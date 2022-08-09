دمشق ـ هدى العبود



أحوال الدراما السورية الوقت الحالي لا تسر، هناك الكثير من الاعمال لديها ولكن للأسف واجهت هذه الاعمال اعتذارات ممن رشحوا لبطولتها والدليل ان مؤخرا اعلن عن ترشح الفنان السوري مكسيم خليل لتجسيد دور البطولة من خلال مسلسل «فورمات» المقتبس عن المسلسل التركي «حب للايجار» مع الفنانة نور علي الا ان الفنان مكسيم اعلن اعتذاره عن العمل نظرا لانشغاله بتصوير عمل آخر بعنوان «ابتسم أيها الجنرال»، كما أعلن عن انضمام الفنانة السورية سلاف معمار الى مسلسل «زقاق الجن» الا انها اعتذرت هي الأخرى عن عدم أداء الدور المسند لها لارتباطها بالمسلسل التركي «فورمات» الذي يبدأ تصويره مطلع الشهر القادم في تركيا حسب ما يقولون، وايضا أعلن عن استعداد المخرجة رشا شربتجي لتصوير مسلسل عربي مشترك في لبنان الا انها هي الأخرى اعتذرت عن عدم التصوير نظرا لارتباطها بتصوير مسلسل آخر داخل سورية مع الكاتب علي معين صالح بعد نجاحهما في مسلسل «كسر عظم» الذي عرض في شهر رمضان الماضي.



منتجو الاعمال حاليا يبحثون عن ممثلين ومخرجين يشاركون بأعمالهم ليتسنى عرضها في شهر رمضان المقبل، فهل يجدون ضالتهم ام يبقى الحال على ما هو عليه؟.. ننتظر ونرى!