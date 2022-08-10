الكندري: على الطلبة مراجعة الجامعات والكليات المقبولين فيها لاستكمال الإجراءات



آلاء خليفة



أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف م.عمر الكندري أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2022/ 2023، موضحا أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف اعتمد قبول 6376 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام (2022-2023) للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأشار الكندري إلى أهمية مراجعة الطلاب والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، مؤكدا ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة، داعيا الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في بلدنا الغالي الكويت.



أسماء الطلبة المقبولين





الجامعة الأسترالية (الكلية الأسترالية سابقا)

دبلوم إدارة أعمال

إبراهيم يعقوب يوسف اليتامى

أحمد سليمان عبد الرزاق الحاتم

الريان انس راشد العجيل

الريان محمد طارق الصباغه

إيمان أحمد محمد باقر

آية ضاهر عبدالامير طه التميمي

أحمد طلحة سليمان البلوشي

أغرامي أسامة عيسى الحساوي

آلاء عادل عبد الله عباس

آلاء عبدالحكيم فاضل الهندال

بدر عبدالله عيسى فرج

براك سليمان حمد الموسى

جود قحطان أحمد العبدالكريم

حسن علي عبدالحسين التميمي

حسين جعفر محمد بن نخي

حسين عبدالله حسين البلوشي

حمد يوسف عبدالرحمن البدر

رقية هيثم حمد العجمي

سارة فيصل محمد العازمي

سارة محمد راشد المطيري

سالم أحمد سالم الأحمد

سليمان خالد مساعد الخبيزى

شاهين انور وجدي سيرت

شاهين علي فهد حمود الباز

شهد خالد سالم علي

صقر عبدالكريم صقر الصقر

عبد العزيز حمد إبراهيم الانبعي

عبدالرحمن علي عبدالرحمن العميري

عبدالعزيز فاضل عبدالمحسن القطان

عبدالعزيز ماجد راشد الرحماني

عبدالله خالد سليمان المسيليم

عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب الفودري

عبدالوهاب محمد عبدالله الخشان

علي خالد علي محمد

علي عادل عباس علي محسن

علي محمد الصايغ

علي مساعد الحماد

فارس فهد عبدالرحمن الانصاري

فارس محمود إبراهيم الخلف

فهد سليمان بن جاسم

لطيفة صالح الفيلكاوي

محمد سعد محمد العازمي

ملاك عبد الله عيد بن عبيد

منيرة عبدالعظيم اسماعيل العلي

مهدي اسماعيل غلوم حيدر حيدر

هاشم حمد خضير العطية

هيا وليد خالد المير

وليد خالد فاضل بوعباس

يوسف بشار عبدالله الصرعاوي

يوسف عادل عباس محسن

دبلوم الموارد البشرية

البتول عادل عاشور محمد

تاله شاعل أحمد العاشور

جاسم سامر المرطه

جميلة سالم مهدي العجمي

جوري نصار ناصر العازمي

حسن فالح كاظم الهندال

حوراء عبدالعزيز مجيد حسين

خالد عواد مبارك علي مبارك

راشد جاسم راشد اسماعيل

رتاج جمال عبدالله هجرس

رغد مناحي ذياب المطيري

روان نادر عبدالرضا كرم

رينا خالد مبارك الزوير

سامي بشار عبدالعزيز الرشيد

صقر جاسم محمد العنجري

عائشة فيصل محمد المرشاد

عبد العزيز يحيى فهيد الرشيدي

عبدالرحمن حامد خلف الفضلي

عبدالرحمن عبدالله عيسى العبدالهادي

عبدالله إبراهيم محمد الدبيان

عبدالله صالح عبدالله القوسي

عبدالوهاب خالد إبراهيم الفريج

فهد عبدالعزيز مرزوق الدوسري

محمد صالح عبد العزيز البدر

مرام محمود عيسى الصومالي

نور ضرار حمد السليم

نور عبدالله أحمد بالماح المشجري

نورة خالد جفين الدويش

هادي حسين اكبر

يوسف بدر محمد التركيت

دبلوم تسويق

إبراهيم أحمد عبدالله زهيه

الجوري عبدالرحمن محمد سليمان الصعيب

العنود ناصر ذياب المطيري

الكوثر محمد عبدالحسين غلوم

أحمد صلاح يوسف الصالح

أحمد فريد خليل القطان

آلاء عقيل نوري ماجكي

بدر

خالد طارق سليمان العامر

خالد عيسى أحمد المطر

دانة عدنان محمد الصفران

راكان صبحي خلف العنزي

ريم وليد جاسم البحر

زينب ياسر عادل خريبط

سلمان سالم شعبان الشطي

شوق أحمد مطلق العازمي

شوق عبدالله مرجان فرج

صقر علي رشيد العبدالاله

عبد الله محمود عبد الرحمن حسن الفيلكاوي

عبدالله عادل محمد الحسن

علي عقيل حبيب عبدالله

فرح حسين كمال

فهد يحيى سالم الحريص

محمد أحمد خضير عبدالله

محمد عبدالله عبدالكريم محمد

مريم عبدالعزيز حمد الهاجري

مشاري محمد عبدالله الشطي

ناصر بدر ناصر عوض

نواف صلاح محمد الكندري

نورة فهد حسن العبدالله

دبلوم هندسة الكهرباء والالكترونيات

الحسن جمال عبدالله فولاد

اوراد موسى الاستاذ

أريام أحمد محمد الظفيري

بدر خالد عبد الله الحمادي

بدر هلال سعيد البدر

بدر ياسين اسماعيل الأنصاري

جنان صالح داود الرشيدان

حسين جواد عبدالرضا الهزيم

حسين عبد المحسن كرم شهاب

حمود سالم حمود العازمي

خالد مشعل عبد الرحمن المطيري

خلود يوسف مخلد براك الصواغ

داود السهلي

روان مقداد عبدالوهاب الوزان

ريماس سعود هزاع المطيري

سلمان عادل عبدالله هاشم العلي

شريفة جاسم عبدالله السيد محمد الرفاعي

شوق عبد الله حسين العجمي

عائشة عبدالعزيز جاسم الحيدر

عبد اللطيف خالد عبد اللطيف أحمد

عبدالرحمن صالح محارب الشمري

عبدالله إبراهيم علي الغريب

عبدالله أحمد عبدالله مطر الزاير

عبدالله عصام سيد باقر الشخص

عبدالمحسن بندر المطيري

عمر حسين محمد الشمري

عيسى ناصر محمد السنافي

غالية عبدالله محمد الدعى

فاطمة محمد جاسم علي

فهد محمد فهد العتيبي

في فهد بدر الظفيري

فيصل غازي فيصل العتيبي

محمد باتل عبدالله المطيري

محمد طلال صلال العتيبي

مسلم نواف مسلم الصواغ

منار حامد شبيب البغيلى

منى جاسم محمد الفضالة

يارا رياض أحمد الشطي

يوسف عبدالله متعب المطيري

يوسف علي محمد عبدالكريم

دبلوم هندسة بترول

اسيل عبدالله نجم الحبيل

الكاسر محمد خالد الاسماعيل

خالد محمد خالد العنزي

خالد مكي عساف حسن

دانة فاضل عباس القطان

رتاج شاهر محمد الشهري

رواء إبراهيم محمد الخراز

ريان عبدالله أحمد عبدالقادر السرحان

ريم حامد محمد شلال العنزي

سدن محمد عيد المبايع

صبا ناصر يوسف العيدي

طلال ناصر علي اليوسف

عادل فوزي أنور العوضي

عبدالرحمن خالد حسين الاستاذ

عبدالله علي أحمد خليفة

علي يوسف عبدالكريم محمد

علي وائل علي العلي

فاطمة فهيد هادي العجمي

فرح عثمان عبدالوهاب كنيمش

فيصل سعد ناصر العجمي

ماجد سعود عبد الله القبندى

مبارك حسين حمد الدوسري

محمد عادل جاسم المويل

محمد ناصر شوردي الهاجري

مريم خالد سعيد البدر

مناور أحمد مناور الجسار

هشام محمد خالد محمد رشيد فتح الدين

دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها

إبراهيم خليل إبراهيم خميس

أحمد شهاب عايد الازمع

أحمد علاء رسول حسين بخش

أحمد ضيدان محمد الهرشاني

أحمد محمد أحمد القلاف

أسامة زيد ذياب الشمري

أميرة أسامة مصطفى شعبان

بدر طارق بدر رزوقى

بدر عيسى كمال المصيليخ

بدر مشاري بدر الجهيم

بدر هذال ناصر السبيعي

براك نجيب سالم الخليفة

تركي فهد محمد عياش السبيعي

جنان حمزة عباس قاسم

جواد صادق جواد النصر

حسن هيثم جسباوي رسولي

حسين حميد منصور الشمري

حصة إبراهيم راشد جاسم ملا محمد

حليمة محمد جاسم السمحان

حمد طالب سيد عبدالحميد الرفاعي

حمود حمد مفرح الأصفر

حمود سعد حمود العجمي

حور طارق عبدالمحسن علي

حيدر حسين عبدالامير

خالد إبراهيم عبدالله المهنا

خالد جعفر عبدالله يوسف

دانة جاسم محمد السليطين

ذعار خالد محمد المطيري

راشد سعدون نزال الظفيري

ريم عبدالله سلوم مرزوق الشمري

ريم نواف حسين بوقماشه

زهراء منتظر المهدي

سعود بدر مسعود سالمين

سلطان بندر فالح الخالدي

سلمان بجاد جازي متعب المطيري

سلمان عبدالله سعد ريمان

سليمان علي سليمان العجمي

سند مشعل حجي جوينان المطرفي

سيف غازي مرضي العنزي

شيخة علي محمد المطيري

صالح مهدي بنيان الخالدي

عبد العزيز خالد عبد الكريم المزين

عبد الله خليفة مالك أحمد حسين

عبدالرحمن حمد جاسم الحساوي

عبدالرحمن عادل أحمد الكندري

عبدالرحمن عادل سلطان الشمري

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالواحد عبدالمجيد الصانع

عبدالرحمن علي بدر البلوشي

عبدالرحمن عيد رمضان الضفيري

عبدالرحمن ناصر حمود البغيلى

عبدالعزيز نايف الديحاني

عبداللطيف محمد بن سبت

عبدالله خالد سليمان الوهيب

عبدالله راشد جاسم الحساوي

عبدالله شاكر طه مبارك المغربي

عبدالله شايع صالح الماجد

عبدالله عماد عبدالجبار السيار

عبدالله نواف محمد مندني

عبدالوهاب سلطان عبدالكريم السلطان

عذبي رائد عبدالحميد الكنعان

علي فيصل جوده الفضلي

علي حسين جليل محمد

علي محمد علي القبندي

عمر شجعان سعود العتيبي

عمر علي جمعان الراجحي

عمر فهد عادل المهنا

فلاح محمد فلاح البداح

فهد حمد أحمد الأنصاري

فهد عواد فهد شبيب

فهد محمد جاسم الخالد

فهد نواف نافع العنزي

فواز خالد عبيد المطيري

فواز ماجد عبدالحميد حسن علي

فيصل خالد فيصل منصور الطواري

لارا محمد عبدالكريم الأنصاري

لولوة خالد سليمان العجيري

لين عبد مناف عبدالله نذر

محمد أحمد محمد طاحوس ناصر

محمد جعفر عباس عيدي

محمد سالم ماطر الظفيري

محمد سعود عبدالعزيز الصايغ

محمد صالح محمد المبارك

محمد فالح محمد الرقيب

محمد يحيى سالم الحريص

مراحب جراح فواز محمد خلف العنزي

مزنة عبد الرحمن حمود المعييف

مشاري حمد جاسم الطواري

مشاري مروان أبو حنيش

مشعل بجاد شباب بن شميلان

مضيان فهد مضيان الشمري

ملاك محمد جعفر محمد جعفر

منيرة جميل عبيد النعير

مهدي محمد كاظم جمعة

مهدي علي صادق حسين

هادي سالم راشد الهاجري

وجد نايف كميخ المطيري

ورود يونس حمد عبدالله

وضحة طلال عبدالله العجمي

يعقوب محمد يعقوب المختار

يوسف عبدالكريم مطلق النصافي

دبلوم هندسة مدنية

البتول محمد عبدالحسين غلوم

امار فارس صالح الديحاني

أحمد حسن جمعة حسين

أروى محمود أحمد الفارسي

أسيل محمود إبراهيم الخلف

أفنان سالم محمد بوقماز

آمنة محمد عبدالواحد السدره

بدر صلاح مبارك سليم

بندر فايز بندر المطيري

ثراء خالد طه مال الله

جاسم محمد علي الصفار

جنان هاني محمد أشكناني

حسن عبد العزيز باقر الموسوي

حسن علي مشعل عباس محمود

حسين عبداللطيف أحمد الكندري

حسين علي رمضان حسين

حسين علي محمد أحمد المهنا

حصة نواف علي العازمي

حمود عبدالعزيز مصطفى عبدالله

حوراء ايوب ذياب علي

خالد سالم محجان العازمي

خليفة نواف خليل الخليفة

خليل محمد خليل المطيري

دلال خالد مريزيق الرشيدي

رقية بدر دعيج الفهد

رقية سعد الياس سبزالي

سارة راشد جاسم سبزالى

سارة محمد عبيد العازمي

سالم سامر جاسم المرطه

سعود بدر عبداللطيف المنيع

سعود يوسف عبدالعزيز البطي بوطيبان

سميرة هايف نايف الديحاني

شوق سليمان صقر السليمان

شيخة عبدالعزيز مجيد محمود

عبد الله وليد عبد الله الحسينان

عبدالرحمن حسين شناقه جدوع الرويعى

عبدالرحمن عواد فرحان العنزي

عبدالعزيز عبدالله مبارك المطيري

عبدالعزيز منيب محمد حبيب

عبدالله يوسف أحمد الجساس

عبدالوهاب طلال جاسم علي محمد

عبدالوهاب محمد عبدالوهاب المطوع

عذاري سعد عبدالله المنير

فاطمة خالد عبدالكريم منصوري

فجر عبدالله حروبي الحمد

فدك اسماعيل محمد بوعباس

محمد حمد سعيد الخشم المطيري

محمد فارس صالح الديحاني

محمد محمود خضر بوزيد

محمد محمود صالح الوزان

محمد مشعل صقر السليمان

مريم سليمان ناصر العفتان

مساعد محمد عبدالله الدخيل

ملحم جراح ملحم العجمي

مهدي علي زيد الزيد

ناصر بدر حسين الحداد

نواف صالح نايف الرشيدي

ياسمين عبدالسلام خليل الفودري

يعقوب يوسف خليل الفودري

يوسف عبيد سمير عواد الظفيري

دبلوم هندسة ميكانيكية

أبرار سعيد سعد المطيري

‏الأصيل سلمان عبد العزيز الشويعي

أريام مشعل خالد المطيري

حمد عبدالهادي حمد سعيد حمد الهاجري

راشد فيصل راشد الهاجري

سلمان مسلم جعيدان العنزي

عبد العزيز خالد اسماعيل عبود السلطان

عبدالرحمن عبدالله محمد العجمي

عبدالعزيز خالد أحمد الشراح

عبدالعزيز عبدالرزاق إبراهيم سعد

عبدالعزيز يحيى سعود الحربي

عبدالله مساعد عبدالله المطيري

عذوب علي إبراهيم البديوي

علي حسين علي العطية

عمر حمد محمد الهاجري

عمر راشد علي المطيري

غالية قيس أحمد الدرويش

مريم جمال هلال العنزي

منار أحمد مصحب الظفيري

يوسف سلطان محمد العجمي

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الجامعة الأمريكية الدولية

بكالوريوس إدارة سلسة الموارد اللوجيستية

أحمد مساعد بردى السعيدي

الجود سعود عبدالعزيز عبد الله

حمود خالد رشيد الرشيدي

خالد محمد خالد الزعبي

دانة وائل خالد البالول

راشد عبدالله الحميدي الديحاني

رتاج سعود إبراهيم المطيري

عبدالعزيز بدر عبدالله العتيبي

ناصر ملفي رشيد الرشيدي

بكالوريوس إدارة

أحمد صالح عبدالجليل الجدي

تركي ظاهر علي الظاهر

حسين علي خليفة الشاهين

حمود طارق عبدالوهاب حمادة

حمود ناصر يوسف اللهو

خديجة عارف عواض العازمي

راشد صلاح راشد المذن

رهف سالم حميد العنزي

سارة حسن عبدالله الكندري

سلمان حمود سلمان الرشيدي

سليمان عبدالله عثمان الياقوت

عبدالرحمن فيصل فهد المطيري

عبدالله فايز مطشر عبدالله

عبدالله فيصل نهار المتلقم

عبدالمحسن عواد عبيد الظفيري

علي حسن علي المعتوق

عمر علي أحمد عبد الرحيم

غالية جلال عبيد الميموني

غدير كريدي هيف المتلقم

محمد زكي طاهر صالح القطان

محمد علي العلندا

مشاعل جاسم محمد المطيري

ناصر سالم ناصر المطيري

ناصر يعقوب يوسف الحداد

نبأ محمد عبد العزيز أحمد القريشي

بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية

الغالية حسين صالح حسين اللقمان

انوار انور محمد ناصر المظفر

أريج سطام علي السهلي

أفراح محمد هزاع الخالدي

أوراد شاكر يونس الفيلكاوي

بدور فيصل عبدالمنعم العبيد

جاسم محمد محمود شعبان

جود عبدالله عايض سلطان

حصة عبدالله محمد العازمي

حوراء محمد قاسم الحواج

خلود خالد مفرح العنزي

دانة وليد عبدالوهاب الحداد

دلال خالد محمد المطيري

ديما صباح سالم الرخيمي

ديمة فهد علي العتيبي

رغد نواف محسن المطيري

ريان ربيع ماجد ربيع الجعفري

ريم أحمد فهد العازمي

زينب جاسم محمد حسين

سارة حمد محمد الاسود

سارة محمد فهد المطيري

سفانة هشام خالد التركيت

سيد عبدالله محمد سيد حمزة سيد فخري سيد هاشم

شوق مشعل عبدالمنعم صغير

عبدالله علاء عدنان القحطاني

عبدالله محمد علي العنزي

علي عيسى علي البشر

عمار نبيل عبدالله القلاف

غادة صلاح محمد الشمري

فاطمة جمال تركي العتيبي

فهد خالد عماش الحربي

قتيبة أحمد فراج المطيري

كوثر حمود محمد الأستاد

لورا علي خليفة المولي

مريم عبدالمحسن خالد العنزي

منار خالد الشنيفي الظفيري

منيرة أحمد عبدالرحمن القبندى

مها حباب عايض الرشيدي

مهره عبدالله جازع العجمي

وصف أحمد محيل الصلال

بكالوريوس تربية رياضيات

بتول عبدالهادي عاصي الشمري

خالد وليد خالد حجي حسن

عبد المحسن أحمد محمد التحو

فراس محمد عنتر الظفيري

مريم فواز سالم الحصينان

نادية أحمد مطير العازمي

بكالوريوس تربية لغة انجليزية

البتول صباح صقر الشمري

الزين فلاح مبارك الحجرف

بدور ماجد بداي المنصور

حسن أحمد باقر الجدي

حسناء هويدي صالح الديحاني

شيخة عبدالله حسين الخزام

عبدالله أحمد حربي الشمري

فاطمة فهد عبد المحسن الكوت

فهد أحمد مثال الرشيدي

محمد صباح فرحان الديحاني

مريم سعود نوران الرشيدي

وهايب عبدالله عبدالمنعم الشمري

يوسف أحمد مزيد الزعبوط

بكالوريوس تسويق

تسنيم عبدالكريم محمد الدخيل

حمد فيصل ناصر العجمي

خالد وليد عبدالرحمن الشطي

ريان راشد عبداللطيف السعيد

سليمان أحمد صقر الغربه

عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الوهيب

عبدالرزاق طاهر سليمان السليمان

عبدالعزيز يعقوب يوسف المجيبل

عمر سليمان صقر الصقران

نورة سعد حمود العازمي

هديل طلال محمد شرف

بكالوريوس تصميم جرافيكي

اشواق خالد جاسم السند

البندري أحمد بدير الماجدي

إيمان خالد علي الحبيل

