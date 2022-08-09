استطاعت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي «حفلة» أن تتخطى الـ9 ملايين ونصف مليون على اليوتيوب خلال 10 أيام على صدورها، كما تحقق الأغنية اكتساحا عبر صفحات السوشال ميديا وتحقق انتشارا كبيرا محققة أرقاما عالية جدا، وسط تفاعل الناس مع كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم «يا تعيش لحد يصونك» و«حفلة» الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت 9 ملايين على فيسبوك وانستغرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.



هذا، وتحتل الأغنية لهذا الأسبوع المرتبة الأولى في الاذاعات المصرية، اللبنانية، الإماراتية، المغربية والتونسية.



يذكر أن اغنية «حفلة» أحدث إصدارات نوال مع شركة Life Stylez Studios، من كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو الخضري، وتم تصوير الكليب مع المخرج فادي حداد في بيروت.