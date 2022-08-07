قالت وسائل إعلام يوم الجمعة إن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان والممثل الكوميدي نجم برنامج المنوعات (ساترداي نايت لايف) بيت ديفيدسون أنهيا علاقتهما الرومانسية بعد مواعدة استمرت ٩ أشهر.



وقد أبلغ أحد المصادر موقع DailyMail أن الثنائي انفصلا بسبب جداولهما المزدحمة والمسافة الطويلة التي تجعل من الصعب الحفاظ على علاقتهما معا، بينما لديهما الحب والاحترام لبعضهما بعضا. كما أكد مصدر مقرب من بيت ديفيدسون الانفصال، دون تعليق من الطرفين على الخبر. ورغم مشاركة كارديشيان وديفيدسون صورا لهما على إنستغرام في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يظهرا معا على السجادة الحمراء في



Met Gala، فقد ذهبا الآن في طريق منفصل، بعد انتقال بيت إلى أستراليا حيث أمضى شهورا في تصوير فيلمه القادم Wizards! هناك.