أزهار أحمد حمد الماجدي

أسيل مشاري درويش الدرويش

جنان رياض البلوشي

جوري بسام صالح المسلم

حسين علي صياح سلمان

حنين عبدالله موسى العنزي

حوراء صادق جاسم الخليفة

رغد عبدالله حمود العنزي

سارا عبدالرزاق سليمان الطيار

شروق ناصر عبد العزيز الجسار

شهد وليد راشد الفقعان

صديقة عبد الله عبد الرحمن معرفي

عايشة جهاد داوود العنيزي

عبد الهادي مشعل ذياب أسود العنزي

فاطمة سالم فهد حطاب العجمي

فجر صحن صنيتان الديحاني

فرح بدر راشد السليطين

فوز سالم سالم الجعيدان

قمر إبراهيم فاضل ملك

لولوة أحمد رجب الشطي

مريم محمد عيدان يوسف اليوسف

مشاري محمد عبدالرزاق السلمان

مى سعود محمد العنزي

نجود فيصل عايض الرشيدي

نورة صالح سليم الصانع

هند عبدالله عطا الله المطيري

ياسمين عطا مصعب السالم

يسرى عبدالرحمن مبارك الميال

بكالوريوس تصميم داخلي

استبرق محمود صالح الشخص

أسماء جاسم محمد العنزي

اصايل أحمد عبدالله اللوغاني

الجوهره سعد زيد الجباري

ألطاف عادل محمد النفيص

إيمان أنور خليل السميط

أمار سعود عبدالعزيز شبيب

أوراد حميد مزعل ضيون الشمري

أوراد سفر شليل العتيبي

بيبي عيسى محمد الصقر

جمان مشعل عيسى علي عيسى

جود سعد سبيل المطيري

دانة ايمن حسين علي بوجره

دانة عبدالعزيز منصور المنصور

دلال ناصر سنافي الشمري

رغد داود جاسم التركمانى

روان أحمد عبدالله الحافظ

روان سليمان ناصر المرشود

روان محمد عبدالله العتيبي

ريم أحمد عايد العنزي

ريم عدنان مصطفى القلاف

ريماس نهار سالم الذايدى

زهراء راشد القلاف

سارة عادل عبدالله شريف

سارة عبدالله خلف العنزي

سارة علي عاجل العنزي

سدن أحمد حميد العنزي

سعد ظاهر دلي فايز الظفيري

سلطانه خلف غتار المطيري

سندس حمود سطم الشمري

شيخة حمد محمد ابوعبيد

صلاح عارف حمدان العلاطي

عثمان خالد صغير الخالدي

عيد خالد صقر المخانجي

غايه عماد عيسى الأنصاري

غدير سامي جابر محمد السعيدي

غزلان أحمد امير علي

غلا أحمد هويران الصليلي

غلا خالد علي الكندري

غلا خليفة سيف الرشيدي

فاطمة عبدالرحمن أحمد عبدالقادر السرحان

فاطمة عبدالله أحمد ملاعلي

فجر عادل ناصر ياسين التميمي

فجر عبدالوهاب الدعيج

فرح ناصر بدر الحربي

كوثر أحمد عبدالحميد الحيدر

كوثر ساير مجيد حمدان

لمى خالد الحريص

ليان عبداللطيف عبدالله الشايع

محمد إبراهيم عبدالله الشطي

مرام خالد عبدى العنزي

مرح نواف لافي الديحاني

مريشد أحمد مريشد الرشيدي

مريم أحمد حسين حسين

منى طلال حامد السليطين

منيرة فوزي إبراهيم السبيعي

ميساء سعود عبدالله السعيد

نادية محمد عنبر الماجدي

نورة عبدالله حسن الشمري

نورة مثنى عبدالله عثمان يوسف العثمان

هيا عامر سالم مذخر

هيا لافي عبدالله الرشيدي

وضحة حمد حبيجان العجمي

يوسف علي يعقوب محمد

يوسف هاني محمد السليم

بكالوريوس تمويل

إبراهيم طه ياسين حسن يوسف الملا

أحمد فهد أحمد الشايجي

خالد نايف فلاح العميري

سارة علي جبر الحماد

سعد مبارك عبيد العيادة الشمري

عبدالرحمن نايف عبدالرحمن محسن

عبدالله شبيب فهد شبيب

علي خليفة مجبل الغنام

غالية سيف معيض المطيري

مروه اسماعيل إبراهيم محمد

مريم داود محمد الرقم

مريم مفلح حسن الظفيري

نور فهد سعد الغانم

يوسف فهد علي العبيدان

بكالوريوس ريادة أعمال

عبدالله سلطان سليمان الماجد

محمد عبد الله زيد الخالدي

هلا بدر محمد شرار المطيري

بكالوريوس علوم حاسوب

أحمد جزاع معيض الهطلاني

أحمد مهدي محمد القزويني

العنود عودة دويس السعيدي

أحمد بدر عبيدالله الرشيدي

أميرة يوسف فراج الظفيري

بدر عبدالله مشعان البراك الرشيدي

بدور أحمد شويمى العازمي

تركي عبدالله ضيف الله البذالي

جنان شاهين أحمد الخزيعل

حمد عبدالله خلف العنزي

حمد محمد إبراهيم الشطي

حمود علي حمود حبيب الدوسري

خالد عبدالله ابداح العجمي

سارة مشعل مصيخ الشمري

سعود باتل عبدالرزاق الرشيدي

سلمان جمال علي الاسود

شيخة عادل جاسر السعيدي

شيخة عبدالرحمن فهد الضفيري

عائشة فاروق عبدالرحمن العوضي

عبدالرحمن ناصر عبدالله العديله

عبدالعزيز أحمد غنمان الماجدي

عبدالعزيز حسين حمود حميدان المطيري

عبدالعزيز عادل محمد العنزي

عبدالعزيز محمد إبراهيم المرشود

عبدالله تركي عبدالله السبيعي

عبدالله خالد راشد حجيلان

عبدالله علي ناصر عبدالعزيز

علي انور عبدالرضا اسود

غلا غالب منور الحربي

فجر عبدالعزيز خليفة شريدة الشريدة

فرح حمود هدينى علي الظفيري

فهد عبدالعزيز براز مسعود

فهد نواف حمد الصانع

فوز هويدي الشنيفي الماجدي

في حمد عبدالعزيز راشد

في عبداللطيف عبدالله القبندي

ماجد فايز صالح الرفدي

محمد عبدالسلام عبدالوهاب أحمد الدوسري

محمد عبدالله معتق العنتري

مريم عبدالرحمن ناصر المطيري

مريم فيصل حمد عيد المخيال

مريم كريدي هيف هيلم المتلقم

منى محمد سميحان العنزي

مها دخيل عباس الظفيري

مها مناور عبدالله العلاطي

مهدي سالم مهدي أحمد

نورا مطيع العوني الظفيري

نورة عبدالهادي عيد الرشيدي

وضحة مناور راشد الحجيلان

يوسف سالم محمد العجمي

يوسف علي عباس البلوشي

بكالوريوس محاسبة

اريام أحمد بدر التناك

اريام فواز عبيد المطيري

الجورى مشعل عبد الله النجدى

أحمد جمال عبد الله العنزي

أمار مجبل بندر خالد

بدرية ناصر عبدالله الردهان الرشيدي

تهاني عبدالله مبارك المطيري

حمد صالح ناصر الهاجري

دانة صالح سالم دودان الشمري

دلال محمد سالم التركي

سلطان محمد سرهيد المطيري

عايد عبدالكريم زبن الشمري

عائشة نواف محمد الحويلي

عبد الرحمن خلف هلال الديحاني

عبد العزيز محمد غازي العنزي

عبدالعزيز عثمان محمد الشمري

عيسى عايد عبدالله السعيدي

عيسى هشام عبد الله الخميس

غلا سيف عجيل الضفيري

فاطمة فؤاد إبراهيم بوزيد

فرح عبدالوهاب علي فرس

فهد ضاري برجس محمد

محمد طلال شايع الشمري

محمد عدنان أحمد العوضي

محمد عيسى عبدالله عيسى الاستاد

محمد هيثم عبدالحسين علي

منى فهد نزال المجرن

مها عيد برجس العجمي

نور فيصل فهد الصانع

نورة مطلق عبيد مطلق الصانع

هاشم محمد هاشم العنزي

وعد حميد فازع الرشيدي

يوسف أحمد فياض العنزي

يوسف علي حمد اليعقوب

بكالوريوس هندسة صناعية

الجوهره سعود فهد العنزي

بدر صالح حمد الرشيدي

حمد سالم حمد العازمي

حنين فهاد عبدالله المطيري

ختام سلمان ناجي رشيد الظفيري

دلال فايز سعد الزيد

ريتاج أحمد عبدالله العنزي

زينب جاسم محمد إبراهيم

سليمان انور حسين الفيلكاوي

عالية ناصر أحمد الخليفي

عائشة ضاري عراك الظفيري

عبدالله عماد عبدالله السنان

عبدالمحسن طلال حسين مركز العنزي

غزلان منيف سوهج الشمري

غلا نواف خالد العجمي

فاطمة حسام جاسم المسيليم

فهد عبدالله سعود سمير العنزي

فهد محمد سعود الديحاني

فيصل ظاهر ظاهر السعد

لولوة صالح محمد الطريجى

محمد حمد محمد السالم

محمد راشد مساعد الشنفاء

منيرة ناصر حسن القطان

نايف سلطان زبيل الشمري

وسمية مسفر فيحان الهاجري

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر

أحمد سعود سعد مطلق الهاجري

العنود مرزوق سعود الهاجري

أحمد ناصر مضحى الظفيري

أسماء ماجد محمد ظويهر

أماني عبدالله حصينى الشمري

بدور جدعان دغيم الصويحه الشمري

تهاني أيمن إبراهيم الوزق

حصة سعد عيد المطيري

حنين أحمد جمعة أحمد

دلال خالد نجم الشمري

رغد عبدالله زمان الميرزا

روان حمد جاسم الباطني

ريان عادل مبارك السحيب

ريم فيصل يوسف المكينزي

ريم مصلح سعد الحربي

ريهام عمران ملفي الصليلي

زينب عبدالله جمال أسيرى

سارة عادل عوض الحربي

سارة عيسى عايض العازمي

سارة لافي حمود المطيري

شريفة عودة كريم الظفيري

شيخة عبدالله خليف الشمري

صالح أحمد صالح المطوطح

صفيه عقاب المطيري

عالية محسن حميدي الحربي

عبد الله مزيد راضي الظفيري

عبدالرحمن نواف دخيل الشمري

عبدالله سالم سعد الطويل

عبدالله مبارك عمران الحبيب

عبدالمحسن وليد داود العنيزي

عبير فالح مصلح الحربي

غزلان غازي سطم الشمري

غلا ماجد الخالدي

فاطمة بندر سنافى الشمري

فرح صقر محمد التويم

فريحان سلطان فريحان الشمري

فوز ناصر مناور وقيت الشمري

لولوة سليمان مناور السعيد

محمد عبدالله لافي الشمري

محمد هاشم عبدالرسول شهاب

مسلم سمير مسلم المالك

مفاز فهد يحيى صالح اليحيى

ملاك مشعل مطر الديحاني

مناير حسين علي العازمي

موضي أحمد منصور العجمي

نجلاء منصور فالح المطيري

نورة مطلق خميس السعيدي

نوف وليد محمد العنزي

ود أحمد حميد الفودري

ياسمين فهد ماطر العازمي

بكالوريوس هندسة كيميائية

ابتسام محمد هدينى الظفيري

أمينة محمد عبد الله الحجي

بتول عادل علي الخباز

جمانة محمد علي عبدالسلام

حسين خالد عبدالله القبندي

حمد يوسف سعد الدويلة

حمزة علي حسين صرخوه

حمود وليد خليل الشطي

حور أسامة حسن الصائغ

حوراء عادل هاشم الموسوي

حورالعين خالد عناد العنزي

خزام عبيد سلطان العتيبي

دانة غاطى عوض المطيري

رتاج خالد صالح المهيني

رتاج عبدالوهاب جاسم بوحمد

رهف فالح مريس العتيبي

رؤى عدنان محمد الزايد العنبر

سارة أحمد عبدالوهاب المطوع

سعود سالم سعود الشمري

سليمان محمد سليمان الدوسري

سيف بندر صالح المطيري

شروق عدنان إبراهيم الأحمد

شريفة عبدالله حسين الخزام

صبا نواف عبدالله المطيري

ضحى صلاح مشوط العازمي

عالية بدر رجا الحربي

عايد عبدالعزيز عايد الظفيري

عبدالله منصور علي الفهد

عثمان دغيم ماطر الظفيري

علي مبارك حمد اشقير

عيد سعد عيد الحربي

عيسى عبيد سلطان العتيبي

فاطمة الزهراء علي سالم البدر

فاطمة محمد عبدالرضا اسماعيل

فاطمة هادي مرزوق الخالدي

فاطمة يونس اسحق الصالح

فجر منيف خميس رديني الشمري

فوز طلال خالد الحمادي

لولوة خالد سالم سالمين

ليان وائل صالح السبيعي

لين عامر موسى جبر

مريم عادل اجبير العاردي

مريم محمد نايف المطيري

مريم نبيل قاسم الفيلكاوي

مضر يوسف محسن علوان

معاذ أنور عطالله الضفيري

ملاك مبارك ندى خلف الشمري

منار مبارك خليفة الصليلي

نورة يوسف محمد خالد العنزي

هديل سعود ثروى حافظ

بكالوريوس هندسة مدنية

ابتهال سعود الحربي

العنود ردعان طلق الهاجري

امل طلال معزي الرشيدي

آمنة راكان رمضان الهيشان

إيمان عادل مطر العدواني

إيمان مزيد صويان الدوسري

أروى محمد عايض حوران

أسيل عبدالرحمن بدر الشمروخ

أسيل فارس يوسف كلندر

أنفال فيصل ناصر العجمي

بدر محمد سليمان حسن

بدرية ثامر عبد الله العازمي

تركي إبراهيم محمد الشمري

جنان عبدالرحمن حامد التركيت

جنى أحمد عبدالرزاق الخزعل

جنى حمد بدر الغريب

جوزه نايف ماجد المطيري

حبيب رضا صالح الشخص

حوراء علي حسين ميرزا

رغد بدر مكاري العنزي

ريان سعد مشعل المطيري

ريان يوسف مفلح السعدي

ريانه محمد ذياب محمد ذياب الحسيني

ريم عبدالله فهد الحسيني

ريم علي داود الخالدي

ريماس أحمد صقر السعيدي

ريماس علي بصيص العجمي

ريناد نايف مبارك مطلق الشمري

ريهام فالح راشد العازمي

سارة جاسم محمد الشمري

سارة حمدان رمضان العنزي

سارة علي أحمد شعبان

سالم طارق شافي الشمري

سدن عبدالرحمن حسن الاستاذ

سمانة حسين علي عابدين

شاهه مرزوق مفلح الرشيدي

شذا أحمد سعد العازمي

شيخة طلال عجيل الفضلي

عبد الله سعيد شلهوب المطيري

عبدالله اسحق طاهر الصراف

عبدالله عبدالهادي سيف البذالي

غلا حامد سطم الشمري

فاطمةالزهراء صادق حسن الشيبة

فاطمة بندر فالح الشمري

فهد عايش علي المطيري

فهد محمد إبراهيم مانع الظفيري

فوز ناصر بدر عبدالله عودة

محمد ادريس فالح الديحاني

محمد أحمد إبراهيم الشيخ إبراهيم

محمد طلال مدالله الشريفي

منار صباح مرزوق رويتع ارخيت

منار عبدالله فهد الحسيني

نجد سعود سالم العجمي

نورة حمد مطلق العازمي

نورة نايف مفرح الحميدي

نوف سلطان محمد العنزي

نوف عبدالجليل عطية صغير

هاجر عيسى ذريان العنزي

هيا محمد سعد الشمري

يوسف عايد العنزي

بكالوريوس هندسة طبية

إبراهيم أحمد هادي وادي

الشيماء منصور جويعد المطوطح

إيمان خالد حمود العتيبي

أحمد حسين خالد المنصورالعرفج

أروى سعود عشوي السعيدي

أمينة خالد عمران العمران

أوراد يوسف دحيلان الحربي

بتول منصور عبدالله أكبر

ثريا نافع محمد العنزي

جميلة سالم حسن الجاركي

حسناء طلال مناحي العازمي

حصة عبد المهدي خضير أحمد

حصة مشعل سعود العتيبي

خليفة شاهين محمد بن ناصر

دارين خالد عبدالله العنزي

دانة عبدالله هاضل الجلاوي

ديمه عبدالله عشوي المطيري

ديمه فيصل داود الخالدي

رتاج أحمد صالح علي خريبط

رتاج فراج محمد المطيري

رغد جاسم يعقوب بوشهري

رغد عبدالرحمن عبدالله أحمد

رفعة وحش سالم العجمي

رهف سعود مناحي العنزي

رؤى خالد صالح البصيري

ريان فيصل عبدالله جدعان

ريم بدر فرج الخشاب

زهراء عادل هاشم الصفار

سارة عادل مسفر المطيري

سارة بندر مخلد المطيري

سارة عبدالرحمن إبراهيم الصنات

سرة مشعل طامي المطيري

سلمان شريف محمد العوضي

سلمى مسفر ظافر العجمي

سهام محمد مطلق المطيري

شريفة صباح عبدالهادي معرفي

شريفة فهد عبدالرحمن الكندري

شهد صنيتان عوض الحربي

شيخة سليمان دهام الشمري

ضي بدر ناصر العتيبي

ضي سالم المرزوق

طيف بندر خليف الشمري

عامر خالد خماط هزاع

عبير ناصر مطلق عويمر

عروب علي سعد المطيري

غلا عبدالله صبر سمير العنزي

فجر خالد محمد جدلان الدسم

فجر سالم عايد فارس دبوس الظفيري

فجر عادل محمد بن سالم

فرح بدر غريب الحربي

فرح لافي شلال الحربي

فهد مشعل جهيران الجروان

فوز فلاح سلطان الزعبي

فوز مخلد محمد المطيري

لولوة راجح سليمان عتيق الشمري

لولوة عالي هزاع المطيري

لولوة عبدالله خالد الدمخي

ليلى أحمد سيد الموسوي

مريم أحمد عبدالرحيم مبارك

مريم عبلان فليح الحربي

مريم محمد معيوف الشمالي العجمي

مريم مشعل مطلق ثويني الشمري

مشعل أحمد علي عابد

ملاك عبدالعظيم حسين أحمد فلاح

منار ناصر زايد المطيري

مناير حلو فياض صبار العنزي

مناير وليد خالد غاطى

منيرة أحمد شاكر المضيان

منيرة سلطان زبيل الشمري

مها طلال بجاد المطيري

نجلاء عبدالمانع ماجد العجمي

نور عابر بدر نايف الشمري

نور فهد محسن عايد

نور لافي سعود العنزي

نور يوسف دميثير منصور العنزي

نورة انور عبيد الضعيان

نورة حمود فهد العنزي

نورة فريح كنيفد مبارك

نوف الحميدي منيف بركة

هاجر فهيد محسن العجمي

هبة فيصل حمود الدخيل

هلا بدر مصطفى خليل اسماعيل

هيا طلال سعيد العازمي

وسمية بدر خالد السبيعي

وصال فاضل مطني السليماني

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الجامعة الامريكية في الكويت

بكالوريوس إدارة

الزين حمد إبراهيم الوهيب

أبرار حسين مهدي العجمي

أرومي طلال زيد المطوع

جاسم عبدالعزيز جاسم العون

جود أحمد حسن بوعباس

دانة عبدالله محمد العبيدان

ريان رافع عبدالرزاق الإبراهيم

ريان فيصل القطامي

زينب محمد ياسين الرس

سارة فالح دوغان ناصر العجمي

شهد جابر سعد العجمي

عائشة خالد عبدالله الخليفي

عبد الله سالم محمد العجمي

عبدالله انور سعود الحامد

عبدالله أحمد علي القبندي

عبدالله ناصر مبارك الهاجري

عذبي جاسم محمد الكندري

علي هشام محمد الحسيني

فرح فلاح سعيد الرشيدي

فواز فهد حسين بورسلي

لولوة حمد خالد بوحمد

مهدي نواف حسن الباذر

ناصر بدر ناصر الرجيبه

هيا خالد مرزوق الوطري

وهج محمد علي الفريح

بكالوريوس إدارة الموارد البشرية

بشار أحمد حميد المؤمن

بندر معزي بندر المطيري

دلال محمد علي هزيم الهزيم

ديما محمد عبدالله العنزي

راشد عبدالله راشد آل بن علي

رغد عبدالله بدر محمد

سويد مشعل سويد فهد السويد

سيد مصطفى حسين علي البحراني

عبدالرحمن حسين علي صالح

عبدالعزيز سلطان حميد الرشيدي

فاتن ياسين عوض نوبي ياسين

فواز خالد فهد العصيمي

محمد سالم حجي الفرحان

محمد علي محمد الرميضين

محمد يعقوب يوسف كلندر الكندري

منار غسان علي العلي

منار محمود حسين غلوم حسين

موسى عادل عبدالعزيز العطار

ناصر سمير عبد العزيز الناصر

يوسف حماد الزيان

بكالوريوس اقتصاد

أحمد طلال فيصل التميمي

سعد مسلم سعد العجمي

طفلة مشل ردن الدويش

عبد الرحمن بدر عبد الرحمن حمدان

