أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مدينة البيرة الشمالي بالضفة الغربية المحتلة امس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان الذين خرجوا في مسيرة من جامعة بيرزيت، بدعوة من الحركة الطلابية في الجامعة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.



وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلت عمل الصحافيين وحاولت منعهم من التغطية المواجهات.



من جهة اخرى، تظاهر العشرات احتجاجا عند مدخل مدينة «أم الفحم» داخل أراضي الضفة الغربية، للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.



ونظم الوقفة الاحتجاجية «الحراك الموحد»، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بعدوان الاحتلال كتب على بعضها: «كلنا غزة» و«أوقفوا العدوان الإسرائيلي على غزة» و«غزة تحت النار».



وردد المتظاهرون هتافات داعمة ومساندة لقطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان متواصل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.