عبدالكريم العبدالله ـ خالد العرافة



اعتمدت وزارة الصحة 16 مركزا صحيا في جميع المناطق الصحية لتقديم خدمة التطعيم ضد كوفيد-19، حيث ستبدأ هذه المراكز بعملية التطعيم اعتبارا من 10 أغسطس من الشهر الجاري.



وستقدم الخدمة من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء.



وخصصت وزارة الصحة مركز عبدالرحمن الزيد الصحي في غرب مشرف لتقديم خدمات التطعيم بلقاح فايزر «الجرعة الأولى والثانية فئة الأطفال من 5 إلى 12 عاما ـ الجرعة التعزيزية «الثالثة» من عمر 12 إلى أقل من 18 عاما ـ الجرعة التعزيزية «الرابعة» من عمر 50 وما فوق.



واعتمدت وزارة الصحة 15 مركزا صحيا متبقيا لتقديم خدمة التطعيم بلقاح «موديرنا»، تمثلت في 3 مراكز بمنطقة العاصمة الصحية وهي «مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح الصحي ـ مركز جاسم الوزان الصحي ـ مركز جابر الأحمد الصحي 1»، أما منطقة حولي الصحية فقد تم تخصيص 3 مراكز ايضا وهي «مركز سلوى التخصصي الصحي ـ مركز محمود حاجي حيدر الصحي ـ مركز الرميثية التخصصي»، وبالنسبة لمنطقة الفروانية الصحية، فقد تم تخصيص مراكز «العمرية ـ عبدالله المبارك ـ الأندلس» الصحية، بينما تم تخصيص المراكز التالية في منطقة الأحمدي الصحية «الفنطاس ـ الفحيحيل التخصصي ـالعدان التخصصي»، فضلا عن مراكز «النعيم ـ العيون ـ سعد العبدالله ق 10» في منطقة الجهراء الصحية.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصحة قرارا بتشكيل فرق الرقابة والتدقيق الخاصة بمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. وتضمن القرار الذي صدر يوم 1 الجاري، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، تشكيل 24 لجنة من مختلف التخصصات الطبية يكمن عملها في التفتيش على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والمحلات التي تمارس المهن المساعدة لمهنة الطب في القطاع الأهلي.