عبدالمحسن أحمد محمد عبدالله الهاجري

بكالوريوس العلاقات الدولية

آمنة علي زعلان التراب

جويريه عساف عبدالعالي المطيري

رقية ناصر محمد مراد حسين عباس

سليمان محمد معتوق أحمد الوائل

علي إبراهيم خليل البهاويد

علي خالد محمد ال هيد

غدير عباس جراق ناصر

فاطمة الزهراء علي اسماعيل الشطي

مشخص سطام مشخص البذالي

يعقوب جاسم يعقوب المسباح

بكالوريوس العلوم الاجتماعية والسلوكية

أحمد خالد بندر اليوسف

الحوراء زينب محمد جاسم الصيرفي

جوانا مشعل عيسى علي عيسى

ريماس بشار شاكر الياسين

عبدالجادر ناصر عبدالقادر خالد العبدالجادر

عبدالرحيم علي عبدالرحيم شموه

فراس فاروق الفرحان

لجين ياسر مصطفى البلوشي

مفلح إبراهيم مفلح الهاجري

هاجر رضا جعفر شهيد

وضحة باسم علي السعد

بكالوريوس تسويق

الكوثر جابر أحمد الوزان

أحمد مشعل منصور الصفار

خالد خليفة ناصر الصباح

خوله يوسف يعقوب إبراهيم الربيعان

رحيل مناحي ذياب المطيري

ريان عبدالله محمد بوهندي العلي

سليمان عبد اللطيف سليمان الخلف

عائشة محمد سلطان المرزوقي

عبدالعزيز الحميدي ماضي التيسي

عبدالله مبارك فرج المطيري

عبدالوهاب سعود عبدالعزيز الفرج

علي حسين عدومى

علي حامد محمد المطيري

فاطمة أسامة سالم الوزان

فاطمة فواز غانم العمانى

فاطمة مشاري خالد عبدالله الطوارى

ليلى علي عبد العزيز سالم الصباح

محمد إبراهيم خليل الكندري

محمد أحمد خميس جمعة

محمد حمد عبدالله السريع

محمد يوسف دغيليب العتيبي

مريم ماجد جابر الصباح

نجله خالد الصباح

نورا خالد عايض العجمي

نورة عبدالله محمد العتيبي

بكالوريوس تصميم جرافيكي

أسيل وليد جدعان العدواني

آسيا خلف أحمد الوزان

آلاء أحمد عدنان العيسى

آمنة سلمان علي العرادة

جوري فيصل حمد ضيف

حصة بدر أحمد الخيري

حوراء مسلم أحمد القطان

زينب خالد عبدالنبي الاربش

شيخة فهد غربي السعيدي

طيبة عبدالله سالم ابوقماشه

طيبة خالد عبدالخالق الناصر

عائشة عمر محمود عبدالرحيم

عبد الله عدنان عبد القادر القادري

عبدالله وليد سمير الكعبي

علي زيد مصطفى الموسوي

فاتن هادي مرزوق العتيبي

فاطمة حسين السيد محمد باقر بهبهاني

فهد فواز فهد العتيبي

لولوة محمد معجب الهاجري

لين عيسى داود فيحان

مريم محمد مطير الشريجه

مزون سعود علي بن سعد الزمانان

نورة محمد يوسف بن علي

هيا بدر فهد بن حسين

يوسف عهدي يوسف الرشيد البدر

بكالوريوس تمويل

تهاني عبدالباسط عبدالجليل محمد

حسن علي محمد علي

حسين أحمد حسين الدلال

ريان عبدالله يوسف البعيجان

سارة شاكر إبراهيم الشتر

سعود جمال سعود عبدالعزيز محمد السنعوسي

سلمان مسلط محده المطيري

عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف المطوع

عبدالله عبدالمحسن القصار

علي أحمد جاسم الكوت

فايزة محمد حضيري الهملان

لولوة مبارك محمد الأحمد

محمد بدر محمد الديحاني

محمود حسن حسين القطان

مهدي علي عبدالرحمن أحمد

يوسف جاسم بدر الماجد

بكالوريوس علوم كمبيوتر

أسماء مشعل نهير المطيري

آيات عبدالمطلب هاشم الموسوي

جاسم ناصر جاسم القطان

جراح أحمد نوري علي

حسين محمود محمد البناي

حسين منتظر عبدالرزاق المهدي

خالد عقاب جزا الحربي

رتاج صباح سلطان الخالدي

سلمان جمعة محمد الباذر

سلمان صباح فاخر أحمد

سندس عبدالعزيز حسين القلاف

شيخة حمد عبدالله الدريويش

صالح سالم صالح السالم

عبدالعزيز حامد محمد المطيري

عبدالوهاب حسين راضي عطية

علي حبيب غالى الذايدى

علي بدر علي مسلم

علي يوسف سالم السهو الرشيدي

فاطمة حسن علي عوض

فيصل غزاي فيصل العنزي

ليلى محمد الخريبط

محمد محسن محمد المطيري

محمد نوري مثقال العنزي

محمود حسين البستان

مشاري يعقوب عبد الله أحمد

منيرة فالح برجس العيد

ندى علي حسن بن نخي

نواف خالد رحيل الفضلي

نورة علي عبدالله السعيد

يوسف عبدالحميد أحمد محمود امان

بكالوريوس لغة انجليزية

ريماس صلاح عجيل الحربي

سليمان خالد سليمان العسعوسي

غادة وليد فاضل الفارسي

فاطمة أحمد جواد بوحمد

مساعد محمد عبدالله القحطاني

ناصر بدر شخير المطيري

نجلاء فيصل حسين العجمي

هديل علي عايض البطحاني

هنادي محزم مبارك راشد

وضحة محمد حسين علي

بكالوريوس محاسبة

إسراء هويدي محسن البذالي

أنفال حمدان زايد الحربي

جنى اسعد محمد النويف

حمد صافي عبدالعزيز المطوع

حمود خالد صالح اليحيى

ديما غازي ماجد بوردن

رتاج حسام سيد علي بهبهاني

ريما فواز حميدي المطيري

زينب اسحق عبد الرحيم الكندري

سالم خالد محمد الخضير

سدن فوزي قاسم حيات

سعد طلال سعيد مبارك

سلمان خالد عايض الرشيدي

عبد الرحمن محمد حسين العسعوسي

علي فهد شحيتان الرشيدي

عمر عبدالرحمن أحمد الحشاش

فلاح فهد محمد المطيري

متعب رزام عيسى العباسي

محمد جابر منصور الشمري

مشعل عبدالعزيز مناحي الدغيشم

ناصر راشد ناصر الجلاهمة

ناصر عمر ناصر الدوسري

ود فلاح ماشع المطيري

وسن محمد حمد العنزي

يوسف غازي ساير المطيري

بكالوريوس نظم معلومات

اوراد فيصل عبدالله المطيري

أحمد سالم حجي الفرحان

بدر عبدالله سالم الرامزي

جوانا جورج يوسف صيداوي

حسين خالد محمد عبدالعزيز

دانة محمد جمعة محمد عبدالرحمن حسن الكندري

ريم عبدالعزيز

زهرة جميل سيد جواد بهبهاني

سارة عبد الله نايف الدوسري

سعود عبدالعزيز محمد الأنصاري

سعود عبدالوهاب حمود المشعان

سعود يوسف حامد الرشيدي

سليمان حمد حسن أحمد

سهيلة سعود عبدالله الإبراهيم

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الشايع

عبدالعزيز ادغيم دهام الرشيدي

عبدالله خميس ضحوي الرشيدي

عبدالله قيس عبداللطيف الصقر

علي عبدالمحسن أحمد بورخان

علي أسامة محمد الصراف

غالية علي محمد العويصي

فاطمة عبد الأمير عبد الكريم هاشم يوسف

ماضي سالم محمد الماضي

محمد عدنان إبراهيم دشتى

يوسف أحمد محمد عبد الفتاح شرابي

بكالوريوس هندسة النظم

أحمد عبدالرحمن مبارك الدليمي

اسيل ماجد ناصر الشمري

برجس أحمد سليمان الجبر

جمانة حميد الحرز

جميلة محمد عامر الشطي

جنى جمال راشد السليمان

خالد حسن اي ام البلوشي

راشد محمد راشد العثمان

رنيم يوسف بدر بن ناجي

روان ناصر بلال السعد

روان نزار جاسم حاجية

ريان عبدالله راشد الشمري

زهراء عبدالعزيز علي القطان

عائشة نايف ثنيان العثمان

عبدالله محمد عجيل الشريدة

علي محمد عبدالكريم قبازرد

فارس أحمد عبدالرسول بهبهاني

محمد حمود مطر الرويعي

منيرة طلال منصور الفريح

يوسف محمد عماد قطان

بكالوريوس هندسة كمبيوتر

الزين جهاد عبدالخضر علي

أوراد علي عبدالرسول بوشهري

آيات محمد داود السلمان

حمود نواف حمود الشمري

خالد وليد شملان البحر

دانة سعد محمد العمران

دلال براك عبد المحسن العجيل العسكر

ريان محمد خلف الشمري

ريان نايف محمد مرزوق الوصيص

زينب عبدالهادي حسيني

سليمان ضاري داود القريشي

شيخة داود عبدالله داود العبدالله

عائشة خليل خليل الخليل

عبدالله نواف حمود الشمري

علي عبداللطيف أحمد الهندياني

فاطمة أحمد محمد القوبع

فاطمة حسن محمد مسيح الكندري

فاطمة سليمان عايد الشمري

فاطمة ناصر جاسم عبدالله الصالح

فيصل محمد مخلف العنزي

محمد براك مطر المطيري

محمد مكي محمد خلف جمعة كرم القلاف

مهند عباس عبدالجليل خليل

مهند عبدالصمد علي

يوسف محمد نصيب البلوشي

بكالوريوس هندسة كهربائية

أحمد محمد ضيف الله المطيري

البندري عبيد عبدالله المطيري

الجورى محمد عبد الهادي علي العازمي

الحوراء بدر جاسم عيسى الصراف

أحمد محمد قاسم السبع

أروى حسن عباس تقى

أسيل حسن محمد الأنصاري

جاسم محمد جاسم الخليفة

حنين علي عثمان المطيري

حوراء صادق موسى الحرز

خالد عبدالرحمن حسين الفيلكاوي

راشد طارق راشد العثمان

ريان عبدالله سالم المشايخية

ريم ناصر علي القحطاني

سارة علي مختار حسين

سارة مشعل خالد ماطر

سعود عبدالعزيز عبدالمحسن قاسم

سوسن فاضل سيد عباس سيد علي

ضاري فهد خليف العتيبي

عبد الكريم عيد جاسم الرمضان الهاجري

عبدالرحمن محمود جمال حسن جمال

عبدالعزيز سعود صفاك العنزي

عبدالعزيز فيصل فهيد الرشيدي

عبدالعزيز هاشم عبدالله العيدان

عمر فايز عيد الغريب

عودة فيصل عودة عوض ماجد العنزي

فاطمة عبدالله خالد المطيري

فواز مشعل نحيطر النويعم

ليان هاني بركة معيض

محسن راشد سالم العازمي

محمد نواف محمد الشمري

مطلق محمد مطلق العتيبي

منار اسحاق يوسف روح الدين

منار مشعل صباح الفضلي

منى فهد محمد المجلى

نايف ظافر بشير الدوسري

نور الدنيا حسين يوسف العيدى

بكالوريوس وسائل اعلامية

آلاء وائل فيصل قمبر

بداح فهيد بداح العجمي

سبيكه صالح عبد الله الشرف

عبدالله جابر محمد المري

عيسى خلف ملوح خليف دغفق الصليلي العنزي

مريم ناصر محمد المطاوعه

**

الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت

بكالوريوس إدارة سلسلة الامداد والعمليات اللوجستية

أحمد صالح ناصر الدويلة

أحمد عبدالعزيز ناصر الرشيدي

بدر فهد عايد مشوط

حسين محمد عباس كرم

دلال زيد فلاح المطيري

سليمان فؤاد محمد الخارجي

عبد العزيز محمد زويد مطر

علي بدر صالح حماد

محمد فيصل محمد الدوسري

نور حمادة فالح المطيري

بكالوريوس اعلام

تركي بدر مطلق الضويحي

خالد مشعل ماطر الظفيري

دهام عايض دهام الرشيدي

سعود جزا سعد الراجحي

سعود ناصر مطر الخالدي

عادل عوض دهام الرشيدي

عبدالله إبراهيم عبدالعزيز الريس

علي أحمد حسين الجريدان

فهد ناصر عليثه العتيبي

فيصل نايف مدهش المطيري

بكالوريوس الإدارة الصحية

حسين منير حسين الحداد

خالد فيصل فالح النمران

سارا فيصل غازي شمخي

سامي فواز عيد حوران

صلاح بدر يعقوب البصاره

عائشة عيد خلف الهليلي

عبد الله أحمد عبد الله الرشيدي

عمر عبدالعزيز أحمد السعيد

محمد عبدالله هذال المطيري

مشاري محمد عايض الرشيدي

بكالوريوس الإدارة المصرفية و المالية

ايلاف عبد الله شفاقة العنزي

خالد انور خالد الخرينج

خالد بركة مفلح الجسار

راشد ياسر سعيد السعيد

سليمان يوسف سليمان الفوزان

عبدالرحمن مشعل عبد الحى الشاهر

عبدالله إبراهيم عبدالله العوضي

غلا صالح عيسى الناجم

ناصر طلال ناصر البراك الرشيدي

نوير مشعل فلاح الشهري الرشيدي

يوسف إبراهيم فهد الديحاني

بكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية

البندري راشد علي الرشيدي

أحمد جاسر عليوى العتيبي

أحمد فهد ناصر الجميع العجمي

زينب بدر خلف العنزي

زينب سعد مطر الفضلي

سعد خالد شبيب العجمي

فلاح خالد سعد الربعي

محمد خالد مطلق المطيري

ملاك مهدي محمود حيدر

هشام نواف فراج المطيري

بكالوريوس تسويق

الهنوف محمد النصافي

أحمد حمد عقيل الرشيدي

باسل جزا سعد الراجحي

بدر محمد حمد العازمي

براك مشاري براك الهيفي

رايان حمود يوسف البالول

عبدالرحمن سعد عبدالمحسن الظاهر

عبدالعزيز عبدالسلام محمد الدويلة

فاطمة خالد علي القديري

نورة فايز عويد الديحاني

بكالوريوس خدمة اجتماعية

ألطاف أحمد حمود جابر

أحمد سالم علي بوكحيل

أنوار خلف مفلح المطيري

رؤى ناصر إبراهيم العسكر

عائشة محمد عبدالله الصدي

عبد الرحمن نادر عبد الرحمن العجمي

عبدالرحمن يوسف علي المعصب

عبدالمحسن سعد عبد المحسن السبيعي

فهد مشعل علي المطيري

مطلق حسين مطلق المعصب

بكالوريوس علم اجتماع

خالد سالم نزال المعصب

شيخة جاسم محمد العازمي

عالية مشعل عوض الرشيدي

عبدالعزيز براك ناصر فلاح النون

عبدالله خالد يوسف الشمري

غدير مشعل فهد البسام

فاطمة سالم مبارك العجمي

مشعان عارف فرحان العنزي

منيرة سالم حمود الطشه

مها خالد مرزوق عقاب العازمي

بكالوريوس علوم الاتصال و التخاطب

أسيل عبد العزيز مطر العنزي

آيات أنور سعد السعيد

حمد منصور محمد الرشيدي

حنان عبدالله حسين أشكنونى

رقية أنور باقر الجدي

ريان فهد غزاي الحربي

سميرة فهد حمد الجخيدب

صالح شاعف صالح العنزي

غالية حسين عبيد الرشيدي

فوز سعد محمد العتيبي

بكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيبراني

أحمد عادل محمد حسن

أحمد فيصل نواف الديحاني

أسيل عيد محسن الرشيدي

بدر بندر رفاع المطيري

بندر نواف فهيد المطيري

حسين فلاح مشعل المطيري

حمد خالد عباس الشطي

دانة وليد سعد عبد الله العبيد

راشد مشعل عجاج العركي

روان مشعان ناصر الهاجري

ريانه سالم زايد العجمي

سارة محمد حزام المطيري

سارة بجاد مجبل المطيري

سالم وليد محمد بن سالم

سعاد نواف عبدالله الشمري

سلمان راشد صقر الجيماز

شوق أحمد قاطع الظفيري

شيخة سليمان عبدالعزيز الحسينان

صطام عبدالله مطلق الدويش

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الحربي

عبدالله داود أحمد الملا

عبدالله طلال فهد ابوتمر

علي عدنان عبدالله البغلي

فاطمة طلال جاسم الغضوري العنزي

فجر صالح معلا الرشيدي

فهد حمد أحمد الحمد

فهد عيد مبرد العازمي

مبارك متعب مبارك العدواني

محمد أحمد مجبل الغريبه

مشعل خالد بداح المطيري

مضاوي إبراهيم عبد العزيز الحويس

منى جمال ناصر الحربي

نورة خالد حسن الكندري

نورة عبدالله علي العتيبي

والي محمد والى الشمري

بكالوريوس عمارة وتصميم

أسماء طلال نهار المطيري

حوراء عبدالله موسى البلوشي

رتاج جسار مناور الجسار

علياء فراس علي الخشتي

غزلان خاطر محمد الخضر

فاطمة فريد العوضي

فواز أحمد رشيد الرشيدي

لولوة خالد عبدالعزيز سالمين

محمد فيحان فهد المطيري

نجود أحمد سالم سعدي

بكالوريوس لغة انجليزية

حور فلاح سعود الرشيدي

ديمه محمد غازي العمزي

راشد نواف راشد الثويني

شاهين عبداللطيف حسين العنزي

صالح عبالعزيز عبدالله الأنصاري

عبدالوهاب أحمد ثويني الذايدي

فاطمة عادل علي حسن الاشوك

فاطمة مجيد منصور المويل

ليان عماد خالد الفريح

محمد عبدالعزيز حميد العنزي

بكالوريوس محاسبة

البتول ناصر مصطفى رضا

أحمد عبدالله حمود الجبري

أريام فهد فلاح المطيري

بدر محيسن مزيد الديحاني

خالد سعد مطلق النصافي

دلال محسن تركي المطيري

ريم عصام محمد الفيلكاوي

سارة فرحان علي العنزي

سعود ناصر علي كندري

سلمان عبدالكريم مطلق الدغيم

عبد الهادي معمر اكليفيخ المطيري

عبدالعزيز مشعل عجلان الشمري

عبدالله غنيم محمد الشهري

عبدالله فارس متعب عبيد راشد المطيري

عمر عيد براك مرشد العواجي الشلاحي

غلا حسين هلال الشمري

لولوة رياض شاكر الدهيم

محمد أحمد محمد الدويلة

محمد برجس ذاير المطيري

مرزوق حمد مرزوق المرشاد

بكالوريوس نظم معلومات

أحمد سعد شبيب الدقباسي

أريام وليد سبت الكندري

أسيل مشعل صنهات المطيري

آيات عبدالعزيز نادر حداد

جنى موسى عبدالجبار الخشتي

جود انور محمد العتيبي

دانة مبارك فلاح الحربي

عبدالرحمن أحمد جمعة الأنصاري

محمد سعد محمد العلي

يوسف فهد عبدالحميد المهينى

بكالوريوس هندسة حاسوب

أحمد محمد سعد الوليد

أوراد زايد رحيل العنزي

ثامر نايف نجر المطيري

خالد مطر مطلق الرشيدي

دانة شريد محمد العجمي

ديما محمد سعد النون

رتاج عبدالمحسن حسن الخرس

رغد خالد هلال العتيبي

رغد مهدي صالح العازمي

زينب فيصل أحمد الكندري

سجى تركي سعد المطيري

سعود عبدالعزيز مجرش الرشيدي

شهد صالح معلا الرشيدي

شوق حمد طاحوس الرشيدي

عبدالعزيز عبدالله مناور المطيري

عبدالعزيز محمد حسين عبدالله

عمر خالد يوسف العنزي

غند نمر عيد المطيري

فواز أحمد مبروك الديحاني

مبارك ماجد مبارك الهاجري

مريم حسن علي صادق

مشعل سالم مشعل الزويد المطيري

مناير نهار سعد مطلق المطيري

نجود فيصل شفاقة العنزي

هاجر علي مناحي العازمي

بكالوريوس هندسة صناعية

أحمد سليمان الرشيدي

دانة يوسف سليمان الرشيدي

رزان فهد مسعود الهملان

سارة عبدالكريم غلوم جمال

سعود فلاح سليم الديحاني

سلطان سالم مطلق الوهيدة

عبدالرحمن أحمد علي المطيري

عبدالعزيز تاجر قصاب العنزي

عبدالله جاعد عبدالله جاعد المطيري

عزيزة عمار عبدالعزيز اسيرى

غزلان محمد مشعان الديحاني

غلا بدر كميخ المطيري

لينه مشاري محمد الرباح

محمد عبد الرحمن مشعان البراك الرشيدي

محمد مطر انخيلان المطيري

مريم مشعل عوض الخليفة

مشعل مزيد عطشان البطاح

منيرة ناصر مرزوق الرشيدي

