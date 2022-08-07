أعلنت منظمة «الدفاع المدني السوري» المعروفة بـ «الخوذ البيضاء» والتي تعمل في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سورية، أن فرقها أنقذت خلال يوم واحد، 20 شخصا من الغرق.



وقالت إن فرقنا أنقذت أمس الأول، 20 مدنيا بينهم 8 أطفال كادوا يغرقون في بحيرتي «ميدانكي» بريف حلب، و«عين الزرقاء» غربي إدلب، وقدمت لبعضهم الإسعافات الأولية اللازمة. وأضافت أن انتشار فرق الإنقاذ المائي في بحيرة «ميدانكي» و«عين الزرقاء» هو للتخفيف من حالات الغرق فيهما، ولا يعني أبدا أنهما صالحتان للسباحة، مذكرة الأهالي أن نهري الفرات والعاصي وبحيرة ميدانكي وقنوات الري في عفرين جميعها مناطق خطرة وغير صالحة للسباحة.