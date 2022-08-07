ذكرت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية أن هناك خطرا متزايدا لاندلاع حريق وحدوث تسرب إشعاعي جراء قصف محطة الطاقة النووية التي تحتلها روسيا في زابوريجيا.



وقالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية إنيرهواتوم عبر تطبيق تليغرام، «تواجه محطة الطاقة النووية في زابوريجيا خطرا يتمثل في عدم القدرة على الامتثال لمعايير الحماية من الإشعاع والحريق».



وقالت الوكالة إن القصف الذي وقع أمس الأول دمر محطة نيتروجين وجزءا فرعيا من محطة الطاقة. وأضافت «لايزال هناك خطر تسرب هيدروجين وانتشار جزيئات مشعة. كما أن خطر اندلاع حريق مرتفع للغاية».



ويحاول موظفو محطة الطاقة الأوكرانية الإبقاء على مستويات آمنة رغم هذه الظروف، ولكن التهديد بسبب احتلال المحطة من جانب القوات الروسية لايزال مرتفعا.



ودان الاتحاد الأوروبي «الانتهاك غير المسؤول» لقواعد السلامة النووية الذي ارتكبته روسيا بشنها ضربات قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.



وقال وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر «يدين الاتحاد الأوروبي الأنشطة العسكرية الروسية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية. إنه انتهاك خطير وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية ومثال آخر على ازدراء روسيا المعايير الدولية». واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأول الجيش الروسي بأنه ضرب «مرتين محطة زابوريجيا النووية» التي تخضع لسيطرة روسيا منذ غزوها أوكرانيا.