نورة فهد محمد العجمي

هاجر فايز عبدالله المطيري

بكالوريوس هندسة كهربائية

الجازي عبدالعزيز مناحي سليمان الضفيري

الحسنا فهد عوض الهلفي الرشيدي

أميرة خالد محمد الديحاني

سامي نايف منيف المطيري

سعود عبدالعزيز سعود الحربي

شيخة محمد فهد العتيبي

عبدالرحمن محمد سعود العنزي

عبدالله نواف محمد البيدان

عثمان علي خميس العباسى

غزلان طالب نايف الظفيري

غلا عبدالله محمد الرشيدي

فجر حسن حماد المطيري

فلاح فهد نزال الضفيري

فيصل عدنان مشرف العنزي

فيصل فهد عوض المطيري

مبارك علي مطلق الرشيدي

محمد سعد مطلق النصافي

ناصر بدر فهيد المطيري

ناصر فواز ناصر البخيت

يوسف أكرم مبارك الحربي

بكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية

أحمد عبيد مطنى المطيري

أوراد عبد الله طعيس ذياب

أوراد فهد جمعان الديحاني

جواهر عيسى عبدالله الشمري

جود عادل عبدالله العصفور

جوري عايد داهوم الرشيدي

خالد زيد امهدي الزبديه الرشيدي

راشد عبدالكريم علي وبران السيحان

ريم حمد سليمان المحيطيب

زينب باقر درويش عباس

زينب حسين منصور الحاج

زينب مشعل عبدالرضا كرم

زينه عبد الرزاق مضحي الصليلي

سارة حسين علي القطان

شريفة نادر عبدالله الكندري

شيخة إبراهيم معلث الرشيدي

عبدالرحمن خالد عواض الرشيدي

عبداللطيف خالد عبداللطيف الهاشل

فاطمة أحمد عبدالرضا الفرج

فنر ناصر حمد الشبال

فهد أحمد فهيد الرشيدي

فيصل دواس عتيق الشمري

لولوة خالد طالب الكندري

مريم وليد محمد الكندري

ملفي محمود ملفي الرشيدي

نايف فيصل حمد المخيال

نجلاء عبدالرزاق مضحى علوي الضفيري

نورة مطلق بندر المطيري

هاجر عبدالله ناصر الشمري

هلا فيصل حمود الشمري

بكاوريوس هندسة طبية

الدانة سلطان الهيبي الطراق الهاجري

إيمان زمل عتوان الشمري

أضوى مبارك ماطر العازمي

أنوار حمد أحمد الشرهان

آية سعد عقلة العلاطي

جنان جمال عايد العنزي

جنان عبدالله أحمد ذياب

جود عبداللطيف نزال السعيدي

حسن سامي عبد الرحيم علي

حصة عيد شاهر المطيري

حمد سعد سالم الصانع

حنان سلمان طامي الهاجري

دانة حمد أحمد الأنصاري

دانة عيسى نعمان العمر

دلال يحيى محمد الأحمد

ديمه سعود منور المطيري

ديمه نصار ناصر الرشيدي

رهف محمد سعد الماجدي

روان يوسف حباس العنزي

ريان فهد محمد المطيري

ريان فياض فلاح العنزي

ريم أحمد مبارك العازمي

شروق خالد عبدالله العريفان

شيخة تركي حمد مهنا

عبدالرحمن عبداللطيف رمضان الهاجري

غزلان عبد اللطيف حسين العنزي

فاطمة بدر سلمان محمود

فجر حمد عبدالله العجيري

كندا فايز سعد العنزي

لطيفة إبراهيم شاهين الشاهين

لولوة وليد موسى الداود

نورة خالد فهد السبيعي

نوف ماجد مطلق العنزي

نوف محسن قطيم طماح المطيري

وجد محمد حربي الزعبي

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الكلية التقنية في الكويت

دبلوم إدارة أعمال بتشعيباتها

أحمد عبد الله أحمد الشمالي

اطياب مبارك مناحي العلي

الريان عامر سعيد العامري

الشيخ صباح خليفة جاسم الصباح

أحمد عبدالعزيز إبراهيم القطان

أحمد عبدالعزيز أحمد أمين

أحمد محمد أحمد الفيلكاوي

أحمد مهدي كتاب الشمري

أحمد نبيل قاسم العلي

أحمد وليد يوسف عبدالله سعد الشريدة

آية صلاح جاسم دشتى

بتول علي يعقوب بوشهري

بدر تركي عبد الحافظ يحيى

بدر ضاري بدر المقهوى

بدر ناصر أحمد عبدالله

بدرية بدر محمد الكندري

بدور عبدالناصر مضحى الشمري

براك بدر عادل بوعلوا

براك عماد امان سعيد

بندر علي أحمد البندر

جاسم محمد ناصر المعيلى

جوري هيثم أحمد بوغيث

حسن اسماعيل موسى علي

حسن علي عبدالله الفارسي

حسن قاسم جمعة الخطيب

حصة بدر زيد المنير

حصة عبد اللطيف يعقوب محمد

حمد أحمد حسين الحداد

حمد عدنان أحمد محمد علي

حمد محمد رضا بوشهري

حمود عادل حمود الخضاري

حميدي محمد الحميدي العدواني

حنين بسام أحمد البسام

حوراء اسماعيل درويش حسن

حوراء علي موسى الحداد

خالد حامد خالد سعود المطوع

خالد حسن خالد المطيري

خالد صالح محمد المجرن

دانة عادل صقر الشطي

دلال عدنان محمد بن ثاني

دلال فراس الجاركي

دلال فيصل ناصر الحماد

دلال محمد الحميدي العدواني

دلال يوسف عبد اللطيف العصفور

رتاج بندر صالح المطيري

رتاج نواف داود المهنا

رغد عبدالله نزال المجرن

رقية عبداللطيف حسين صفر

رهف صلاح عثمان المزيعل

روان فايز مرضى سعيد العنزي

روعة عبدالعزيز محمد المواش

ريناد طارق عبدالله الرياحي

زهرة عبد الله علي دربي

زيد مزعل ناصر بوحواس

زينب صالح عبد الرزاق ناصر

زينب وحيد عبدالرضا محمود

سارا أحمد حسن الفيلكاوي

سالم سلطان علي بن عيسى

سالم فرج سلطان فرج الحبشي

سامي عبدالرضا شهوار البلوشي

سعد حمود الحميدي العدواني

سعد خالد فريح الرشيدي

سعود حسين علي النويهض الرشيدي

سلطان عبد الكريم صالح العنزي

سليمان نواف سليمان الدوسري

سهام سلطان جمعة العميري

سيد علي حامد سيد محمد الشماع

شهد عبد المحسن مبارك الوزان

شهد عبدالله فؤاد الصراف

شهد علي حسين الكندري

صالح فيصل صالح علي

ضاري يوسف علي بوزبر

ضحى خالد سالم الشمري

طلال يوسف غانم العازمي

طيبة انور سامي الفضل

طيف عبدالرحمن عبدالقادر عبدالرزاق الكمالي

عائشة أحمد طعان حمود

عائشة محمد عبد العالي الرشيدي

عبد العزيز بشار صالح بندر

عبد الله علي نجم حمود

عبد الله محمد صالح الحبيل

عبد الله محمد نايف الهاجري

عبدالرحمن خالد علي الإبراهيم

عبدالرحمن سعود عبدالرزاق الهاشم

عبدالرحمن صلاح السعيد

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الدويسان

عبدالرحمن مخلد سعود العازمي

عبدالرزاق حمد عبدالله بودي

عبدالعزيز إبراهيم أحمد البالول

عبدالعزيز حمود يوسف أمان

عبدالعزيز راكان مانع العجمي

عبدالعزيز محمد غازي الزيادى

عبدالله أحمد عبدالكريم محمد مطر

عبدالله جمال سليمان الفوزان

عبدالله خالد عايض العتيبي

عبدالله سالم جابر العربيد

عبدالله محمد أحمد الحمدان

عبدالله مشعل غازي المشيعلي الحربي

عبدالله ناصر موسى بو مجداد

عبدالوهاب خليل إبراهيم الداود

عبدالوهاب سامي عادل العبيد

علي خالد ياسين الياسين

علي هديان علي الحربي

علي بسام محمد النشمي

علي عبدالرحمن يوسف العروج

علي عبدالعزيز عبدالله الحميدي

علي فهد عبدالكريم مقامس

عمر مشعل بدر الفريج

عهود حسين علي العجمي

غالية حسين مشعل وراد مرزوق

فارس فهد فالح الإبراهيم

فاطمة أحمد عبد العزيز الخضر

فاطمة الزهراء خالد عبدالمحسن الشطي

فاطمة خلف جابر نجم

فاطمة عبدالله فيصل الناصر

فاطمة ناصر خليل إبراهيم المزين

فرج محمد فرج السالم

فرح عيسى حيدر شمس الدين

فرح محمد حمد الشطي

فهاد مشرف جاسم الشمري

فهد صقر عبدالعزيز المناعى

فهد عبدالله عبداللطيف الفايز

فهد فيصل عبد الله الشمروخ

فهد محمد عبدالله المطيري

فهد ناصر فهد الفريح

فواز علي مشيلح ضبيب مضف الديحاني

قدفان صالح ناصر القدفان

لطيفة علي سرور المطيري

ليلى نواف أحمد الكندري

محمد اسامة عبدالله جمعة

محمد حمد محمد السويدي

محمد خالد محمد الثويني

محمد عبدالرحمن خالد البراك

محمد عبدالله محمد المحيش

محمد عبدالمحسن حشان العجمي

محمد فيصل فهد القروي

محمد وليد جاسم الشمالى

مريم محمد يوسف بن سيف

مساعد جوهر سعد عبدالله

مشاري بدر محمد الجيماز

مشاري تركي سيف سعد السهلي

مشاري فهد عبدالمحسن الصعب

مشاري محمد أحمد الكندري

معاذ خالد عبدالله القبندى

ملاك بدر قضيان الهاجري

ملاك مبارك سالم العلي الظفيري

ملاك مشعل عبدالوهاب العبدالسلام

منار جمال عبيد سعيد

منار محمد عثمان مطر

منار يسري عبدالعال الفوزان

مناير بندر جاسم محيسن الشمري

منية صالح عبد الرزاق العبد السلام

منيرة مشعل أحمد كنكوني

مها منعم اسماعيل

مهدي عادل حسين الصراف

موضي بدر زيد المنير

مي صباح شاكر الشطي

نوال محمود محمد الغانم

نور صالح الدعيج

نور مبارك علي القطان

نورة عوض مسفر العجمي

هديل عبدالله سعود العبيد

هشام نواف فيصل العميري

هيا قتيبة شاكر أسد حسين

وضحة فيصل بدر الجهيم

يوسف إبراهيم يعقوب الفودري

يوسف أحمد علي الصانع

يوسف صلاح خلف الهيفي

يوسف عدنان حسين حاجي

يوسف نواف علي الرومي

دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها

إبراهيم خلف غياض العنزي

إبراهيم عبدالله علي أحمد

إبراهيم علي إبراهيم الحفيتي

أحمد طلال أحمد الفودري

أحمد محمد حمدان الحمدان

إسراء سعد راشد الهاجري

البندري بدر بندر ابوشيبة المطيري

الحوراء حسن جعفر المويل

الرتاج صقر علي آل بن علي

الزهراء هاشم علي السيد هاشم

أحمد بلال حسن زيد

أحمد خالد محمود دشتى

أحمد سعدون محمد مسفر العتيبي

أحمد عماد أمان سعيد

أحمد محمد أحمد أمين

أحمد مشعل أحمد المسفر

أحمد ناصر محمد الونده

أحمد وليد أحمد المسفر

أحمد وليد خالد المذن

أسامة محمد عليثه العتيبي

أفراح ماطر ضيف الله دعيبل العازمي

أمينة صالح عبدالرحمن الدوسري

آية ناصر عبدالله العباد

باسل أحمد هاضل الجلاوي

بتول عبدالسلام أحمد كرم

بدر عايد مرزوق المطيري

بدر عبدالله هاني الحمدان

بدر فيصل عبدالله مطر

بدر ناصر زايد المطيري

بدر ناصر عبدالله المسرى

بدور سالم مبارك العنزي

بشر بدر صالح الصالح

بندر عادل خالد بو حواس

تركي زايد خضير الشمري

جابر علي عبدالرضا حسن

جاسم خالد عبدالله الصقهان

جراح مصعب خالد الخضير

جنان عبدالمحسن حسين الصفار

جنان عبدالوهاب جاسم الكندري

حبيب فؤاد محمد العطار

حسن حسين خلف محمد الحرز

حسين حمد حسين العنزي

حسين عباس حسين غلوم

حسين عبدالرحمن جاسم الشيخ

حسين علي حسين حسين

حمد سعد عبد الله الهاجري

حمد عبدالعزيز حمد الصقر

حمود طلال حمود الدويلة

حمود عبدالشافي سعد الرشيدي

حياة راشد زيد الراشد

خالد أحمد حسن الفيلكاوي

خالد حبيب زيد الشمري

خالد سلطان محمد القحطاني

خالد علي عبد الله محمد شايع

خالد فهد سعد العازمي

خالد مبارك مساعد المجدلى

خالد وليد عبدالخالق زمان

داود خالد داود العبدالهادي

داود صالح داود الرشيدان

دعيج خليفة ناجي العقيلي

دعيج مشاري دعيج المريشد

دلال فهد حمزة باقر

راشد نواف حبيب المطيري

راكان متعب جاسم الشمروخ

رتاج خالد محمد الدريبان

رغد عبدالعزيز هايف الحلاف

رهف خلف يخني العنزي

ريانه جابر محمد العنزي

زايد محمد نوري الزايد

زهراء أحمد محمد ميرزا

زهراء هادي مهدي فيصل

زهيه أحمد صالح النافع

زيد خالد مجيد عيدان حسين

سارة جهاد جعفر عاشور

سارة نواف قيس عبدالله

سالم ناصر سالم الدوسري

سجى علي منوخ العازمي

سعد حمد سلمان الرشيدي

سعد خلف سعد العتيبي

سعد فيصل صالح الشمري

سعد محمد سعد العجمي

سعد مسفر سعد المسفر

سعود بدر نهير العنزي

سعود بسام عيد العبهول

سعود سيف سالم العازمي

سلمان حمد خلف العنزي

سلمان علي خالد سعد

سليمان جاسم عبد الرحمن يوسف بن حجي

سهيلة عبدالناصر مصطفى اسحق

سيد علي غريب سيد علي سيد غريب

شريدة راشد شريدة الشريدة

شريفة عبدالله عيسى جوهر

شهاب أحمد يوسف عبدالله

شهد حامد محمد الغريافى

شيماء محمد خالد المطيري

صالح مجبل صالح جحيل

صالح ملفي صالح المطيري

صقر خالد صقر النصافي

صلاح محمد بيان الراجحى

ضاري جراح حسين العبدالرحمن

ضاري حمد جاسم العصفور

ضرار بدر حجي العصفور

طلال جابر نصار الشريفي

طلال خالد حامد المطيري

طلال صالح شافي الابوحمد

عالية عبدالله البلام

عائشة معروف عبدالرزاق عبدالله

عبد الرزاق عباس عبد الرزاق حسن

عبد العزيز باسل عبد الحميد الذيب

عبد العزيز سالم خلف المطيري

عبد العزيز لافي محمد الخالدي

عبد اللطيف وحيد مبارك علي مبارك

عبد الله سعد مطلق الديحاني

عبد الله عادل سعد مفتاح السالم

عبد الله فلاح عبد الله العزب العجمي

عبد الله فهد سلطان الزعبي

عبد الله فهد عبد الله العجمي

عبد الهادي فرج عبد الهادي العجمي

عبد الوهاب حسن عيسى مال الله

عبد الوهاب علي يعقوب درباس

عبدالرحمن أحمد حسين الكندري

عبدالرحمن خالد عبدالله الكهيلى

عبدالرحمن فيصل متروك العنزي

عبدالرحمن مشعل عبدالرحمن الحبيب

عبدالعزيز إبراهيم صالح الخارجي

عبدالعزيز أحمد جاسم النجدى

عبدالعزيز خالد عبدالله حجي حسن

عبدالعزيز عبدالله محمد سعيد عباس

عبدالعزيز فالح مطيع العجمي

عبدالعزيز محمد حسن الكندري

عبدالعزيز مشاري عبدالعزيز الهزاع

عبدالعزيز ناصر عفاس الدوسري

عبدالعزيز نبيل عبدالله الحسن

عبداللطيف طلال حمود الدويلة

عبداللطيف مشعل عبدالأمير بن عيد

عبدالله أحمد فالح أحمد محمد

عبدالله أحمد مرزوق الشحومي

عبدالله جابر جبر المطيري

عبدالله حامد زكي العقيلي

عبدالله خالد خليل الإبراهيم

عبدالله خالد علي العلي

عبدالله سالم علي سالم

عبدالله سليمان سامي الرويح

عبدالله شاكر محمود عزيز

عبدالله عبدعلي مرزوق عيسى

عبدالله عيسى سالم الصقلاوى

عبدالله مبارك فالح السهلي

عبدالله مشعل سالم بوخضور

عبدالله يوسف إبراهيم اسماعيل العبدالله

عبدالهادي صلاح عبدالهادي الخياط

عبدالهادي فهيد ماجد سند الدمام

عبدالوهاب خالد مفلح الدوسري

عبدالوهاب عبدالله عبدالوهاب السنين

عبدالوهاب هشام مسعود المسعود

عثمان بدر مطرود الشمري

عثمان ماجد جابر العنزي

عثمان ناصر بدر الخميس

عثمان نايف عايض الخالدي

عثمان يونس عبدالله العنزي

عدنان مشعل أحمد الوهيب

عذبي عبدالكريم حسن الصايغ

عراك فرج عراك الشمري

عصام حسن علي البلوشي

علي اسماعيل يوسف النجاده

علي عبد الله محمد العتيبي

علي باسل أحمد تركي

علي حسن محمد دشتي

علي سالم بريك العازمي

علي طارق عبدالله علي

علي محمد علي حسين علي

علي ناصر عبدالوهاب الوادي

علي نايف علي فرس

عمار صلاح شاكر حسن

عمر إبراهيم أحمد الطاهر

عمر علي حسين الكندري

عمر نواف سالم العتيبي

عودة فهد عودة العنزي

غانم بخيت حربي الدوسري

غلا عواض عجب المطيري

غنام محمد علي الحشاش

فاطمة مشعل محمد المطيري

فالح فلاح صالح الطويل الرشيدي

فلاح عبدالله سعد العجمي

فهد حسين علي خميس

فهد سعد خليفة الشمري

فهد طلال حمود الدويلة

فهيد عبدالله فهيد المطيري

فيصل عبدالعزيز سلطان السلطان السمحان

فيصل محمد زيد المطيري

فيصل مشاري محمد اللحدان

لطيفة محمد أحمد الشراح

لولوة أحمد فيصل رضا

ماجد مناع عبدالله المطيري

مانع جراح نقيمش العتيبي

مبارك زيد حمد المري

متعب عبد الله عيسى جوهر

محمد بن صلاح محمد خليفة الخلفان

محمد جابر محمد المري

محمد جاسم محمد الموسوي

محمد جاسم محمد تقي

محمد حسين علي حسين سمحات

محمد حمد أحمد السعد

محمد راشد نوار السبيعي

محمد رائد محمد الاهو

محمد سعود عبدالله الهاجري

محمد عبد الله فهد نجف

محمد عبدالحميد حيدر التميمي

محمد عبدالعزيز براك الخالدي

محمد علي صالح الحامد

محمد فهد أحمد العبادي

محمد فيصل سماح رويشد

محمد قاسم محمد الهاجري

مريم صقر علي آل بن علي

مريم محسن مبارك

مسعود محمد سعد المسعود

مشاري أنور سليمان الحداد

مشاري خالد أحمد الهاشم

مشاري فيصل نصار العازمي

مشاري نبيل فاضل الشيرازي

مشاعل حامد فنيخر حامد العنزي

مشعل أحمد خالد المكيمى

معاذ عادل عبدالله الشراح

منى مشاري علي الشراح

منيرة فهد صياح المتلقم العجمي

موضي خالد سليمان الحمدان

موضي مشعل محمد السند

نادية محمد جاسم المقاطع

ناصر أحمد جاسم محمد

ناصر أحمد عبدالعزيز

ناصر أحمد غزاي الميمونى

ناصر أسامة حبيب بوعليان

ناصر فارس فهد العجمي

ناصر فيصل عبدالعزيز الهاجري

نجاة خالد عبدالعزيز ناصر عبدالله البناي

نجاة عبدالله سعد العجمي

نورة عدنان سلطان فرج عبدربه

هند محمد برغش الشمري

هيا فهد غضبان العازمي

ورود صالح بجران العواد

يوسف أحمد بنيه الصانع

يوسف بدر عبدالجليل اليوسف

يوسف جاسم محمد

يوسف خالد محمد محمد

يوسف سعد عبد الله العمر

يوسف طلال مهدي مسري

يوسف عبدالهادي حسين المتروك

يوسف فيصل مطر السبيعي

يوسف مجبل حمود المطيري

يوسف محمد مناحي العلي

يوسف نايف مسند المطيري

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جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

