انتحلوا اسمي للتشهير والتطبيل فكان ردي قوياً عليهم

«لغز 1990» نجح ولا أعلم سبب عدم عرض «دينار نصيب مختار»

ياسر العيلة



في تصريح خاص لـ «الأنباء» كشفت النجمة العراقية ميس كمر، عن انتهائها من تصوير مسلسل «دافي الشعور» في مملكة البحرين، حيث تحدثت عن العمل قائلة: المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي، ومن إخراج الرائع حسين الحليبي، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الكويت والبحرين، على رأسهم النجمة الجميلة زهرة عرفات والنجم القدير جمال الردهان والنجم عبدالله بوشهري وشيماء سبت ومحمد صفر وميثم بدر وابتسام عبدالله وفوز جناحي. وأضافت: العمل جميل جدا وخليط حلو. وعن دورها في العمل، قالت: لن أكشف عن تفاصيله ليكون مفاجأة للجمهور، لكن بشكل عام أجسد دور امرأة أرستقراطية والجمهور سيشاهدني في شخصية حلوة ومختلفة. وأشارت الى أنها انتهت منذ فترة من تصوير عملين كوميديين لم يعرضا إلى الآن، الأول هو مسلسل «لعبة السعادة» من إنتاج شركة «أبيز برودكشنز» ومن تأليف وليد كمال، سيناريو وحوار محمد جمال، ومن إخراج المخرج البحريني جمال الرويعي ومن بطولة خالد البريكي، وأحمد العونان الذي كونت معه في هذا العمل ثنائيا جميلا، بالإضافة لعدد من النجوم الآخرين مثل عبدالمحسن القفاص وأميرة محمد وريم أرحمة ومحمد صفر وأمل محمد ونورا بالألف. وأكملت: العمل جميل جدا وإن شاء الله يعرض قريبا.



وأضافت: أما العمل الثاني الذي انتهيت من تصويره منذ ثلاثة أعوام فهو مسلسل «دينار نصيب مختار» وهو آخر أعمال الفنانة الراحلة انتصار الشراح، والعمل من إنتاج وإخراج النجم الكبير أحمد جوهر، والعمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم مثل عبدالرحمن العقل وأحمد جوهر وحسين المنصور وخالد العجيرب ومحمد جابر وشهاب حاجيه ومحمد عاشور وآخرين، وتابعت: لكن للحقيقة لا أعلم سبب عدم عرضه حتى الآن بالرغم من انه عمل قوي ومميز.



وعن أعمالها التي شاركت فيها خلال شهر رمضان الماضي، قالت: كان عندي مسلسل «لغز 1990»، كان عملا جدا جميل وحقق نجاحا كبيرا وقدمت من خلال أحداثه ثلاث شخصيات، والعمل من تأليف الكاتب بندر السعيد ومن إخراج ثامر العسلاوي، ويضم عددا كبيرا جدا من النجوم منهم عبدالرحمن العقل وابراهيم الحربي وزهرة الخرجي وعلي جمعة وعبدالله التركماني وآخرون. وقد عرض لها ايضا في شهر رمضان المسلسل الإماراتي «ساعي البريد» مع النجم الكبير جابر نغموش، وشارك في البطولة كل من الفنانين جمعة علي وخليل الرميثي وميثا محمد ومروة خليل.



وحول سبب غيابها عن المسرح منذ ثلاثة أعوام قالت: كما تعلم أنا عاشقة للمسرح، وأول أعمالي كان من خلال المسرح، وأنا في انتظار وجود نص جميل يعيدني للمسرح لأنني لا أقدم أي شيء لمجرد التواجد، خاصة ان آخر عمل قدمته كان ناجحا جدا وهي مسرحية «عنتر المفلتر» مع النجم الكبير د.طارق العلي.



وعن الشائعات التي انتشرت عنها في الفترة الأخيرة وقيامها بالرد ونفي هذه الشائعات، قالت: حالي حال أي فنان تطلق عليه شائعات، ومؤخرا انتحل البعض اسمي للتشهير او للتطبيل أو إرهاصات شخصية من قبل البعض واستغلال اسمي، ومثل هذه الأمور تسيء لي ولأي فنان وأنا بطبعي صبري طويل لكن عندما يصل الأمر الى الإساءة لبلدي أو التشهير في هذه الحالة أكون مضطرة للرد وبطريقة قوية.