القاهرة - ناهد إمام



قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت هذا العام إيرادات قدرت بـ 7 مليارات دولار ومر منها مليار و320 مليون طن بضائع بواقع 22 ألف سفينة.



وأوضح ربيع - خلال مداخلة تلفزيونية - أن الإيرادات المحققة هذا العام تزيد على العام الماضي من 10% إلى 25%، مشيرا إلى أن هذه الأرقام جيدة وغير مسبوقة في تاريخ قناة السويس.



وأكد أنه منذ افتتاح القناة الجديدة من 7 سنوات مرت نحو 130 ألف سفينة بواقع 8 مليارات طن بضائع ومكاسب بلغت 40 مليار دولار، موضحا أنه من دون القناة الجديدة لم تتحقق هذه الأرقام.



وأضاف ربيع أن قناة السويس مر منها أمس 98 سفينة بحمولة 5.2 ملايين طن وهذه الأرقام كان لا يمكن تحقيقها إذا تم الاعتماد على القناة القديمة فقط حيث كان متوسط عبور السفن حينها 45 سفينة فقط في اليوم، كما أن السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير لا تستطيع العبور من القناة القديمة.



وأشار إلى أن القناة الجديدة حسنت من تصنيف القناة كونها أفضل الممرات المائية وبدونها لحصلت القناة القديمة على تصنيف ضعيف وبحثت السفن عن ممرات أخرى.



وأكد الفريق أسامة ربيع أن القناة الجديدة قللت مدة عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، كما أنها سمحت بزيادة عدد السفن المارة من 17 ألف سفينة في العام إلى 25 ألف سفينة، موضحا أن القناة تحصل دائما على إشادة دولية لما تم إنجازه وتطويره داخل القناة، حيث إننا دائما نواكب التطور ونبحث عن وضع خطط لتطويرها.



وتابع قائلا: «إن الفترة الحالية لن تعطي قناة السويس أي حوافز للشركات والسفن خاصة مع ارتفاع أسعار البترول»، مشيرا إلى أن الهيئة أعطت وقت أزمة «كورونا» حوافز من 17% إلى 75%، حيث إن الأمر كان يتطلب ذلك، واستطعنا بهذه الحوافز الحفاظ على عبور السفن بالأعداد المعتادة.



وأشار إلى أن تجارة النفط يمر منها 20% من خلال قناة السويس وحاليا هناك زيادة بالإمداد، مؤكدا أن الهيئة بصدد تجهيز الدراسات لمعرفة هل ستتم زيادة رسوم العبور أم لا الفترة المقبلة.