بكالوريوس إدارة أعمال بتشعيباتها

أحمد فهد أحمد بورحمة

أفنان عبدالوهاب محمد عبدالوهاب

الجوهره بندر خالد المكراد

الريان وليد عبد القادر الهندي

المها صالح مسفر العنتري

أطياب علي أحمد العبيد

آية وليد فالح العيد

براك بدر الشراد

ثناء محمد عبدالعزيز العبد العزيز العبلاني

جنان حامد سالم ادريس

جنى جلال عبد الكريم سالم

جواهر علي غريب الغريب

جود عبدالعزيز عيسى النجار

جود محمد حسين سيار

حصة خالد أحمد الكليب

حصة محمد راشد الشويحان

حلا ماجد ناصر العنقودي

حمد خالد صالح العيدان

حمد محمد حسين العبيدلي

حمد ناصر محمد الهدهود

حنان صالح هلال الحميدي

خليفة محمد صالح الرهيماني

دانة مصطفى صالح الصايغ

دانية طارق حمود الخرافي

دعيج فهد فاضل الدبوس

ديمة خالد عبدالرضا الفيلى

ديمه محمد عبدالرحيم اليوسف

دينا طارق عمران البنوان

دينا محمد أحمد الحوطى

رتاج أحمد محمد التركيت

روان طارق نوري القناعي

ريان عبدالله أحمد بن حيدر

ريان عبدالله محمد الخالد

ريم أحمد محمد خميس

ريم ناصر متعب النويهضالرشيدي

ريماس خالد عبيد الصانع

سالم حسن سالم العجمي

سدن سليمان سعد عبد الله

سدن محمد هيف العجمي

سعد صالح سعد المرشاد

سعود هيثم حمود الوزان

سعود يوسف سعود الظفيري

سلطان فوزان ناصر الناصر

سليمان علي محمد الرفاعي

سيد عبد العزيز أحمد سيد عبد الله الرفاعي

شعيب منتصر موسى شعيب

شهد جاسم محمد المجيبل

شهد جعفر عبدالله الصعيليك

شيخة غدير خالد الغضوري العنزي

صالح حسين عباس الدريع

ضحى أسامة عبدالرحيم الدعيج

ضحى ثامر بديع الرقم

ضحى ناصر حمد دواس العنزي

طيبة أحمد عبدالعزيز الهارون

عبدالعزيز إبراهيم الشيخ أحمد العصفور

عبدالعزيز أحمد محمد العنزي

عبدالعزيز صالح ذعار حميان العتيبي

عبدالعزيز ضيف الله ضيف الله الشرارى

عبدالعزيز فهد علي الكندري

عبدالعزيز منصور فرج حمود المنيخر العازمي

عبدالعزيز يعقوب مصطفى الوزان

عبدالله عامر عبدالله خريبط

عبدالله فواز فلاح النمران

عبدالله نواف مصلط العدواني

عبدالله وليد عبدالله الحماد

عبدالمحسن علي العيدان

عبدالوهاب صالح عبدالله الحربي

عذبه صافي عبدالعزيز المطوع

علي محمود حسين الموسوي

عمر اظهر نويد

عمر وليد بدر القناعي

عمر وليد عبدالرحمن الصميعي

غالية عبدالعزيز مرزوق المطيري

غصاب طلال غصاب الزمانان

غلا بدر منصور البلوشي

غلا مبارك زكي المبارك

غنى فهد داوود الصباح

فاضل نادر فاضل علي

فاطمة السيد محمود العلوي

فاطمة خالد بخيت السعيد

فاطمة سالم ناصر المرشاد

فدوى أحمد صالح محمد

في عادل سلطان

فيصل عبدالله فيصل الركيان

قماشه ابداح ناصر الرشيد

لجين عبد المحسن سيد حمزة هاشم أبو الحسن

لطيفة نواف جاسم المزين

لمى حسن حمود راشد شافي الهاجري

لولوة خالد عبدالله البدر

لولوة طارق أحمد الفيلكاوي

محمد أحمد اسماعيل ارحمة

محمد باسم علي بوعباس

محمد بدر إبراهيم المريشد

محمد خالد هاشم أحمد صالح العيدان

محمد صلاح عبدالله العمر

محمد عبدالمحسن إبراهيم الضبيبي

محمد عماد شملان الحساوي

محمد فيصل محمد صديق مراد

محمد ناصر محمد العصفور الهاجري

محيسن شداد دهيس المطيري

مريم حسن عبدالله المالكي

مريم عبد الله أحمد ارشيد

مريم محمد بدر الزامل

مساعد عدنان سلطان العريفان

مشاري عبدالعزيز شريدة الشريدة

ملاك وليد سعد الاصابعه

منار عادل حسن الكندري

منيرة عبدالله بدر القطان

مهدي أحمد محمود المعراج

مهدي عقيل موسى الصعيليك

نجلا أسعد محمد السعيد

نور اسماعيل راشد ماجكي

نور أسامة خليل الخليل

نور خالد خليفة السيف

نور سالم مبارك السعيد

نورة فوزي علي البناء

نورة ناصر محمد كياي

نوف خالد سعد العجمي

هدى نصار مزعل نصار

وليد غانم وليد الياسين

بكالوريوس إدارة نظم معلومات

أحمد حسين علي سناسيري

أسامة نواف أحمد الصقر

إسراء جاسم محمد حسن

الحسن فيصل سعود الدويسان

أحمد غانم عبدالرزاق الخضر

أمين نواف أحمد عبدالله أحمد

آمنة علي فاضل العباسي

بتول شريف نجم حنيان الشمري

بدر أحمد دهام الرشيدي

بلقيس نبيل محمد حنيف مراد

ثامر عناد محمد العنزي

جاسر عادل ناصر الجاسر

جمانة زيد علي كمشاد

جمانة عبدالعزيز عبدالعظيم القطان

جنى علي خليل بارون

حليمة صلاح حبيب الإبراهيم

حمد ناصر السنان

حمود محمد صالح العتيبي

حوراء يوسف عبدالحميد الصايغ

خالد نايف عبيد المطيري

دلال يوسف حسين أرديني

سعود بندر نصار العدواني

سناء حسين عبد الجبار حسن

شوق محمد مطلق العدواني

ضرار فيصل نهار المطيري

عبد العزيز ياسر جاسم الحبيل

عبد الله حامد محمد الشمري

عبدالرحمن أحمد قحيفان الحمد

عبدالرحمن عبدالله فاضل العنزي

عبدالرحمن فلاح سعيد الهاجري

عبدالعزيز أحمد عبدالوهاب الصلحات

عبدالعزيز حسين هاشم

عبدالعزيز محمد عبدالرضا الباذر

عبدالله أحمد صفر عباس

عبدالله جاسم محمد عبدالرحمن الكندري

عبدالله عصام أحمد المريفع

عثمان خالد أحمد الكندري

عدنان أحمد عبدالله الدعى

علي صلاح عبدالرضا موسى عبدالله رستم البلوشي

علي فهد عبدالعزيز حسين

عمر انور سالم العليمى

عمر محسن علي العنزي

غالية رابح محمد جحيل

غالية علي محمد صالح

غانم خالد ثجيل الشمري

غدير محمد بدر عبدالعزيز

غزل إبراهيم إبراهيمى

غنيمة فوزان عبدالله الفوزان

فاطمة بدر يوسف التويتان

فاطمة عبدالله عويد الإبراهيم

فاطمة محمد عبدالمحسن الغانم

فاطمة منصور يوسف الصايغ

فاطمة نواف فهد علي العنزي

فجر علي عبد المحسن الرفاعي

فهد محمد أحمد العربيد

فواز نجيب خالد العسلاوى

فيصل جلوي ناصر العجمي

كنوز خالد بادي الشمري

محمد مضر الاربش

مشعل خالد عبد الله الشطي

نور يوسف عبدالله الحمراني

نورة عدنان يوسف الحساوي

هاجر سعد مبارك الفندى

يوسف جلال هادي العنزي

يوسف رائد أحمد البناي

بكالوريوس اعلام

الشيخ سالم مبارك سالم العلي الصباح

الهيثم بسام عبد الله علي عبد الله

اوراد خالد مشاري الظبيبى

حمد عبدالله فيصل الحذران

حمد غازي محمد نواف

حور خالد محمد العنزي

خالد هيف فلاح الحجرف

دينا صباح سالم قمبر

رغد عمر محمد العساف

سدير بندر عبد الرحمن النقيدان

سعاد حسين علي الصراف

ضاري عبدالعزيز شاكر السبيعي

عبد اللطيف سعود بدر الهاشم

عبدالله عبدالرحمن عباس دشتى

عذوب علي يوسف الحداد

عهود زكي مبارك المبارك

فاطمة أحمد عبدالهادي علي

فاطمة حسن حبيب قمبر

فدك فيصل يعقوب المحميد

فوزية وائل محمد صالح الهندى

كوثر رضا حسن علي حسن

محمد جميل ميرزا عبدالله

محمد وليد خلوف العنزي

منى أسامة عبدالوهاب السهيل

نور محمد حسن علي

هند حمد عبدالرحمن السعيد

يوسف أحمد عباس الدرباس

يوسف علي عباس رمضان

بكالوريوس تسويق

أحمد شاكر بدر العبدالجليل

الجود فهد محمد عبدالله

الزينة عبداللطيف صلاح العتيقي

إيمان دخيل سالم الشهاب

أحمد عبدالله مسلم الرقاص

أحمد محمد نايف العتيبي

أريج صباح سلطان الخالدي

أسيل فهد عبد الرحمن العبيد

أسيل وليد أحمد الغريب

بدر أحمد عبدالله معرفي

بدر علي حسين الخواجه

بدور خالد حسن الجمعة

تركي راشد حوفان الهاجري

جنى أحمد بدر العسلاوي

جواد علي جواد الصائغ

جود عبد العزيز حمود الدبوس

جود عبدالعزيز عبدالرزاق النجدي

جود كمال مصطفى الشيرازى

حسين علي عبدالله الشمري

حصة عماد عبدالله سليمان

حصة محمد ادريس الزامل

حمزة علي حسن فالح حسن السهم الناصر

حمود عبداللطيف عبدالله الشايع

خالد محمد مبارك المخيزيم

دانة امحمد العنزي

دانة محمود أحمد محمود

ديما طلال راشد العازمي

رابعة عبدالله إبراهيم النصرالله

ريان مشعل عبدالله السبيعي

زينه فيصل عبداللطيف الثويني

سارة فاخر سيد جواد الناصر

سارة أحمد رجب صالح

سارة خالد عبدالرحيم الهولى

سعد سعود سيف العدواني

سعود عبد العزيز محمد بوشهري

سلمان أحمد ناجع العجمي

سليمان سعود عبدالعزيز العبدالعزيز العبلاني

شموخ دعيج صباح الصباح

شهد علي شاجع العجمي

صلاح فواز عبدالله الماجد

ضياء باسل عبدالله الأحمد

طيبة محمد يوسف عيسى

عادل جاسم محمد الشمري

عائده علي كرامه العامر

عبدالعزيز أحمد عبدالوهاب الرفاعي

عبدالعزيز موءيد عبدالعزيز الغانم

عبدالله اسماعيل عبدالله الحرز

عبدالمحسن علي محمد الناصر

عليا وليد مناحي صنهات العصيمي

عمر مزعل إبراهيم الشمري

عيسى خالد جاسم المزيدي

غلا يوسف فريح الخيوطي

فاطمة سمير حسن الغانم

فاطمة عباس صالح عبدالرسول تقي عسكرالصفار

فاطمة فايز هايف المطيري

فرح عبدالعزيز عبدالوهاب محمد

فهد عبدالسلام زفير العنزي

في إبراهيم علي القضيبي

في سعود راشد الرندي

لطيفة رياض محمد العيسى

لولوة خالد يوسف المطاوعة

محمد مهدي يوسف الحصار

مريم فؤاد عبد الحميد فرج

منيرة صالح مطلق النمران

نقاء علي ناصر الحربان

نور الزهراء محمد عبدالله باقر

هناء محمد خالد المانع

هند ناصر بدر الشرهان

هيا نبيل هاشم أحمد صالح العيدان

ياسمين عادل أحمد البابطين

بكالوريوس تمويل

الجوري جراح فهد ابوخلف

الزين طلال الفوزان

الشيخ صباح عبدالله صباح السالم الحمود الصباح

الشيخة مريم محمد ناصر الصباح

الشيخة منيرة محمد ناصر الصباح

أحمد مسير مطيران الحبشي

أسماء عبد الحميد غلوم حسين

أسيل عبدالله حسين الفيلكاوي

بدر خالد عبدالله عبدالعزيز البدر

بدر محمد رياض المطوع

براء محمد علي يوسف

بسمه طلال جاسم السنان

تهاني هاني سلمان القلاف

جنا سمير قدير الجدى

جوري علي عبدالعزيز القطامي

حبيبه ياسين عبدالله الياسين

حسن مطلق محمد المطيري

حمد إبراهيم حمد الشايع

حوراء يعقوب عبدالمحسن عبدالله

خالد محمد جاسم الجاسم

دلال مبارك عبدالله بوظهير

رباب محمد عبدالله البلوشي

ريماس سامي محياء العيباني

زياد عاهد مبارك العيسى

زيان ايوب خضر حاجي سبزالي

سالم عبدالله فوزان العبيد

سعد عبدالله سوادي العنزي

سليمان أحمد سليمان الحداد

سليمان فاضل حيدر الطالب

شملان باسل يعقوب الشملان

شيخة خالد عبد اللطيف العومى

ضاري سالم مصطفى المرزوق

طيب أحمد عبدالله القحطاني

طيبة أنس خالد الصالح

عائشة محمد عبدالحليم الراشد

عباس سالم مناور حبيب المناور

عبد الرحمن بدر عبد الرزاق المويل

عبد العزيز عدنان سعود الراشد

عبدالعزيز براك نبيل الفضل

عبدالعزيز حامد جعفر الصايغ

عبدالعزيز فهد حمود الصقعبي

عبداللطيف نواف جمال ابوخلف

عبدالله الحارث عبدالله التركيت

عبدالمحسن أنور مهدي الراشد

عبدالمحسن خالد سلطان العجمي

عبدالمغني نادر بدر العبدالمغني

علي مثنى علي الصانع

علي محمد علي النصار

علي مساعد حمود الفضلي

عمر خالد متعب المطيري

غزل وليد إبراهيم التناك

فاطمة أحمد عبدالرضا الصفار

فاطمة صقر محمد التويم

فاطمة يعقوب عبدالمحسن عبد الله

محمد باسل ماشع المطيري

محمد عادل عبدالهادي مبارك

مريم مناحي عيد العنزي

مسك عادل علي بوفرسن

مشاري صالح علي الرمضان

منار بركة منير المطيري

منيرة عادل عبدالعزيز النصار

نجلاء دخيل عبدالله الدخيل

نعمة ناصر محمد العجمي

نور مشاري علي المسباح

نورة عادل سعود الوقيان

نورة علي عبدالعزيز الفيلكاوي

نورة فالح سعد البوص

هلا طلال محمد الدغيلبي العتيبي

هند عصام مساعد الميلم

يوسف طلال يوسف المرزوق

يوسف عبدالوهاب إبراهيم الغانم

بكالوريوس علوم كمبيوتر

الجوري بتال خويران الدوسري

العنود غانم علي العنزي

الهنوف هادي سعد العجمي

إيمان بدر حسن علي

أحمد خالد محمد الصالح

أحمد صالح أحمد الجريوي

أريام صالح حمود العازمي

أسيل عبدالرحمن مجبل حواس

بدرية جمال عبدالمحسن الوهيب

بسمه عبدالله صالح العازمي

بندر ماجد صالح الضفيري

بندر نادر مرزوق العتيبي

تركي محمد تركي زامل السبيعي

جراح منصور فهد الديحاني

جنا وائل بدر الشايجي

جنى مالك جابر الصباح

جوري عبدالله عبدالهادي الجري

حسن ياسر فاضل المحميد

حصة علي إبراهيم العنجري

خالد محمد فراج العدواني

دالا متعب ناصر المفلحى

دانة حبيب يوسف الحمدان

رتاج عبدالمحسن أحمد الثويني

رؤى سليمان عبداللطيف شنيبر

ريان محمد عبدالرسول الصراف

ريم شبيب سعد العدواني

ريماس علي حسن الظفيري

زينب منصور محمد الفيلكاوي

سارة أسامة نوري الثويني

سارة رشيد جمعان الهاجري

سارة صالح فلاح العازمي

سالم أحمد سالم الدبوس

سعود عبد المحسن أحمد القطيفى

شهد عبدالرحمن عبيد العجمي

شيخة طارق الفرج

شيخة محمد عيسى الانصاري

طلال أحمد خالد الحمدان

عالية محمد وادي العنزي

عائشة ضياء سيد محمد حميد

عبدالرحمن جمال سالم جريان العازمي

عبدالرحمن خالد فلاح فالح الرشيدي

عبدالعزيز حمد محمد الكندري

عبدالله بسام عيدان العيدان

عبدالله عبدالعزيز الشريدة

عبدالله فيصل محمد الرميضين

عبدالمحسن عبدالوهاب إبراهيم الغانم

عبدالوهاب إبراهيم محمد محمد الهاشمي

عثمان صالح عبدالله بوغيث

علي عبد المحسن عبد الرزاق الضفيري

علي صالح محمد مصطفى محمد

علي عثمان علي بو حمد

علي محمد علي الرمضان

عمر عبدالعزيز يعقوب الحسن

غزل نواف عواد المويزري

فاطمة الزهراء حمزة أحمد الرامزي

فاطمة حسين علي مشاري

فاطمة وليد فالح الخالدي

فجر نواف شجاع العتيبي

فواز حمد علي ملا علي

قتيبة خلدون فهد السهلي

لجين حمد نبيل العبدالله الصايغ

لطيفة فهد عبدالله المقلد

لولوة محمد حسين الحبابى

ليان أحمد صبيح الصيقل

ماريه عصام عبدالله السلطان

محسن حميد يوسف محمد علي

محمد بدر مسفر المطيري

محمد حامد سلمان الرجيبه

محمد طلال محمد العنزي

محمد فايز فالح الزعبي

محمد نادر محمد الكندري

مريم حامد سعود المطيري

مريم فلاح جراح الظفيري

منيرة ثومان فهد العبهول

موضي طلال برجس ضيدان المشاري

ناصر سلطان سند الديحاني

ناصر عبدالرحمن محمد الجميل

نهار علي نهار المطيري

وسمية محمد حامد العلي

ياسين صلاح ياسين الوائل

يوسف جعفر شريف زياده

يوسف شارع عزيز الميموني

يوسف عباس عايد العنزي

يوسف علي حسن القلاف

يوسف علي حمود قصار

بكالوريوس لغة انجليزية بتشعيباتها

أسامة عادل ناصر النصار

أفنان محمد عيسى المسرى

الجود محمد حمزة أحمد

العنود حمود محمد المطاوعه

امل مبارك هاشم الحربي

أبرار عبد الله مطلق الطواري العازمي

أحمد فؤاد حمزة محمد

أروى مانع علي المطيري

أسماء فيصل عبيد الرشيدي

أمينة أنور أحمد الخلفان

أوراد أحمد سعد العازمي

أيمن خالد ناصر المعيلي

آلاء أحمد عمران بوشهري

آمنة علي محمود سيد علي سيد مصطفى

آيات أحمد علي عباس

آيات جاسم محمد الصفار

باسل محمد مجيد البقصمي

بدرية عبدالرحمن محمد الكندري

بيبي محمد شهاب الطليحي

تميم سليمان سعود السعيد

جنان أسامة عبدالله باش

جود جبري بدر الجبري

جوري عبدالله فرحان العنزي

حسين أنور حسين جمعة شعبان ميرزا

حسين عبدالعزيز خليفة المجادي

حصة محمد عبدالمجيد الدوسري

حلا طلال خلف الشمري

حمد سلمان ناصر الرشدان

حوراء ناصر حسين البلوشي

دانة عبدالله لواخ

دانة علي عبدالهادي أحمد

دلال عبدالرحمن فرج السعيد

دلال عبدالعزيز خليل البناي

دلال محمد عبدالرحمن العنزي

ديمه خالد جعفر الشيبة

ديمه علي عبدالعزيز محمد البن علي

رقية أحمد زامل الزامل

روان بدر خلف المطيري

روان بسام عيسى الرجيب

ريان صلاح عبدالله الصايغ

ريم محمد مانع العتيبي

ريم نعمة عسيلي

ريماس عويد عبدي الجسار

زهراء بشار عبدالعزيز الصفار

زهرة عمار عبدالله الصايغ

زينب سليمان جاسم باقر

زينب عبدالله أحمد بحر

سارة جمال عباس الشطي

سارة مشعل سعود البراك

سالم ناصر سالم الرشيدي

سكينه يعقوب يوسف مراد

شاهه حمد علي الزعابي

شهد عبدالوهاب فهد الرقم

شوق فيصل عبد الله مزيعل

شيخة أحمد عبد الله أحمد هجرس

شيخة حسين أحمد الفيلكاوي

صفيه عبدالله مطر كزار حمد

ضوى أحمد حسن الزنكي

عاشة عبدالعزيز ناصر السعيد

عائشة خالد سعد العلبان

عائشة عبدالمحسن محمد المتعب

عائشة محمد عبداللطيف بوزبر

عائشة محمد علي السليمان

عبد الرحمن عبد الله سالم الرميح

عبد العزيز سلطان تركي المطيري

عبدالرحمن علاء عبدالرحمن الراشد

عبدالسلام عادل جاسم الدمخي

عبدالعزيز عادل محمد الدريبان

عبدالعزيز منصور سالم راشد

عبدالله خالد جاسم حسين

عبدالله عبدالرحمن حسن الموسى

علي أحمد حسين دشتي

علي فهد علي اشكنانى

علي محمد شاكر جعفر

عمر أحمد صادق العثمان

عمر عبداللطيف سعد السعد

عيسى يعقوب علي البلوشي

غالية جابر خلف الخلف

غدير مشعل خليل الوزان

فاطمة أحمد خليل اسماعيل خليل

فاطمة بدر يوسف الصغير

فاطمة سليمان حسن دشتي

فاطمة عباس يونس مظفر

فاطمة عبد الكريم قاسم أسطى أحمد بهبهاني

فاطمة عبدالله فؤاد المتروك

فاطمة فيصل سعود الحجرف

فجر جواد واصل المديرسي الحربي

فجر محمد حمد الفارسي

فرح محسن نهار

فرح محمد ناصر شرار المطيري

في فهد خالد اسماعيل البدر

في ناصر عبدالله أحمد

فيصل فيصل يوسف العمر

كنده يوسف عبدالجليل الباقر

لجين صلاح أحمد الدعيج

ليلى خليل إبراهيم اشكناني

ليلى محمد هاشم الشخص

محمد إبراهيم محمد العبيدلى

محمد سعود عبد العزيز المويل

محمد ضاحي مرقب زهيان

محمد عبدالله إبراهيم الخباز

مريم أحمد عبدالرحمن القبندي

مريم جواد سيد علي الهاشمي

مريم حسين يوسف الرفاعي

مريم خالد فهد المياس

مريم صالح محمد الحبيب

مريم قصي عبدالحميد الأسود

مريم وليد مبارك العويس

ملاك محمد عبدالجليل محمد

منار فيصل عبدالله محمد

منى ايهاب محمد الدبوس

موضي الراوى سعود خلف

موضي عبدالله يوسف علي يوسف الكندري

موضي يعقوب يوسف بوعركى

ميثه سعود عبدالله المقهوي

ندى عيسى حامد بوقمبر

نور عباسي

هيا حمود نهار العصفور الهاجري

يعقوب حمود ياسين الشمري

يوسف عبدالمجيد عبدالعزيز حسن

بكالوريوس محاسبة

إسراء حسين علي مندني محمد

الجود وائل سليمان الهويدي

الريم محمد عبدالله المحيميد

الزين خزام ناصر القصير

الزين نواف يوسف العصيمي

إيمان سلمان جاسم البلوشي

أحمد خالد أحمد النما

أحمد خالد أحمد علي جعفر

أحمد عماد صالح العوض

أحمد فيحان عابر العازمي

أحمد فيصل ناصر العلبان

أريام ناصر محرم العجمي

أسيل فاضل عباس علي

أمل ماجد متعب المطيري

أنس راكان ذعار هليل المطيري

أوراد أحمد خميس الدوب

بدر ايمن بدر المنصور

بدر حجي مشوح المطيري

بزة باسم بدر الشرهان

جاسم حسن عيسى البلوشي

جاسم سعود محمد اللوغاني

جاسم سلطان جاسم الدبوس

جعفر صلاح جاسم المشموم

جمانة عادل عاشور عوض

جنا علي عبدالهادي باش

جنى جابر عبد الله بوصخر

جنى عبدالرحمن محمد البناي

جنى فهد يوسف النصار

جنى محمد علي بوشهري

جود علي محمد الخضيرى

جود ناصر عبدالله الهاجري

حسين يوسف حسين عوض

حصة صالح مبارك القبندى

حصة عادل محمد الخرجي

حلا قيس عبدالعزيز الحرب

حمد بدر محمد حسين

حمد زياد خالد الحمد

حمد فيصل يوسف الشراح

حمود حمد وليد المقهوي

حنان جعفر حسن زينل

حور عبدالرزاق حسين حجي علي يوسف بوعباس

حوراء علي غلوم

خالد عبد الله هادي العجمي

خالد عبدالله أحمد الراشد

خالد غازي جهز العتيبي

خالد فرحان محمد الجميعان

خالد نبيل خالد الرشدان

خالد هيثم خالد العصفور

خالد وليد خالد الدوسري

داليا عثمان عبدالله النجدي

دانة خالد صالح الجيران

دانة علي حسين السالم

دلال طارق محمد الحيدر

دلال مشعل صادق السنافى

راشد محمد عبدلله الدبوس

رتاج مؤيد منصور القطان

رغد محمود حمد الشتيلي

رقية أحمد علي الشطي

رند طلال مشاري المطيري

رؤى محمد سالم بن فرح

ريان علي أحمد العميري

ريم سليمان محمد المرجاح البراك المطيري

ريماس عبدالحميد محمد النامى

زيد راشد حسن محمد

زين عبدالوهاب نوري النوري

زين منذر سليمان العيبان

زينب أحمد محمد المطوع

زينب مهدي حميد دشتي

سارة ارشود جديعان العنزي

سجى سعود عبدالعزيز الساير

سليمان عبدالله مفلح الجديع

سليمان محمد سليمان الهطلاني

شجن محمد بدر خضر

شريفة زاهى يوسف الحداد

شملان مشعل أنور نوري عبدالقادر

شيخة طارق صالح الجيران

شيخة عبدالعزيز يوسف الحداد

شيخة عمر أحمد الملحم

شيخة هاني موسى الغريب

صالح سالم صالح الغيص

ضاري أحمد خلف النجار

ضرار ماجد يوسف العلي

طلال خالد العنزي

طلال خالد عوض العنزي

طلال عبدالله حمد الخميس

عائشة أحمد عيسى اللوغاني

عائشة أحمد يعقوب أحمد الحسن

عائشة خالد عبداللطيف الشهاب

عبد الرحمن ماجد عبد الرحمن المخيزيم

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السميط

عبدالرحمن سامي عيد المزرم

عبدالعزيز إبراهيم الكندري

عبدالعزيز أحمد عبداللطيف الفارس

عبدالعزيز سعود غصاب الزمانان

عبدالله خالد يوسف جاسم الهاشل

عبدالله ريس عبدالله الرشيدي

عبدالله شاكر محمود دشتي

عبدالله عادل عبدالله العسلاوي

عبدالله عبداللطيف إبراهيم طاهر الطاهر

عبدالله فيصل غازي المطوع

عبدالمحسن بدر فهد الطريجي

عبدالوهاب خالد إبراهيم الفارس

عبدالوهاب عبدالعزيز علي الناصر العمران

عبدالوهاب فيصل محمد الكندري

عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب الحمود

عثمان خليفة سلمان الشاهين

علي أسامة سليمان الذويخ

علي محمد بتال السبيعي

عمر أحمد سليمان المضف

عمر عبدالله إبراهيم المجمد

غالية هزاع عايد النصافي

