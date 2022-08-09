السديراوي: مشروع «استزراع الروبيان» سيكون له أثر بالغ في دعم الأمن الغذائي الوطني

الزنكي: نركز على تعزيز الإنتاج شبه التجاري بتقنيات صديقة للبيئة وعبر نوعين من الأنظمة

«الفانامي» معروف بمقاومته العالية للأمراض وقدرته على التكيف مع درجات ملوحة متفاوتة

السبيعي: عبر «بيوفلوك» تغدو زراعة الروبيان بكثافات عالية تفوق 200 روبيانة في المتر ممكنة



دارين العلي



نجح باحثون مختصون في تربية الأحياء المائية من معهد الكويت للأبحاث العلمية في استزراع روبيان الفانامي (ذي الأرجل البيضاء) على مستوى شبه تجاري في المزرعة النموذجية لتربية الروبيان بموقع كبد التابع للمعهد، وذلك باستخدام مياه قليلة الملوحة بعد أن تم استقدام اليرقات من مملكة تايلند، في تجربة هي الأولى من نوعها في الكويت، وأسفرت النتائج الأولية للمشروع عن إنتاج الروبيان بمتوسط 2كيلوغرام/ متر مربع.



يأتي ذلك في الوقت الذي يهيمن فيه استزراع الروبيان ـ خصوصا روبيان الفانامي ـ على مجال استزراع الأحياء المائية على الصعيد العالمي، نظرا لسرعة نموه وتوجه الدول المنتجة للروبيان نحو تنمية الفصائل المقاومة للأمراض الفيروسية.



وتعقيبا على ذلك، صرح القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي بأن نتائج هذا المشروع تندرج تحت إطار تنفيذ الخطة التنموية 2035 للكويت وتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بدعم وتطوير تقنيات استزراع الأحياء البحرية، مما له بالغ الأثر في دعم الأمن الغذائي الوطني، مشيرا إلى أن المعهد قام بتنفيذ العديد من المشاريع البحثية والمبادرات الحكومية لتطوير تقنيات الاستزراع المائي، ونجح من خلال مشروع «استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء (L.vannamei) في المناطق الصحراوية في الكويت باستخدام تقنية التكتل الحيوي» الذي مولته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومشروع «المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة» بتمويل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في تطوير استزراع روبيان الفانامي المعروف بمقاومته العالية للأمراض وقدرته الممتازة على التكيف مع درجات ملوحة متفاوتة، مع إمكانية زراعته بكثافات عالية مما يعزز جدواه الاقتصادية.



من جانبه، أفاد د.سمير الزنكي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بأن هذه الدراسات تركز على تعزيز الإنتاج شبه التجاري باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وبالاستعانة بنوعين من الأنظمة (الأحواض الداخلية، والبحيرات الخارجية)، للمقارنة بينهما من حيث الإنتاج، لا سيما أن نتائج تلك المشاريع سوف تسهم بشكل فعال في جذب المستثمرين والنهوض بهذا القطاع الناشئ.



في غضون ذلك، بينت مديرة إدارة العمليات بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورئيسة لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية د.عفاف الناصر أن هذا النجاح يرجع إلى العمل والاجتهاد المتواصل من قبل الكوادر الوطنية في المركز، إذ استمر عطاؤهم لأكثر من سبع سنوات بغية تطوير تقنية استزراع الروبيان في بيئة صحراوية شديدة القسوة وباستخدام مياه شحيحة تندر فيها الأيونات الأساسية لنمو الروبيان بشكل منتظم.



وفي سياق متصل، أكد مدير برنامج الزراعة المائية بالوكالة بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د. محسن الحسيني أن الاستزراع المائي في المياه قليلة الملوحة يعتبر من أصعب أنواع الزراعة المائية، نظرا لعدم انتظام التركيبة الأيونية للعناصر المهمة جدا لنمو الروبيان مثل: الماغنيسيوم، والكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم.



بدورها ذكرت د. شيرين السبيعي باحث علمي مشارك بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورئيس مشروع «استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء (L.vannamei) في المناطق الصحراوية في الكويت باستخدام تقنية التكتل الحيوي»، أنه خلال المشروع تم تطوير نظام التكتل الحيوي المعروف بالـ «بيوفلوك» الذي يصنف بأنه نظام مغلق لا يحتاج إلى تبديل المياه، إذ تضبط جودة المياه فيه عن طريق الأحياء الدقيقة التي تقوم بالتخلص من المركبات النيتروجينية السامة الناتجة عن فضلات الروبيان والأعلاف الزائدة، موضحة أنه من خلال هذا النظام تغدو زراعة الروبيان بكثافات عالية تفوق 200 روبيانة في المتر المربع ممكنة، مما يسهم في رفع الجدوى الاقتصادية للإنتاج.



ووصفت الباحثة ماجدة خليل مدير برنامج النظم البيئية الصحراوية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورئيس مشروع «المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة» الوصول إلى التحكم الأمثل في تقنيات استزراع الروبيان المستدامة بأنه هدف أساسي، لا سيما مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على الجدوى الاقتصادية للإنتاج، مشيرة إلى أنه تمت الاستفادة من المشاريع البحثية السابقة للمعهد في تحسين ورفع مستوى الإنتاج في المزرعة بشكل متكامل مع مكونات المشروع الأخرى للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية المثلى.



هذا، وكان القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. مانع السديراوي قد أعلن أنه سوف يتم رفع التوصيات والمقترحات للجهات ذات الصلة، آملا في الاستعانة بنتائج تلك المشاريع للنهوض بقطاع الزراعة المائية في الكويت وتحديد الحزم المناسبة للمزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن لها أن تلبي جانبا من احتياجات السوق المحلي.