القاهرة - ناهد إمام



بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، امس مع د.محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية، وواحد من أهم علماء علوم الأتوثانية «Attosecond»، (أسرع ألف مرة من الفيمتو ثانية)، سبل الاستفادة من خبراته العلمية في خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.



وأعربت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، عن فخرها بما حققه من إنجازات عملية كبيرة جعلته ضمن أفضل علماء العالم في علوم الأتوثانية، ويعد نموذجا يحتذى به من المصريين بالخارج الذين يتركون أثرا في مجالاتهم يستفيد منه العالم أجمع.



وقالت وزيرة الهجرة إننا سنقدم الدعم الكامل للدكتور محمد ثورت حسن، بما يضمن الاستفادة من خبراته وتجاربه العملية ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية، من خلال التشبيك من الوزارات والجهات المعنية بالملفات ذات الصلة، وفي هذا الإطار سيتم تنظيم ندوة علمية بأكاديمية البحث العلمي، للتعرف على رؤى د.محمد ثروت في عدد من التحديات الحالية في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العملي، هذا بجانب العمل على تنظيم مؤتمر علمي بجامعة زويل، لتعريف طلاب الجامعة بإنجازات د.ثروت والاستفادة من خبراته لتحفيز جيل جديد من الباحثين المصريين على الإبداع والابتكار.



من ناحيته، أعرب د.محمد ثروت حسن أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية، عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم، على دعمها للعلماء والخبراء المصريين بالخارج، وفتح مسارات جادة للتواصل المستمر معهم، ما يمثل فرصة حقيقة لمشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج في بناء دولتنا الحديثة، والاستفادة من خبراتهم في المشروعات والخطط التي تعمل عليها الدولة في المرحلة الراهنة.



وأضاف أن مصر تمتلك فرصا كبيرة لركب التقدم، من خلال التركيز على البحث العلمي في مجالات بعينها، تتوافق مع رؤية الدولة وأهدافها المستقبلية، واهتمام القيادة السياسية بقضايا تغير المناخ، وأبحاث المياه، وأيضا الغزل والنسيج.



وأوضح أنه وفريقه البحثي استطاعوا تحقيق إنجاز علمي مهم وهو تحويل الميكروسكوب الإلكتروني رباعي الأبعاد ليتمكن من رصد الحركة في زمن الأتوثانية، واستطاعوا من خلاله التقاط صور وفيديوهات لحركة الإلكترونات لأول مرة في التاريخ داخل المادة، كذلك قام بتطوير ليزر أتوثانية، والذي يعتبر أسرع نبضات الليزر في العالم، حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وأيضا تطوير المخلق الموجي لليزر الأتوثانية، والذي استطاع من خلاله التحكم في حركة الإلكترونات داخل المواد العازلة كالزجاج وتحويلها إلى مواد موصلة.



جدير بالذكر أن د.محمد ثروت حسن استاذ الفيزياء والضوء بجامعة اريزونا بالولايات المتحدة الأميركية، حصل على الدكتوراة من معهد ماكس بلانك بألمانيا 2013 في علوم الاتوثانية وعمل في جامعة كالتك مع أحمد زويل في آخر الاعوام قبل رحيله، كم اسس مجموعته البحثية الدولية عام 2017 بجامعة اريزونا والتي تضم مجموعة من الباحثين من دول كثيرة، ولديه العديد من الابحاث المنشورة في ارقى المجلات العلمية مثل سينس ونيتشر، كما حصل على العديد من الجوائز منها زمالة ماكس بلانك، جائزة منظمة كيك العالمية للمشروعات البحثية ومنحة منظمة جوردن مور الأميركية.