غزلان علي محمد حسين

غلا سعد ثواب المطوطح

غلا وائل بهبهاني

فارس عبيد ناصر المطيري

فاطمة عبدالرحمن أحمد أحمد

فاطمة محمد اسد محمد

فتوح سلمان حمود الصباح

فجر علي أحمد العطار

فجر لؤى ناصر البسام

فدك ناصر عبدالوهاب خورشيد

فراس وليد خالد المسلم

فهد عبداللطيف محمد العيبان

فواز فيصل عبدالرحمن الرشيد

فوز مشعل عبدالعزيز الرميح

في حمد يوسف الكندري

فيصل علي عامر الشطي

فيصل محمد علي محمد

فيصل نبيل عبدالله الشرهان

قماشه سليمان غالب محمد

لطيفة جمال سليمان العبدالجليل

لولوة حميد خلف إبراهيم

لولوة عبدالله خالد الوزان

ليان علي محمد الخالد

محمد أحمد محمد الكندري

محمد خالد رافع العنزي

محمد سعود محمد اللوغاني

محمد فلاح محمد المطيري

محمد فيصل عبدالله المهنا

مريم أحمد عبدالله المقلد

مريم جاسم محمد مراد

مشاري بدر سالم الرشود

مشاري دبوس فيصل الدبوس

مشاري سعد عبدالله السريع

مضاوي مرزوق سعود العودة

ملاك جاسم محمد الغانم

منار فيصل عبدالله الكندري

منال عبدالعزيز صبر الشمري

منصور عدنان منصور المضاحكه

منيرة عمر يوسف النصف

مها محماس فهد الداهوم العازمي

مهدي سالم جعفر المويل

مواهب بسام عبدالامام محمد

ناصر بدر ناصر محمد ناصر الحريتي

ناصر طلال ناصر الصباح

نجلاء مرزوق فجحان المطيري

نور أحمد خالد الجسمي

نورة عادل عبدالله العسلاوي

هلا وائل موسى بهبهاني

هيا انور راشد الهويدي

هيفاء أحمد عبداللطيف المطوع

ود سامي عبدالله المناعي

وسمي نواف وسمي الوسمي

وسن فهد يوسف الديين

وليد خالد علي العتال

يارا عيسى عبدالله الوقيان

يحيى محمد يحيى حبيب

يوسف خالد أمين العوضي

يوسف عبدالعزيز منصور المسعود

يوسف كامل أبل العوضي

**

جامعة الشرق الاوسط الأميركية

بكالوريوس إدارة الموارد البشرية

ابداح أحمد عبدالعزيز ابداح

إبراهيم عبد الرحمن عبد الهادي العجمي

البتول خالد راشد عبد الله

الحور زيد خالد المطيري

العنود فهد محمد العجمي

إيمان حسين غلوم عباس قاسم

إيمان فهد فلاح العنزي

أحمد نايف طاهر العنزي

أسيل إبراهيم عبيد الشمري

أسيل هشام إبراهيم الناصر

أمينة محمد عبدالعزيز أحمد

آيات عبدالله الديحاني

بشاير أحمد عواد الشمري

ثامر نايف مخلف الديحاني

حسن محمود مبارك مبارك

حسين محمد راشد العنزي

حصة محسن محمد العجمي

حور سعود صالح العجيري

حور محمد عبدالرضا الحداد

دانة بدر عبدالكريم الشرهان

دانة سعود هجاج الدوسري

دانة عبد الخالق عبد الحسين الزنكوى

رهف فايز سالم الأصفر

روان جمال عبد الرحيم سليم

ريان مشاري عبدالوهاب صالح العبدالسلام

ريان يوسف عبدالله السنعوسى

سارة اسماعيل إبراهيم الشماع

سارة سالم بطي الهاجري

سارة عبدالرحمن إبراهيم الجاسر

سالم حسن أحمد حمزة

سالم نادر خيرالله الفرج

سلمان داود رمضان شديد سلمان الهندال

سلمان صلاح محمد آل هيد

سليمان عبداللطيف عبدالله الحسن

سميرة إبراهيم بلال حوشان الخالدي

شاهين وليد خالد العبيد

شايع نواف شايع عبدالله محمد

شهد صالح عبدالرحمن حسين

شيخة عدنان محمد السبتي

طلال طلال علي مرشاد

طيف بجاد جازي متعب المطيري

عبد العزيز فايز شجاع العتيبي

عبد الوهاب خالد علي العثمان

عبدالرحمن أسامة علي البلوشي

عبدالله أحمد اسماعيل الراشد

عثمان عبدالله إبراهيم الخلفان

علي أحمد عبيد الصالحي

علي عبد المحسن حمزة الصراف

عمر مسعود هنى الرشيدي

فاطمة بشار صادق عاشور عبدالرضا

فاطمة رائد سليمان الحداد

فاطمة علي جاسم الشماع

فاطمة مصطفى حسين الحداد

فالح سعود فالح العازمي

فجر طارق عودة كاظم الدوسري

في عبدالحميد اسماعيل الجزاف

مبارك عبدالناصر مبارك السدانى

محمد إبراهيم عباس صخى

محمد خالد محمد المطيري

محمد عباس حسين خسروه

محمد عبد الله معيوف الفردان

مريم خالد كاظم خلف علي

مريم فهد عبدالله العجمي

مريم يوسف سعود العازمي

مشاري عبدالله سالم الضليعي

نادر عبدالله فهاد شبيب مشيط فهاد العجمي

ناصر أحمد مشلح العنزي

ندى محمد علي شبكوه

نور إبراهيم اسماعيل العباسي

نور بدر حمزة الجدي

بكالوريوس إدارة نظم معلومات

أبرار عبد السلام توفيق حامد الهندال

إبراهيم جاسم محمد المجرب

اسيل مشاري سعد الخرازه

البتول حسين علي حسين

الغلا وليد عبدالعزيز البشيّر

الكوثر فؤاد عاشور حاجية

أحمد علي خليفة الشحومي

أحمد محمد أحمد القلاف

أسماء فهد عبد الرحمن الكندري

آسيا مشاري محمود الخباز

بتول نوري محمد علي الاشوك

براك باسم مشعان العنزي

براك عبد الله محرم المطيري

جوري مطلق محمد سحمان المطيري

حامد منير جمعان الرشيدي

حوراء محمد عبدالله النجار

حياة زيد خلف صلبوخ

خالد دهش عبد الرحمن المهمل

خالد سعد تركي الدوسري

خالد ناصر عوض جلوي طلب

خليفة صالح يوسف التويتان

خليل علي خليل الخليل

دانة محمد المراغي

دلال محمد خلف اللنقاوى

رتاج مبارك حمود العدواني

رفعة صالح سلطان صالح المجروب

ريم ياسر محمد محمد

ريماس غازي نايف أبورقبه العتيبي

زينب عبدالله علي الكندري

زينب عبدالله نجم علي

سارة جمال محمد العويهان

سارة عماد جاسم الدمخي

سارة محمد شريدة الشريدة

سعد ادعيج خليفة مبارك

سعود عبدالقادر عبدالعزيز القديري

سعود علي باتل الرشيدي

سما محمد بطي منصور العجمي

سيف طلال محمد العدواني

شهاب محمد شهاب الفضلي

شهد خالد يوسف عبدالرحمن

صالح يوسف صالح الجحيل

عالية جراح عوض الدوسري

عالية سرور فيروز اليوحة

عبد الرحمن محمد مطر العنزي

عبد الهادي الحيمر جابر المري

عبدالرحمن صالح ذيب الهرشاني

عبدالرحمن فهد محمد جوهر مفتاح

عبدالعزيز عبدالله خالد الربيع

عبدالعزيز فيصل محمد الصعيب

عبدالله بدر ناصر فارس

عبدالله سالم محمد المحمد

عذراء جواد عبدالله البلوشي

علي جمال عامر العسكر

علي طارق علي الصايغ

علياء علي حسن أشكناني

عمر أنور عبدالسلام الهزاع

عمر خالد فاروق الغريب

عمر عبد الله عبد الهادي سعد

عيد فيصل الرشيدي

غدير جواد حسن محمد

فارس ناصر محمد فلاح

فاطمة أحمد عبدالرضا حسين

فاطمة أحمد بندر الزيادي

فاطمة حسين علي كمال

فاطمة عبدالله محمد الحمد

فاطمة عبدالمحسن عجيل العجيل

فطيم محمد حمدان السهلي

فلاح فهد فلاح العتيبي

فواز مشاري محمد العسعوسي

فوز محمد راشد المطيري

فوزية بدر أحمد الدوب

فيصل سلطان سعود المطيري

كوثر عبد الله عبد الغفور العوضي

لطيفة محمد سالم السالفه

مبارك بسام مبارك العازمي

مبارك خالد فايز السيفان

محمد جاسم الصائغ

محمد خالد هلال آل بن علي

محمد رضا إبراهيم صنقور

محمد عبدالكريم جمعة ياديكار

محمد عيد فهد المعتقه

محمد فارس طراد العتيبي

محمد نايف مرزوق العتيبي

مريم سعود دليم العازمي

مريم عيسى عبدالله الكندري

مشاري خالد قصي المشري

مشعل أحمد الشمري

مهدي حمد مهدي الحمد

ناصر حمد ناصر الفريج

ناصر هاني ناصر الصقر

نورة أحمد سعد الرشيدي

نورة محمد مانع سالم

هاجر مشعل بندر فايز المطيري

هاشم أحمد منصور

وليد خالد علي الصديق

وليد عوض غانم الرشيدي

يوسف بدر سعد فرج

يوسف شهاب أحمد رجب

يوسف فيصل حمد العويس

يوسف وليد خالد بوغيث

بكالوريوس تسويق

أحمد خالد أحمد الصباح

أحمد طلال لفتة الضفيري

الدانة محمد إبراهيم العبدالله

أحمد سعيد مبارك العجمي

أمار سعد يوسف داود

بتول محمد باوي فرد

تركي نواف تركي الوزان

جوري حمد عدنان علي

حسن فاضل جدال الكنكونى

حسين علي محمد بن رجب

حمد خالد سالم علي

خالد أحمد خالد خلف الفجي

خالد حمد أحمد السليطي

خالد نواف بدر العسلاوى

دلال عدنان عبد الرحمن المذن

دلال فيصل مبارك الوطري

ديمه غلاب ابجاد العتيبي

رتاج حسين محمد الفضالة

ريان محمد شهيب خلف

ريماس ماجد خالد الحويله

زيد سالم زيد السعيد

سارة حسن رميح المطيري

سارة زايد راوى العنزي

سارة عبد الرحمن مشاري القبيلى

سارة علي محمد المطيري

سارة فهد راشد منصور جريس

سالم محمد سالم العجمي

سالم محمد طاهر المري

شهد سعد مبارك معطش فالح الهطلاني

صبيحه أحمد عبدالله العمار

طيبة علي محمد الزهر

طيف محمد غالب العتيبي

عائشة عبدالرحمن محمد الفيلكاوي

عبد الرحمن جابر عبد الله الخالدي

عبد الله عيسى عبد القادر علي

عبد المحسن عباس عبد الرضا اسود

عبدالرحمن ناصر السبيعي

عبدالعزيز مسير فهد الخرينج

عبداللطيف فرهاد النصرالله

عبدالمحسن أحمد محمد الرشيدان

عذوب مطلق عامر العصيمي

علي فراس علي الجاركي

علي خليل إبراهيم عباس

عمر جاسم محمد عبدالله

عمر عبدالله سعد العيبان

غلا ثامر عبدالله الصباح

غلا عبد السلام العصيمي

فاطمة محمد الخدة

فاطمة ثامر عبدالرضا سيد عباس

فاطمة يعقوب يوسف محمد

فوز مشعل خالد المطيري

كوثر عباس غلوم اشكناني

لطيفة فواز فهد الفهد

لطيفة ناصر عبدالعزيز السيف

لمى واصل سعود المطيري

لولوة طلال ياسين الصالح

ليلى أحمد سالم الجعفر

محمد أحمد محمد العيسى الحوطي

محمد صلاح سليمان الصبيحي

محمد عبدالرحمن محمد سلمان

محمد علي محمد رجب

مريم جاسم سليمان المطر

مريم سالم فرج السعد

مريم صالح أحمد الصرعاوى

مريم عودة حابس المطيري

منار أحمد القطان

ناصر محمد علي بوغيث

هبة خالد سالم مهدي العجمي

هدية محمد مفرح الهاجري

يوسف عبدالعزيز يوسف أشكناني

بكالوريوس تمويل

الجازي يوسف حامد المطيري

‏العبد العزيز محمد رمضان محمد علي

أبيار أحمد إبراهيم الصايغ

أحمد فهد عبدالرحيم العصفور

أروى الحميدي اسماعيل الخالدي

أوراد وائل طارق عبدالله

بدر عبدالوهاب بدر العيسى

بدور أحمد إبراهيم أحمد

ثنيان عدنان عبدالله الشمروخ

جاسم محمد جاسم الجاسم

حسين السلمان حسن سلمان إبراهيم

حنين محمد علي المتروك

حوراء جعفر علي ذياب

خالد بسام خضر الشطي

خالد علي محمد زغيب

رتاج علي عبداللطيف ملا مرتضى

ريان خالد عباس كرم

ريان فراس سعود الفرج

ريان مساعد جمال الرياحي

ريوف عجران محمد العجمي

زينة مشعل فهد الرميح

سارة ناصر سالم الشامي

سالم عوض سالم عوض سالم

سبيكه خالد عبدالله طالب

سعدون أنور سعدون عبد الله

سعود فهد شريدة المطيري

سمير عادل عباس عبد الله

صالح طلال الجري

صباح جمال عبدالله الحبيل

ظافر محمد جاسم الفلاح

عايشة أحمد يوسف عبدالله القصيمى

عايشة صالح محمد الحيان

عبدالرحمن حسن أحمد محمد

عبدالرحمن مساعد حسن العنزي

عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الكوس

عبدالعزيز بدر الدخيل

عبدالعزيز هادي محمد هادي

عبدالله أحمد سعد السليمان

عبدالله طلال الفضالة

عبدالله هشام سليمان الرشدان

عبدالوهاب رياض عبدالوهاب الطبطبائي

عجيل علي محمد بوزبر

علي صلاح علي أحمد

علي عبدالرحمن حسين اسماعيل

عمر عبدالله سعود المطيري

عيسى خالد النجار

غلا طلال بطي الشمري

فاطمة توفيق تركي مال الله رجب

فاطمة حسين جليل بارون كمال

في أحمد عبدالله المطيري

فيصل علي أحمد زبيد

لولوة سالم عبدالله بلكديش

ماجد سلطان ماجد عبدالله

محمد عادل بندر المطيري

محمد عبدالرحمن محمد العمر

مريم تميم أحمد العلي

مريم داود سلمان الحرز

مريم طلال موسى صفر

مريم عدنان صالح العبيد

مريم نجم جاسم الطراروه

مشعل فهد معاذ الفهد

منى جراح محمد الهزاني

منيرة حسن علي العجمي

نادية حمد فاضل الفاضل

نور حسين محمد جرخي

نوف طارق باني الدوسري

هاجر شوقي علي الامير

وائل عبدالمحسن وايل محمد عبد المحسن المهنا

وضحة حسين عبدالله العجمي

يعقوب محمد يوسف العطار

يوسف منيع زاهي المطيري

بكالوريوس محاسبة

إبراهيم أحمد إبراهيم الزعابي

إبراهيم ميثم إبراهيم المطوع

إبراهيم ناصر خالد المطيري

أحمد فالح محسن المطيري

العنود خالد محمد العجمي

الهنوف مبارك محمد السهلي

أبرار مشعل راشد المطر

أحمد سعد أحمد المنيفي

أحمد عبدالوهاب علي محمد

أحمد علي جواد الشطي

أحمد محمد عبدالرسول محمد

أريام صقر مطر المطيري

أسماء محمد حمد الرشيدي

أفنان محمد أحمد المطوطح

أماني محمد مطر المطيري

أمثال فيصل غازي المطيري

أمينة فيصل محمد راضي الشمري

آمنة مبارك خالد العازمي

آية يوسف حبيب بولند

بتول صادق محمد بوخلف

بتول علي السلمان

بدر ناصر صبار العنزي

براك عبدالرحمن براك البراك

بشار صباح محمد المطيري

تهاني محزم مبارك راشد

تهاني رشيد حمود المعصب

جنان إبراهيم فهد العمران

جنان عبدالله محمد الرامزي

جنان مانع إبراهيم الفرحان

جوري سالم محمد الهاجري

حسين عماد الدين جاسم امير

حصة فيحان فايح المطيري

حمد بشار حسين القضيب

حمد نواف قائد أباذراع الظفيري

حور محمد صالح علي

حوراء أحمد حسين باقر

خالد أحمد ادهيم الفاضل

خالد فهد خالد الهولي

خالد هاني حسين العياضي

خالد يوسف محمد الصقر

خزنة مشعل ظاهر أبوخشبه الفضلي

داليا أكرم محمد بوهدور

دانة أحمد ابنيان المويزري

دانة عبدالرحمن سعد خالد المسفر

دانة فالح فارس منصور السبيعي

دانة محسن حسن المطيري

دانة محمد شايع العازمي

ديما يوسف أحمد البدر

ديمه راشد سيف العتيبي

راشد حمد فهيد الهاجري

رتاج خالد سعود العجمي

رحمة سالم شويرب العجمي

رشا خالد إبراهيم السميط

رهف عدنان أحمد الأنصاري

رهف فهد سعران المطيري

روان عمر عبدالحميد العلي

روان نواف خالد العتيبي

رؤى أحمد خليل الناجم

ريان أحمد عفار العنزي

ريم بدر صالح العنزي

ريناد ذياب دغيمان المطيري

ريناد محمد عبدالله العصيمي

زهراء اياد غازي عيسى العطار

زهراء بدر فاضل المبارك

زينب ايوب مصطفى حسن

زينب حسين كايد شهاب

زينب صباح أحمد علي

زينب علي أحمد الميرزا

زينب يعقوب يوسف يعقوب يوسف

سارا منصور سليمان العثمان

سارة سعد عبدالله ميرزا

سارة سلطان محمد السبيعي

سارة عماد عثمان محمد

سارة محمد أحمد المجيبل

سارة ناصر فهيد العجمي

سامي مشعل محمد عبدالرحمن ابرهيم السرهيد

سعد راشد جابر الجروان

سعد فواز بهيش العازمي

سعود خالد سعود المطوطح

سعود عبد العزيز حسين العبيد

سعود عبدالعزيز حسين المطيري

سعود عبدالعزيز عبدالله التميمي

سعود عبدالله مبارك الرندي

سعود علي فرحان المبيلش

سعود نواف عوض العدواني

سلامة رضا محمد السلطان

سلطان نواف محمد العتيبي

سلمان سلطان عوض المطيري

سميه محمد عبدالله القطان

شاهه ردن حمود الخالدي

شذى جاسم محمد الثويني

شريفة سليمان محمد السبيعي

شهد بدحان منيف العتيبي

شهد يعقوب خالد بوحمد

شوق جابر سرحان هادي

شوق جميل فالح العتيبي

شيخة محسن علي العجمي

شيخة وليد العوضي

شيخة خالد فالح المطيري

شيخة داود سليمان النامي

شيخة عماد محمد الربيعه

صالح حميد محمد القريني

صالح محمد ناصر العتيبي

صالح ملفي صقر المطيري

صلاح بندر رغيان النومس

ضي نواف محسن العتيبي

طلال حسن يوسف حسن الشطي

طلال سعود جلوي العتيبي

طيبة سعد محمد التويم

عالية عبدالناصر أحمد الكندري

عائشة أحمد شحاذ الثواب

عائشة حسين صالح الحربي

عائشة فهد فيصل الكندري

عبد الرحمن أحمد غزلان العازمي

عبد الله حمود الحميدي العدواني

عبد الله محمد عبد الله العتيبي

عبدالرحمن أحمد راشد الشنفا

عبدالرحمن برجس دويح العجمي

عبدالرحمن فهد فوزي حجي حسن

عبدالعزيز أسامة داود القصار

عبدالعزيز انور حمد الحمد

عبدالعزيز بدر ماجد المطيري

عبدالعزيز حمد جاسم الحداد

عبدالعزيز خالد ناصر الرغيب

عبدالعزيز علي عبدالعزيز المسعود

عبدالعزيز فيصل غازي فهاد العتيبي

عبدالعزيز وليد خالد علي

عبداللطيف محمد عبداللطيف الطاهر

عبداللطيف وليد بورباع

عبدالله أحمد سعد العازمي

عبدالله بندر سعد القحطاني

عبدالله ثامر عبدالله العبيدلي

عبدالله حسين عبدالرحمن طالب الملا

عبدالله طارق اسماعيل النكاس

عبدالله طلال مسلط المطيري

عبدالله طلال نايف المطيري

عبدالله عدنان حبيب الفضلي

عبدالله عصام عبدالعزيز الشطي

عبدالله علي حسن حيدر

عبدالله فارس الماجد

عبدالله فهد علي العلي

عبدالله فهد فالح البراك

عبدالله مجرن حمد الحمد المجرن

عبدالمحسن انور جاسم القطان

عبدالمحسن براك عبدالمحسن المرهون

عبدالمحسن رائد عبدالمحسن الدويسان

عبدالوهاب بدر شهاب حسن

عثمان سامي محمود سالم البلهان

عثمان صالح فهيد الحيمر

عجب حمد فهيد الهاجري

علي رائد عباس بوحمد

علي عيد علي الرشيدي

علي هيثم خليل إبراهيم الطباخ

عمر راشد جابر سيف الجروان

عمر سلمان عبد الهادي العنزي

عمر عبدالعزيز علي العصفور

عيسى نايف عايد العنزي

غادة مفرج المطيري

غالية مرزوق سعد العتيبي

غدير خليل عباس باقر

فاطمةالزهراء عدنان داود رمضان

فاطمة باسم طاهر العبدالله

فاطمة حامد محمد المجرب

فاطمة حسين علي العنزي

فاطمة خالد إبراهيم المحمد

فاطمة طلال ناصر الحريص

فاطمة علي محمد الرامزي

فاطمة محمد جاسم شموه

فاطمة محمد حاجي محمد

فجر أحمد معجون أحمد العنزي

فجر فيصل علي العنزي

فجر محمد عايض المطيري

فجر محمد علي الحياني

فرح خالد ذعار الرشيدي

فهد بدر ناصر الهاجري

فهد عبدالله مطلق العدواني

فهد علي محمد العجمي

فهد محمد إبراهيم الحماد

فوز ماضي شباب العتيبي

في سهيل ذعار العتيبي

في طارق خميس العازمي

فيصل منصور ساير الشمري

قنوان سليمان داود الفيلكاوي

كوثر وليد محمد الكندري

لطيفة محمد العازمي

لطيفة خالد محمد البلهان

لنا جمال عبدالرحمن إبراهيم العتيقي

لولوة دعيج أحمد القبندى

لولوة طالب محمد الحوطي

ماجد نواف صالح الضفيري

محمد أحمد عبد الله الحوطى

محمد أنس محمد الأنصاري

محمد أنور محمد الفجي

محمد بدر البالول

محمد بدر محمد الرامزي

محمد خالد محمد الرفاعي

محمد ضاحي ختلان الرشيدي

محمد غالى سالم العازمي

محمد مبارك سعد أبو حيمد

محمد مشعل صلاح يوسف

مرزوق فهد علي السالم

مريم أحمد خالد محمد المير

مريم جاسم حميد بوعباس

مريم دليبح حمود المطيري

مريم علي إبراهيم الجاسم

مريم مشعل محمد العنزي

مساعد مناحي بصيص العجمي

مسلم ناصر سعود بن جامع

مشاري صلاح عبدالله العقيل

مشعل مشاري عادل القريني

مضاوي فهد مقامس الخالدي

معاذ خالد غازي الشمري

ملاك حسين محمد ناجع العجمي

ملاك نواف يوسف الخشان

ملك خالد عيسى القروي

منى عبدالله خالد الحويله

منيرة راشد سعد العتيبي

منيرة معجب عبداللطيف الدوسري

مهدي راضي حبيب العيوس

مي أحمد سعود المفرح

ناصر فهد سويد السويد

ناصر مشعل محمد الخمسان

نايف حربي مطلق راشد العميري

نجلاء محمد فهيد صقر العجمي

نواف سالم محمد الردهان

نوال داود سليمان الراجحى

نور بدر يوسف بوكبر

نورا بدر محمد الكهيدان

نورا جاسم محمد الجهيم

نورا سعد محمد سعد الهاجري

نورة أحمد محمد الخميس

نورة مبارك ماجد الشطي

نورة مرشد عبدالرحمن المطيري

نوف راشد جرثام الهاجري

هاجر عثمان محمد حسين

هادي عبد العزيز هادي العازمي

هيا حمود سعدون العازمي

وضحة فيصل عبدالله الشلال

ياسمين هاني حسن علي

يعقوب وليد يعقوب الطويل

يعقوب يونس حمود المتروك

يوسف أحمد محمدعلي الرشيد

يوسف أحمد نافع المطيري

يوسف أحمد يوسف محمد

يوسف حسن فاضل عبد الله معتوق علي المعتوق

يوسف خلف عبدالرحمن حمادة

يوسف داود سلمان انقيان العميري

يوسف علي فيصل عبدال

يوسف فؤاد زوربا

يوسف مشعل محمد الصويلان

بكالوريوس نظم وتقنية المعلومات

إبراهيم خالد عبدالقادر العبدالجادر

إبراهيم فهد مناور المطيري

الجوري سعود سالم العجمي

الريان نواف محمود إبراهيم الشويربات

الشيخة نورة خليفة جاسم الصباح

انجود بدر محمد العتيبي

إيمان عبد الله عبد الغفور العوضي

إيمان محمد عبيد فهد سفير

إيمان وليد يوسف الحساوى

أحمد حسن عبدالرحمن الحيدر

أحمد فيصل محمد الكندري

أوراد حجاب مطلق المطيري

أوراد هادي محسن العجمي

باسل انور خلف العنزي

بدر مبارك بدر السالم

تركي فيصل تركي سعود الهاجري

جاسم محمد علي الطويل

جمانة فهد سليمان العواد

حسن علي عبدالله الشمري

حسين علي جاسم عاشور

حسين علي مبرج العازمي

حسين هشام عبدالحميد بوحمد

حمد ناصر عابر البذالي

حمود خالد حمود الخضر

خالد بدر خالد العديله

خالد سليمان محمد الصعيب

دانة أحمد سالم حجي

دانة دعيج جمال الجاسم

دانة محسن راشد العازمي

دلال جاسم مبارك الفهد

دلال فهد خالد المخيزيم

راشد جراح راشد الخالدي

راشد ناصر عبدالعزيز السلطان

رتاج حسن عبدالله الخضرى

رتاج عبد العزيز دينار مبارك

رفعة محمد شافي الهاجري

رهف بدر مبارك المرتجي العازمي

رهف وليد إبراهيم المراغي

روان عبدالله برغش العجمي

روان منصور غلوم الكندري

رؤى إبراهيم يوسف العسيرى

ريم ضويحي احبيب الفضلي

ريم مشعل سليمان العبيد

رئام عادل عوض العنزي

سارة بدر عبدالله الهران

سارة بدر موسى شموه

سارة عبدالله علي الخميس

سارة محمد عبدالرزاق ملا علي

سعد فيصل سعيد سعيد

سعد مساعد سعد المطيري

سمراء حسن فلاح العجمي

شاهين وليد محمد عمر

شيخة بسام جاسم الحويلي

صالح رجا فلجى العنزي

صالح محمد صالح حسن

صيتة مبارك علي العجمي

ضاري يوسف صالح الجحيل

عائشة رجعان مفرح الهرشاني

عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن الكندري

عبد الله علي عبد الله الحربي

عبد المحسن سالم عبد العزيز ابوعزوز

عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن عبدالله بن عريعر البني خالد

