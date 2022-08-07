دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الولايات المتحدة الاميركية إلى تقديم «رد واقعي» على اقتراحات طهران في المحادثات غير المباشرة في فيينا التي تهدف لإحياء اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته ايران مع القوى العالمية. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الايرانية امس دون ذكر تفاصيل عن هذه الاقتراحات إن أمير عبداللهيان «شدد على الحاجة إلى رد أميركي واقعي على اقتراحات إيران البناءة بخصوص عدة أمور لتفعيل الاتفاق». في غضون ذلك، قال مبعوث روسيا في محادثات فيينا النووية ميخائيل أوليانوف «إن أجواء الجولة الجديدة للمفاوضات تتسم بالجدية». ورأى أوليانوف في تصريح امس أن الوصول إلى نتائج نهائية قد لا يكون سهلا، مشيرا إلى أن الجولة الحالية تركز على القضايا الفنية ومسألة رفع العقوبات.



وفي سياق المخاوف من الانتشار النووي، قال نائب مدير دائرة عدم الانتشار في وزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنيفيتسكي «تنحصر المشكلة في أنه في إطار التحالف (أوكوس) من المفترض إنشاء بنية تحتية عسكرية للدول النووية في أراضي دولة غير نووية.. ويوجد احتمال أنه سيتم هناك فيما بعد نشر أسلحة نووية حتى وإن لم يتم نقلها لتكون تحت سيطرة السلطات الأسترالية».



وأضاف: «بلدان العالم تطرح أسئلة عديدة أمام تحالف (أوكوس)، وسيتعين على المشاركين فيه الإجابة عنها». وكانت أستراليا قد وقعت في سبتمبر 2021 اتفاقية مع بريطانيا والولايات المتحدة حول إنشاء تحالف «أوكوس» الأمني والدفاعي.