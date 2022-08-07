أعيد اكتشاف طائرة صغيرة، تحطمت في عام 1968، في سويسرا، بعد أكثر من نصف قرن بسبب ذوبان نهر «اليتش» الجليدي.



وقال ستيفان جافنر من «كونكورديا هات» وهو كوخ جبلي تابع لنادي جبال الألب السويسري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس السبت إن مرشدا سياحيا عثر على أجزاء من طائرة «بيبر تشيروكي» في الأيام القليلة الماضية على بعد حوالي 2800 متر فوق مستوى البحر في «فاليس البس».



وكان ركاب الحافلة الثلاثة، الذين أصيبوا بجروح، قد تم انتشالهم، وقت التحطم، لكن إزالة الحطام لم يكن ممكنا من الناحية الفنية. وكانت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونج» السويسرية الناطقة بالألمانية قد ذكرت قبل 54 عاما أن الضحايا مدرس وطبيب وابنه.



وقال جافنر إنه من المعروف أن الحطام ظل تحت الجليد والثلج. وأضاف أن الانصهار أدى إلى إطلاق حطام فوق منطقة، مساحتها حوالي 40×200 متر.



وأضاف صاحب الكوخ أن «هناك المزيد من القطع التي ستخرج في هذا الموقع».