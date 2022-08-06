ضمن برامجها الهادفة لدعم الأيتام ودمجهم مجتمعياً، وفي مشهد ارتسمت فيه الفرحة والبسمات على وجوه 100 يتيم مكفول، نظمت جمعية الهداية الخيرية رحلة ترفيهية للأيتام بمركز كيدزانيا الكويت بمجمع الأفنيوز.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ بندر بن دليل المطيري: إن الرحلة التي نظمتها الجمعية إلى كيدزانيا تأتي في إطار رعاية أبناءنا الأيتام داخل الكويت ودمجهم مجتمعياً ودعمهم نفسياً، بما يحقق لهم الرفاهية والسعادة وهو ما ظهر جلياً خلال الرحلة.

وأضاف بن دليل أن الهداية الخيرية في تنفيذها لمثل هذه البرامج الاجتماعية لأيتامها المكفولين، تسعى إلى الانتقال من مفهوم الكفالة الشهرية لليتيم، إلى الرعاية الشاملة نفسياً وتعليمياً واجتماعياً.

مشيراً إلى سعادة الجميع بتلك الرحلة التي اندمج فيها الأيتام بتجربة جميع المهن الموجودة داخل المدينة والمهيئة حسب الأعمار والفئات، بالإضافة إلى تجربة الألعاب والأنشطة المتنوعة التي تتيح لهم فرص المشاركة والفرحة والتعلم والاندماج.

هذا وتوجه بن دليل بالشكر والتقدير للقائمين على مركز كيدزانيا على إتاحة الفرصة للأيتام ليقضوا هذه الأوقات الطيبة، كما خص الكافلين الكرام بالشكر على دعمهم المتواصل لأيتام الهداية، مشيداً في الوقت ذاته بجهود المتطوعين بالرحلة في احتضان الأيتام وتنظيم حضورهم وتلبية احتياجاتهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.