عبدالرحمن فيصل حمزة القلاف

عبدالرحمن مسلم محمد العازمي

عبدالله بندر نشمي العنزي

عبدالله حامد ناصر العتيبي

عبدالله حسين علي اسماعيل

عبدالله طالب محمد العوضي

عبدالله عبداللطيف اعجيمان العجيمان

عبدالله فايز عبدالله المطيري

عبدالله محمد سلطان السبيعي

عبدالله مشعل عيسى العجيل

عبدالله مهدي ظافر العجمي

علي مرضي راشد العنزي

علي هديان علي العجمي

عيسى طلال لفتة الضفيري

فاطمة مروان عبدالرحمن ابوطالب

فاطمة الزهراء انور ناصر الشخص

فاطمة الزهراء عمران عيسى الفضلي

فجر حسين حمدان الحمدان

فرح خالد سعود الدوسري

فضة حسن سليمان الحواج

فهد محمد فهد المرد

فهد مشعل غزاي المطيري

فهد هادي عواض العازمي

فيصل حمد علي المري

فيصل فلاح جايز الديحاني

ماجد انور محمد الهبله

محمد أحمد حسين الخرس

محمد بلال إبراهيم الخالدي

محمد توفيق علي حسن عاشور

محمد سيد حمزة سيد علي الموسوي

محمد عبدالعزيز محمد الصالح

محمد فهد مبارك العبيدان

محمد فهيد محمد العجمي

مرام فهد راشد العتيبي

مريم أحمد عبدالحليم الراشد

مريم مسلم عوض العازمي

مشعل فهد عتيق المطيري

مطر مسفر الحميدي المطيري

مطلق بدر مطلق العصيمي

منيه أحمد جاسم العوضي

منيه سلمان عبد الله العجمي

مها خالد فلاح الجدعي

مهدي علي سالم البدر

ناصر بدر سليمان العجيل

ناصر مانع محمد دواس العجمي

ناصر محمد مطلق العدواني

نور إبراهيم عبدالكريم هندال

نورة عبدالله فهد علي الجفين

نورة هيثم فيصل العمر

نورية حامد حسن الحداد

نوف بندر نصار العدواني

وديان سعد خالد الطشه الرشيدي

وضاح فيصل غازي العتيبي

يوسف أحمد محارب القحطاني

يوسف حمود عايض الرشيدي

يوسف عبدالله يونس حسين سليم

يوسف فهد سلطان الشمري

يوسف مشعل يوسف الفيلكاوي

بكالوريوس هندسة صناعية

إبراهيم عبدالعزيز عبدالمحسن الشطي

أحمد جراح أحمد الصانع

أحمد ساير بريكان الماجدي

أحمد سليمان الايوب

افلاج عبدالله علي اليعقوب

الجازي فهد محمد المري

الجود جاسم محمد الانصاري

الوليد خالد محمد العجمي

إيمان عبدالمجيد عبدالحميد المطوع

أحمد بدر سعود السبيعي

أحمد بدر عبدالله المحيميد

أحمد حسن أحمد طاهر الشمري

أحمد حسين عبدالله الغانم

أحمد محمد عبدالله هادي

أرياف مشعل راشد المرتجي

أريج أحمد مبارك السهلي

أفراح وليد نجم بوعباس

أنس يوسف أحمد محمد

أنفال أحمد محمد عايض

أنوار عقاب مجبل المطيري

أنوار منصور جعفر العريان

بدر حسن بدر الكندري

بدر سالم بطاح الرشيدي

بدر عدنان باقر السماك

بلقيس فهد محمد البلوشي

تركي عياد ثامر الرشيدي

تركي ناصر شريم العتيبي

جمانة أحمد حيدر

جود خالد حمود الراشد بن حميد

حسن عادل بوحمد

حسن محمد عبدالله حاجية

حسين حسن سعيد العجمي

حسين علي عبدالرضا بولند

حسين محمد جبار حمادي

حصة بدر محمد العجمي

حمد جمال إبراهيم الراشد

حمد محمد عبدالله الطويل العجمي

حمدان فهد سعود العجمي

حوراء محمد عبد الرحمن جوهر سالم

خلف ماجد خلف الرشيدي

دانة حماد عبدالله الحماد

دانة صالح عقلة العازمي

دانة منصور علي المطيري

دانة هادي محمد العجمي

دعيج خالد ذياب الفضلي

ديمه عبدالعزيز عبدالله الفزيع

رتاج عساف المطيري

رهف محمد عبدالله الهاجري

روان حجي فالح العازمي

روان عيسى خليل مظفر

روان فهد عبدالله النويهض

روان هيف عليان الحربي

ريان مشعل عبدالرزاق عبدالنبي العريان

ريما عيد مسحل العتيبي

ريما مبارك فاهد الهاجري

ريماس علي حسين سلامة

ريمه خالد حسين برجسالمثلا

زهراء أحمد عبد الله بوزيد

زهرة فؤاد عبدالحميد فرج

زينب فهد حبيب الحداد

سارا محمد جازع العجمي

سارة ثائر محمد العجمي

سارة حمود ماضي العازمي

سارة خالد محمد بندر

سارة عباس مختار باقر

سالم حسين سلمان الهاجري

سدن مشعل محمد الشامري

سعد بدر سعد رشيدان المطيري

سعود حمد سعود الهويدي

سعود خالد محمد اللميع

سعود خالد مطلق العازمي

سهيل فارس سهيل العنزي

شايع سند نعير الهاجري

شريفة بدر حسن حسين حسن

شهد خالد عبدالله الحداد

شهد عوض نوار العصيمي

شوق معاذ جاسم يوسف

شيخة جاسم أحمد ملا أحمد

شيخة جزا حشر العازمي

شيخة علي حمدان الجهورى

صالح محمد المزيني

صباح بخيت بلال سليمان

طيبة خالد إبراهيم الشطي

طيبة مشعل محمد الرشود

عائشة سعد شبيب العازمي

عائشة سلطان فالح الأصقه العجمي

عائشة عيسى عبدالله عيسى محمد الصفران

عبد الله عمر فلاح مندكار

عبدالرحمن بدر باتل الرشيدي

عبدالرحمن حسن علي حسين

عبدالرحمن طلال درج الشريعان

عبدالرحمن عبدالله مبارك الحجيلان العازمي

عبدالرحمن فايز سعد الشلاحي

عبدالسلام حمود عباس النومس

عبدالعزيز سعد محل محارب الضفيري

عبدالعزيز هادي عبدالله مسرع سالم العجمي

عبدالله أسامة جابر عبدالرزاق

عبدالله أسامة عبدالله الهاجري

عبدالله حامد محمود العوضي

عبدالله سالم محمد البديوى

عبدالله سعد عبدالله الفودري

عبدالله عبدالخالق عباس الاستاذ

عبدالله مساعد ضحوي العنزي

عبدالوهاب خالد فلاح الرشيدي

عبدالوهاب عبدالرزاق خالد الوهيب

عريب حمود سلطان المطيري

علي جمال علي الاسود

علي عبدالله إبراهيم الامير

عمر أحمد عبدالله الحربي

عمر أحمد مرزوق العازمي

عمر بدر سالم الهدية

عمر علي حمد الإبراهيم

عيسى منصور أحمد البندري القطان

غازي حزام مسفر المطيري

غالية مخلد فالح العازمي

غدير موسى جواد القديحى

غزلان فهيد فهد العجمي

غزلان مبارك لافي الشحومي

غزلان ناصر خلف الشمري

غلا صالح شبيب العازمي

فاطمة حسن عبدالله يوسف

فاطمة رشيد حمود المعصب

فاطمة سامي حسن مراد

فتون خالد ضحوي المطيري

فلاح حسن فلاح العجمي

فلاح ناصر فلاح الهاجري

فهد مصلح عبد الله مبارك العازمي

لجين أحمد عباس الدرباس

لجين عبدالله مبارك الجميعة

لولوة عثمان حمد العازمي

ليالي محمد سلطان المطيري

ليان عصام صالح الشهاب

محمد إبراهيم محمد العازمي

محمد شباب ضاوي العتيبي

محمد صبر محمد الدوسري

محمد طارق عبدالمحسن الفارس

محمد علي محمد المعراج

محمد مانع فهاد العجمي

مريم شملان مهنا سعيد

مريم ماجد داود السردي

مشعل عايد شامان الشمري

ملاك ملفي عزيز المطيري

منار مساعد سليم العتيبي

منيرة لافي فلاح العازمي

ناصر ضيدان محمد المطيري

ناصر مؤيد فهد الثليث

نايف عبدالرحمن نايف الشمري

نواف إبراهيم خلف اللهيدي

نور هاني يوسف مبارك العبدالله

نورا أحمد هادي المطيري

نورا عبدالله منور المطيري

نورة علي محمد العجمي

هاجر حزام وديد رماح القحطاني

هدى عبد الله عيد العازمي

هيا عبدالله إبراهيم الدوسري

وله محسن مبارك العنزي

وليد خالد سليمان الشقيح

يعقوب يوسف العازمي

يوسف سعود عبد الله المطيري

يوسف مشاري القطامي

بكالوريوس هندسة كمبيوتر

إبراهيم طلال غانم الحسيني

إبراهيم مزيد بنيه الصانع

أحمد نواف جهاد شفلح جازع العنزي

أسماء سالم براك العازمي

اطياب علي رضا القلاف

البتول صالح علي جاولي

الجوري فيصل عبدالله جزا الديحاني

انس فراس غانم المطر

إبراهيم سالم مبارك

أحمد حيدر حبيب محمد علي موسى الصفار

أريام بدر عوض العنزي

أريام مشعل حمد العجمي

أسامة خالد محمد الزنكي

أسيل عامر محرى البذالي

أسيل مناحي سالم الهاجري

أصايل حمد مسعود مسفر العجمي

أمثال خالد بدر علي العتيبي

أمثال ناصر محمد الخضير

أوراد عبد الله سليم العتيبي

أوراد عبدالعزيز غازي انور العوضي

أوراد محسن عبدالنبي صفر

أيوب عقيل غلوم محمد

آلاء صباح عبدالله الحداد

آلاء محمد الهاجري

آمنة غانم عيسى بورسلى

آية عبد العزيز حجرف العتيبي

بدر خالد فوزي العدساني

بدر خليف سعود الماجدي

بدر عصام بدر الرفاعي

بدر فهد عبدالعزيز القطان

بدرية جاسم محمد المحرى

بدرية علي عبدالله العبيدي

بدور عبد الله خلف الفضلي

بدور محمد جمعة حجي مهدي

بشاير هاني محمد حسن

بلقيس علي سيف الله تركي ويس

بندر عادل خلف العنزي

تغريد نواف جزاء العتيبي

تهاني مانع علي العجمي

تيميه طلال علي الشويب

جاسم يوسف أحمد الدشتى

جراح مبارك علي المطيري

جنان نواف أحمد القبندي

جنى أنور المعتوق

جنى جمال عبدالله صالح الفداغي

جوى مهند عبد الرزاق الدوسري

حسين حسن عدنان الكاظمي

حسين عادل عيسى القطان

حصة عبد الله حمد العجمي

حصة علي حمود الهاجري

حصة مبارك حمود الغوينم

حفصه نواف فيحان العتيبي

حمد طلق متعب المطيري

حمدة طلال سعيد مجبل العازمي

حنين محمد يعقوب كراشي

حور ملفي تركي المطيري

حوراء عودة منخي الفضلي

حوراء عيسى عبدالرحيم امير

حوراء محمد حسين الوزان

حياة معاشى جلوي الصانع

خالد عبدالعزيز محمد المانع

خالد وليد عويضه راضي البدا العنزي

خديجة هيثم محمد زمان مقدم

دانة أحمد خلف المطيري

دانة فارس مطر العتيبي

دلال عبدالله بدر الخشتي

دلال فهد سالم عبيد

ديما خالد هلال الخالدي

ديما يعقوب فالح الديحاني

ديمه خالد مجبل حواس

ديمه مساعد عبدالله عثمان الصالح

ديمه نايف عبدالله العجمي

راشد صبري عبدالله العلي

رتاج صادق محمد الفضلي

رتاج علي حسين محمد

رحمة صالح صويان العجمي

رحمة عبدالله فهد العجمي

رزان خالد سالم المري

رزان عبدالله محمد العجمي

رسيس محمد حسن عبدالله المزيدي

رشيد غانم رشيد العنزي

رغد بدر مشل المطيري

رفعة راشد محمد العجمي

رقية نواف غازي بردي الديحاني

رقية هيثم علي بوعباس

رناد شجاع سالم العجمي

رناد نايف لافي المطيري

رهف محمد علي العيسى

روان صلاح صادق المرهون

روان عادل سعد الختلان العازمي

ريان فهيد محمد الكفيف

ريان محمد جمعان الغريب

ريم أنور حمد الصوابر

ريم خالد حمدان السيف

ريم محمد غازي العتيبي

ريماس سعد عايد السعيدي

ريماس صلاح سعد مانع العنزي

ريماس محمد فاضل العجمي

زهراء عيد علي العيد

زهرة ابوبكر عبدالرحمن التركيت

زينب داود سلمان البلوشي

سارة خالد مرزوق بوخرمه

سارة عبدالله مناحي القحطاني

سارة فالح محمد الطويل العجمي

سارة فهد سعد العجمي

سارة محمد فاضل السبع

سارة مرزوق سعد الاصفر

سارة ناصر خلف الشمري

سارة يوسف عبدالعزيز عايض العازمي

سالم أحمد راشد حجيلان

سالم أحمد سالم السالم

سلسبيل عادل غزاي الحربي

سلمان داود عبدالله جوهر

سلمى عبدالله إبراهيم الأربش

سلوى مهنا إبراهيم الراشد

شهد مبارك فهاد العجمي

شهد محمد طلق المطيري

شهد ناصر خالد الهاجري

شيخة أحمد انور البشاره

شيخة بدر سعود المطيري

شيخة رياض محمد محمد علي الصايغ

شيخة عبد الله اسماعيل السيار

شيخة فيصل سعد السالم

شيخة منير فهد المطيري

صالح محمد أمين العوضي

صيدا مبارك عمار العجمي

ضاري نواف خالد الحمود المطلق

طيبة علي حسين مكي عبدالله زليخ

عادل خالد عبدالله العتيبي

عالية بدر سعود العتيبي

عائشة غانم عيسى بورسلى

عائشة نايف مرزوق المطيري

عبد العزيز محمد ناشي القحطاني

عبد الله شبيب عبد الله العجمي

عبد الله مشعل أحمد الكندري

عبدالرحمن حمود عبدالله العصفور الهاجري

عبدالرحمن محمد إبراهيم الشطي

عبدالرحمن محمود حياوى ناصر الخالدي

عبدالرحمن مشعل غزاي المطيري

عبدالعزيز إبراهيم صقر الشاهين

عبدالعزيز بندر كنعان الشمري

عبدالعزيز فيصل حمدان العدواني

عبدالعزيز محمد عيسى باش

عبدالعزيز نايف سيف الرشيدي

عبدالله بدر محمود حسين

عبدالله حسين عايش الشمالى

عبدالله عماد عبدالعزيز الصرعاوى

عبدالمحسن حسين فهد العجمي

عبدالمحسن خالد راشد السهل

عثمان الميع عاصي الميع

عثمان أنور عبداللطيف الخضر

عثمان خالد أحمد السعد المنيفي

عثمان وشام صبار العنزي

علي حسين علي العميري

علي حمد علي الشلال

علي محمد مرود العجمي

علي هشام النقي

علي وليد إبراهيم القلاف

علي يوسف محمد الوثيقي

عليا محمد شافي برجس

عمار ناصر حمزة اشكناني

عمر سعد أحمد العبيد

عيسى عدنان عيسى موسى علي

عيسى عمران عيسى الراشد

غالية بجاد ناصر الهاجري

غالية عبدالله سيف المطيري

غالية محمد ادعيرم العجمي

غدير محمد حسين الغيث

غزلان محمد حسن العجمي

غزيل عثمان نايف العتيبي

غزيل منصور صالح الشملان الدوسري

غلا حصين مناحي السبيعي

غيداء خالد بجاد العتيبي

فاطمة أحمد حمود الهاجري

فاطمة أحمد حميد علي

فاطمة حسين عبد الله دشتي

فاطمة سعد مفرح السبيعي

فاطمة عادل يونس المجادى

فاطمة عبد الله حسن الكندري

فاطمة فيصل محمد العجمي

فاطمة محمد عبدالمحسن الحمر

فجر أحمد اهتيمي حزام

فجر مطلق عايض العتيبي

فضة إبراهيم عبدالله الصفار

فهد جميل بخيت العتيبي

فهد حمد شافي العجمي

فهد سعد ضافر الهاجري

فهد مشاري فيصل ثويني محمد ثويني

فهد نايف فهد العميره

فواز أحمد عواض شعيب العنزي

في يوسف الحمد

فيء خليفة عبدالعزيز البناي

كوثر فاضل محمد المصيليخ

لطيفة حمد ناصر العربيد

لطيفة عبدالله محمد الهولان

لمى خالد حجاب العجمي

لمى مشعل حمد المصيريعي

لولوة عادل محمد الصريعي

لولوة ثامر صقر حمدان العنزي

لولوة طه مطر الشمري

ليلى سعد ناصر العتيبي

ليلى محمود خضير إبراهيم

مارييا يوسف سيف العازمي

محمد أحمد المؤمن

محمد أحمد فاروق البسيوني

محمد اسماعيل عبدالله محمد

محمد أحمد صرخوه

محمد جاسم محمد العازمي

محمد حسين محمد أسد حسين

محمد سليمان محمد النويصر

محمد طلال سلمان البقشي

محمد علي محمد عبدالرحيم نقي

محمد علي جاسم عباس علوي خميس

محمد فهد مفضي العنزي

محمد نبيل منصور البعيجان

مريم جاسم سعد الرميضى

مريم حمود سعد العازمي

مريم سعود مطلق الزعبي

مريم فاروق عبدالعزيز العسعوسي

مريم محمد خالد الجماز

مريم معيوف محمد الهاجري

مريم منصور سعود الجويان

مريم منصور مناحي العصيمي

مريم نادر عبد الله العجمي

مشاري خالد راشد الملا محمد

مشاري محمد عبدالله الحمود

مشاعل فهد محمد العجمي

مضاوي عبدالله صالح الغفيلي

معاذ عامر جابر الهاجري

ملاك عبدالله مبارك عبدالعزيز

منال فهد فالح العجمي

مناير بدر نبهان السبيت العازمي

منصور عمار منصور الجمعة

منيرة بدر ناصر الجاهلي

منيرة زيد محمد المسما

منيرة سليمان محمد الضيف

منيرة عبدالله بطي العجمي

منيرة منصور سعود الجويان

منيرة نواف عبد الله العجمي

مها ماجد خلف العنزي

ناصر سالم ناصر العازمي

ناصر عبدالله عبدالكريم الفضلي

نايف ناصر فهد الفهد

نجد سيف عبدالهادي العتيبي

نجلاء أحمد صادق

نسمه عبدالله شريد المطيري

نواف خليف نهير العنزي

نواف نايف مرجي العنزي

نور حسن منصور السليمان

نور خالد نوري الرفاعي

نورة بدر محمد العتيبي

نورة حسين محمد الهادي

نورة حمد محمد العجمي

