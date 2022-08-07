أصدرت محكمة أميركية حكما بالسجن لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام بحق رجل من ولاية ويست فيرجينيا هدد بقتل الطبيب أنتوني فاوتشي، خبراء المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن خلال جائحة كوفيد-19. وقالت وزارة العدل الأميركية إن توماس باتريك كونالي (57 عاما) سيقضي عقوبة 37 شهرا في سجن اتحادي، تعقبها ثلاثة أعوام من الإفراج تحت الإشراف بسبب إرسال رسائل بريد إلكتروني مشفرة الى فاوتشي.



واعترف كونالي بمسؤوليته عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني لفترة بلغت نحو سبعة أشهر قال في إحداها إنه سيقوم بجذب فاوتشي (81 عاما) وعائلته «في الشارع وسيتم ضربهم حتى الموت وإشعال النار فيهم».