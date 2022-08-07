عاطف رمضان



قامت وزارة الاشغال وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرور بإغلاق شارع تونس في منطقة حولي من تقاطع اشارة شارع بيروت الى تقاطع «الدائري الرابع» لمدة شهر ابتداء من يوم أمس الأول الجمعة.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الاغلاق يأتي لإصلاح مشكلة في الشارع عبارة عن وجود انخفاضات نتيجة مشكلة في التربة أسفل طبقات الأسفلت مما نتج عنها حدوث هبوطات أرضية ملحوظة.



وأوضحت المصادر ان هذا الخلل الذي تعتزم الوزارة اصلاحه ليس في طبقات الاسفلت ولكن في التربة السفلية حيث كان ينتج عنه هبوط في الاسفلت، مشيرة الى انها ستقوم بإزالة طبقات الأسفلت لتتمكن من معالجة الطبقة الترابية السفلية بشكل كامل وذلك امنع حدوث اي هبوطات مستقبلا.