الكويت قد خسر مباراته الاولى من فريق ملادا بوليسلاف التشيكي 1-2.



إلى ذلك، يلتقي فريق السالمية مع نظيره الرائد السعودي في ثاني مبارياته الودية مساء غد، في معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة أزميت التركية، وقد تعادل السماوي مع الأهلي السعودي 1-1 في أولى مبارياته الودية الثلاثاء الماضي، ودشن المهاجم العراقي اسو رستم مشواره مع السماوي بتسجيله هدف فريقه الوحيد.