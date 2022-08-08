القاهرة - ناهد إمام



أصدر د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 8 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الواقعة داخل حدود جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بجانب تنفيذ حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - أكتوبر الجديدة - الشروق).



ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان على إزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراض بمناطق مختلفة بالريف الأوروبي، والمتمثلة في صب أسقف وأعمدة خرسانية وأعمال بناء لدور أرضي وصب أسقف لأدوار متكررة، وإزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي بالمدينة، والمتمثلة في صب سقف ومباني دور أرضي، من دون تراخيص.



كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.



وفي سياق متصل، وجه م.أحمد علي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بإزالة جميع الإشغالات والتعديات الموجودة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشيرا إلى أنه تم شن حملة من إدارة التنمية بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز، لرفع جميع الإشغالات والتعديات بمنطقة الـ ٢٦٠٠ فدان.



وصرح م.أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بأنه تم شن حملة بالاشتراك والتعاون مع شرطة المرافق، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات أمام المحال التجارية بمنطقة الخدمات المركزية ومنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.