نورة خالد عقلة العازمي

نورة عبدالله حبيب الخالدي

نورة فايز فالح المطيري

نورة فلاح ناصر فياض

نورة فيصل علي العجمي

نورة فيصل فهد الدوسري

نورة مشعل مبارك أبورميه المطيري

نورة مطر عكاش العبدلي

نوير راشد علي الهاجري

هاجر إبراهيم عيسى سليمان

هاجر بدر حمدان العنزي

هاجر فوزي سعود العماني

هاجر مشعل مبارك العازمي

هاشم محمد حسن جاسم

هجير سعيد جعفر الهاجري

هناء عيسى عبدالله عيسى الطراح

هند خالد سعد المطيري

هيا عادل سالم الدواس

هيا فالح فهد العازمي

هيا هادي مناحي العازمي

يارا عياد جهز المطيري

يوسف أحمد حبيب شكرالله

يوسف جاسم يوسف ياسين الياسين

يوسف جمعان فلاح العازمي

بكالوريوس هندسة كهربائية

إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم المحميد

إبراهيم علي إبراهيم المناعي

إبراهيم محمد إبراهيم الكندري

أحمد محمد غازي المطيري

الجازي أحمد محمد المطيري

الجوري أحمد عبدالله السرحان العنزي

العنود صغير رافد المطيري

الغالية سليمان سلطان دهراب

الغلا عبدالله محسن كليب

الهنوف مسرع مسرع العجمي

أحمد محمد أحمد محمد

أسامة أحمد يونس محمد علي

أسماء جلوي مبارك العازمي

أماني جابر حمد العازمي

أنوار نايف مبارك العليوى

آمنة شاكر يعقوب حلاوة

بتول بدر ساير الزعبي

بدر حمزة حبيب الإبراهيم

بدر خالد علي الخياط

بدرية محمد نجيب الشطي

بيبي أحمد صالح القلاف

بيبي حمد مصطفى الكندري

تركي لافي صالح الشمري

تيا حافظ محمد حيدر محمد

جعفر علي مطني دحام الفضلي

جنات مانع إبراهيم الفرحان

جنان عادل عبدالصمد علي بن صفر

جنان عبدالعزيز علي فايز

جنى حسين الرشيد

حسن صالح أحمد القلاف

حسن محمد عباس البلوشي

حسين باسل حميد مصطفوى

حسين جاسم محمد السلمان

حسين عبدالخالق عباس الاستاذ

حسين عبدالرسول عبدالحسين عبد الرسول محيسن

حسين عبدالعزيز عبدالله البلوشي

حسين فهد حسين الكندري

حسين هاشم حسين الغربللي

حسين وائل عبد اللطيف البعنون

حصة خالد بندر العتيبي

حصة حسن خليفة قاسم

حصة عامر عبدالله الدوسري

حمد خليفة حسن خليفة الخلفان

حمد صالح محمد الخضر

حمود عايض مرجع الجويسرى

حنان حسين مشرف العنزي

حنان عدنان عبيد العنزي

حور محمد عبدالرسول الخياط

حوراء عزيز علي البغلي

حوراء علي حسين ذياب حسين

حوراء فاضل عبدالكريم الصفار

خالد أحمد حمد الختلان

خالد حمود ساكت العنزي

خالد راشد علي البريكي

خالد عبدالرحمن خالد الحزيم

خالد عبدالرحيم محمد الكندري

خالد نايف صنيتان الشمري

خالد وليد خالد المجيبل

دانة فؤاد جمعة اليوسف

دانة زيد خير الله الصواغ العازمي

دانة عبدالكريم عبداللطيف الربيع

ديمه خالد حمدان العازمي

رجا مبارك رجا الهاجري

رغد مشاري فهد المطيري

ريان محمد عماش المطيري

ريما عبدالله محمد النسيم

ريماس أحمد خلف المطيري

ريناد حمود مقعد العازمي

زمزم فيصل محمد عبدالكريم

زيد محمد زيد المنير

سارة بادي سالم العجمي

سارة حسن غلوم تقي

سارة سيد عبدالله سيد حمزة أبوالحسن

سارة علي عباس سالم

سارة علي مبارك العتيبي

سالم يوسف حسن العتيبي

سامي عادل سعد العازمي

سديم محمد هزاع المطيري

سعد ثامر سعد السهلي

سعد سعيد محمد العنزي

سعد صياح سعد العدواني

سعود سالم سعود سالم الوسمي

سعود عادل خليفة العميره

سعود محمد راشد المري

سعود محمد عجيل عيادة الشمري

سلطان جابر سلطان المري

سلمان زيد طلق العتيبي

سلوى محمد عبدالله الراشد

شهد طلال دخيل العنزي

شهد هيثم قاسم ابل

شيخة طلال عبدالله العربيد

شيخة عيد مبارك الفحماء

شيماء عمر علي الكندري

صالح صادق حسن مقيم

صيتة حسن فهد ناصر العجمي

ضاري مشعل عبدالوهاب الجيران

طلال حمد حرفان العازمي

عالية بجاد ناصر الهاجري

عائشة فاضل عبدالرحمن العازمي

عباس فاضل عبدالرضا أحمد الشطي

عبد الرحمن حسين متعب غضيان المطيري

عبد العزيز سعود مطلق العجمي

عبد العزيز صلاح خلف العنزي

عبد العزيز فلاح نعمة العنزي

عبد الله صالح عبد الله الرشيدي

عبد الله فيصل خلف الحميدي المطيري

عبد الله محمد وبران المعتقه

عبد الله ملفي مناور العازمي

عبد المحسن عصام عبدالله المرجان

عبد الوهاب غانم عبد الوهاب السند

عبدالرحمن جمعان رفاعي العازمي

عبدالرحمن خالد حزام المطيري

عبدالرحمن طلال أحمد محمد الطاهر

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن المكيمي

عبدالرحمن محمد زيد المقهوي

عبدالعزيز سعود فهيد العازمي

عبدالعزيز طارق عبدالجليل المحمود

عبدالعزيز عقيل موسى الحرز

عبدالعزيز فيصل طارق البعيجان

عبدالله أحمد عبدالرسول الرمضان

عبدالله استقلال الزيدي

عبدالله حيدر عباس أحمد الشطي

عبدالله خالد حسين سلطان عبدالله

عبدالله عادل إبراهيم الرميح

عبدالله عواد علي العنزي

عبدالله محمد إبراهيم الكندري

عبدالله محمد سعران الدماج

عبدالمحسن محمد عبدالمحسن الموسى

عثمان فهد عبدالرحمن التنيب

عريب عبدالله فالح العجمي

علي أحمد الكندري

علي صالح عبدالرزاق العبدالرزاق

علي صلاح اسماعيل حسن

علي هيثم محمد القطان

علي يوسف علي المدعج

عمر أحمد سعد الاصفر

عمر محمد خالد عبدالعزيز الرمح

عمر يوسف محمد المطيري

غدير علي حمزة حسين الهزيم

غلا خالد فريح العنزي

فاطمة فهد عبدالرحمن الحمادي

فاطمة أحمد عبدالرحمن الحداد

فاطمة تركي غالى الرشيدي

فاطمة سالم راشد النويعم

فاطمة عادل اسفنديار قاسم

فاطمة عبدالرحمن سعد الاصفر

فاطمة علي البغدادي

فاطمة فهد مطلق الضويحي

فاطمة محمد سعود العازمي

فاطمة محمد ناصر الهران

فاطمة ميثم سيد أحمد السيد إبراهيم

فاطمة ناصر بدر عبدالعزيز

فاطمة ناصر جاسم محمد

فالح مشعل فالح الصواغ العازمي

فرح طلال يوسف العميري

فهد جراح صلاح السالم

فهد سالم فهد الوطيان

فهد محمد عبدالله الشطي

فهد مزعل ناصر السعيدي

فواز حمد مطر المطيري

في فيصل محمد أمين المطوع

فيصل بدر صالح العنزي

فيصل عارف عبدالملك محمد عبدالملك

فيصل عبداللطيف مزعل البحر

فيصل علي فيصل حمادة

فيصل فهيد سند الدوسري

كادي أحمد عبدالرحمن الرشيدي

مبارك محمد عبيد اللميع

متعب حسين متعب غضيان المطيري

محمد إبراهيم ظفر الهاجري

محمد بدر علي الرشود

محمد بدر موسى خسروه

محمد جابر نظر حسين محمد

محمد جاسم فهد الدريع

محمد جليل عبد الله عباس

محمد حسين صالح العتيبي

محمد حيدر جعفر المسرى

محمد خالد ابجاد العتيبي

محمد خالد فلاح العازمي

محمد سالم عبدالهادي الحجيلان

محمد ضرار محمد الحريص

محمد عبدالله عيسى الحبيل

محمد علي حبيب اسيري

محمد فاضل حسين محمد

محمد فلاح مبارك العازمي

محمد فهد محمد العازمي

محمد مبارك محمد العجمي

مريم عارف محمود تقي

مريم وليد اسماعيل رمضان

مشاري جاسم محمد العتيبي

مشاري طارق عبدالله العتيبي

مصعب عمر علي الكندري

مصلط أحمد مصلط العدواني

مضاوي صلاح جمعان بن سلما

مفرح مساعد مفرح الخيوطي الحربي

ملاك سليمان سلطان دهراب

منال مناحي ذياب المطيري

منى محسن محمد العجمي

منيرة أحمد عبد الله المطيري

موضي فواز خلف العتيبي

مي مبارك مفلح العازمي

نرجس يونس ياسين العنزي

نواف عبدالله محسن الحربي

نور أحمد حسين كمال قاسم

نور جمعان محمد العجمي

نور عمار داود النجار

نور محمد كوزاد عبدالرضا محمد

نورة نواف عبيد الصواغ

نورة سعود رمثان الديحاني

نورة عبدالعزيز حيدر القطان

نورة مبارك دغيمان المطيري

نوف محمد سيف اللميع العازمي

هيا محمد زيد صقر المطيري

هيفاء بندر فالح العجمي

ود عبدالله سعد العازمي

وسمية حمد محمد هادي العجمي

وهج منصور نافع المطيري

يوسف عادل طلق العازمي

يوسف علي يوسف عيسى

يوسف فهد ذعار المطيري

يوسف نايف أحمد المرهون

بكالوريوس هندسة كيميائية

أحمد علي امحان

استبرق حسن محمد المحمد علي

البندري حمود شايم العازمي

الجود عدنان لافي المطيري

العنود بدر ناصر الهاجري

الكادي بدر أحمد الشرهان

اوراد نايف فيصل الشيحة

أحمد عبدالله جازي المطيري

أحمد فهد سالم اللوفان

أحمد يوسف أحمد المجرن

أريام خالد سعد العازمي

أريام عبدالعزيز نايف العتيبي

أريام محمد حسن العجمي

أريج سيف محمد العتيبي

ألماس بندر خالد الفالح

أميرة مخلد بدر العتيبي

أوراد ماجد صالح العازمي

آية نادر محمد محمد

بدر فهد مرمس الهضيبان العازمي

بدر مساعد نومان العازمي

جنان حمود نادر الشمري

جنى محمد أحمد عبدالملك رجب

جواهر مطر عبد الله العنزي

جود مشعل راشد الحباج العازمي

حمد حامد أحمد البالول

حمد عوضه عبدالهادي صالح المري

حمد محمد عبدالرحيم غريب

حمد ناصر حياوى الخالدي

حنين حمد محمد مشعل

حوراء أحمد جاسم حسين

حوراء أسامة حسين القلاف

حوراء جابر علي أحمد

حوراء هاشم عارفى

حورية حمد محمد العازمي

خالد تراحيب سعود العجمي

دارين سليمان معلث الرشيدي

دانة طلال ياسين الصالح

دانة علي عبدالمجيد سليمان

دانة ناصر خالد أحمد علي

دلال عبدالكريم محمد الجوهر

دلال فواز سعد المطيري

دلال محمد عايض الشنفا

ديمه جابر علي شاهين أحمد

رتاج عبدالمحسن مفرح هشام

رتاج مهدي غلوم اشكنانى

رسام خالد رسام الهاجري

رغد عبدالله عبود العتيبي

رغد فيصل مناحي السبيعي

رناد فيصل حماد العازمي

روان فيصل شامى الخبيزى

ريان حمد مكراد عامر المحفوظ

ريان ناصر جايز الهاجري

ريماس حمدان حميد المطيري

ريماس سالم عفار العنزي

ريناد نايف منادي الهدية العازمي

زهراء مشعل محمد بوحمد

سارة خالد عبدالله المسعود

سارة خالد محسن المطيري

سارة صلاح المذن

سارة محمد معزى الميع

سارة ناصر سليمان سالم

سالم عبد الله سالم العازمي

سعد محمد فهد ثامر السهلي

سعود عبد الله مسلم الحجيلان

سلمان خالد عباس الخياط

سوسن علي خليف العنزي

شهد بدر علي المعيوف

شهد رائد ماجد الفيلكاوي

شهد علي حسن حسين حسن

شيخة سيف خلف الخالدي

شيخة عيسى راشد المطر

شيخة نواف سالم العجمي

صاحب شريف صاحب حسين علي الخياط

صلاح بدر يعقوب بن نجم

طلال أحمد حسن حسين

طلال مبارك عبدالله الهاجري

عالين بكر صلال الهاجري

عائشة ثقل محمد العجمي

عائشة محمد أحمد الراشد

عبد الهادي عبد الرحمن سعيد الرشيدي

عبدالرحمن أحمد لافي فلاح المطيري

عبدالرحمن خالد مساعد الفزير

عبدالرحمن منصور العتيبي

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز أسيري

عبدالعزيز علي محسن القلاف

عبداللطيف عبداللطيف العازمي

عبداللطيف محمد حسين محمد اكبر

عبدالله أحمد راشد الحجيلان

عبدالله جزاع سلمان العجران

عبدالله صلاح عبدالله المنيس

عبدالله عباس حسن الغانم

عثمان سيف عبدالله سيف المطيري

عثمان عبدالله إبراهيم السعد

علي جابر علي أحمد

علي محمد علي الحداد

علي جاسم محمد فيلكاوي

عهد عايض عبدالله القحطاني

عيسى توفيق علي حسن عاشور

غالية أحمد محمد العميره

غدير حسن كايد العنزي

غرام هاشم عبد الرحيم سيد العاصم

غلا سعد عكاش العبدلي

غيوض عبد الهادي ذعذاع السهلي

فارس ناصر ذايب العتيبي

فاطمة سعود عبدالعزيز الشطي

فاطمة طلال علي مرشاد

فاطمة عبدالرحمن خالد الطيب حسن

فاطمة علي حسين الصالح الصائغ

فاطمة علي عبدالكريم العباد

فجر خالد عيسى بوهادي

فجر عبدالله عرمان العجمي

فجر عبدالله محمود معتوق

فجر فيصل منصور العازمي

فلاح سالم فلاح عزام العازمي

فهد سعد دهيسان اللميع

فهد طلق عيد الرشيدي

فهد غسان إبراهيم العيسى

فواز طلال علي المطيري

فواز عبدالله عطية محمد العتيبي

فيصل أحمد غلوم الكندري

فيصل خالد مبارك الصباح

فيصل سلطان جابر المري

لجين حمود سعود العجمي

لمى محمد سليمان النغيمشي

ليلى بدر محمد العجمي

ليلى صالح سالم الشحومي

ماجد حمد ماجد المطيري

مبارك حسين زايد العجمي

محمد حبيب عايض الهاجري

محمد رياض محمد بن ثاني

محمد صلاح محمد الغديان

محمد عبد الله هندى العجمي

محمد عبدالله حمد هادي العجمي

محمد فالح سعد العازمي

محمد فهد عبدالرحمن محمد فهد

محمد ناصر محمد الدلك

محمد يوسف ثويني محمد ثويني

مريم عبدالله فهد الديحاني

مريم نائل عبدالرضا الخياط

مشاعل محمد هادي الهاجري

مكيه عبدالعزيز أحمد الصراف

ملاك فهد سلطان دهراب

منار عدنان مبارك ليلى مسيعيد

منار محمد عبدالله الثنيان

منيرة مبارك ناصر صالح السدره

موضي يوسف عبدالله العتيبي

ناصر فهد ناصر الاشيقر

ناصر محمد ناصر الهاجري

ناصر وليد محمد الفراج الضفيري

نايف علي محمد العنزي

نبيلة جابر الصباح

نجلاء سلطان المجروب

نرمين محمد رمضان

نور حسن يوسف بوصخر

نور حسين حبيب القلاف

نور زايد راوي العنزي

نور مشعل عمعوم ادغيم العازمي

نور نواف فهد العدواني

نورة عايض محمد العجمي

نورة قيصر غازي الزامل

نورة مبارك ضيدان الهاجري

نورة هادي مبارك العجمي

نوف سعد راجح الهاجري

هاجر عبدالله خلف علي

هنوف محمد حميد العنزي

هيفاء عامر تركي رحيل

وسمية منصور عبد الله العجمي

وضاح حمود الفلاح

وضحة هادي سيف سفر

يارا خالد علي الرميحي

بكالوريوس هندسة مدنية

اريج مفرح باني العنزي

اسيل علي الانصاري

البندري فارس علوش العجمي

الجازي خميس عبد الله العجمي

الجازي سلمان سعود العتيبي

الزهراء عبدالله كايد العنزي

انتصار إبراهيم مطر الشمري

إيمان حزيم مطلق المطيري

أحلام صلاح أحمد الصقعبي

أحمد سعد عاصي الميع

أحمد فايز رخيص الحميدي ظاهر

أحمد مشعل مسلم المويزري

أحمد مفلح فالح مفلح العازمي

أسامة مزيد صاهود دولان المطيري

أسماء فيصل علي السعيد العبيدلي

أسيل عيد حسين العازمي

أفراح بدر عبد الله المطيري

أفراح مقامس يوسف الشمري

أفنان فوزي غازي البدر

أمل فهد خالد المسما

أمل محمد اللميع

أمير ياسر إبراهيم الأمير

أنس حسين سويد النصار

أنس فايز محمد إبراهيم

أنوار خالد محمد العازمي

أنوف حسين علي الخلف

أوراد محمد عبدالله الكندري

آلاء سعيد عبد الله الكندري

بدر محمد الطليحي

بشاير سلمان محمد الديحاني

بشرى إبراهيم إبراهيم الربيعان

بشرى مبارك ماطر المطيري

جنى سعود عبدالله الوهيب

جنى نواف رمضان دشتي

جنى ياديكار

جوان إبراهيم أحمد محمد الذوادى

جود فالح فهيد الهاجري

جوري اسماعيل جاسم المشموم

جوري فهد مناحي رشدان

حسن حبيب حميد حبيب المسري

حسن عدنان علي اشكناني

حسن محمد حسين الحداد

حسين ماهر عباس جمعة

حسين ناصر عبدالغفار معرفي

حصة خالد مطلق ماطر عميره

حصة ناصر حسين الجريب

حصة نايف هايس المطيري

حمد مبارك فالح العازمي

حنين حمد مرزوق الغريب

حنين علي إبراهيم صالح

حور فهد رجب العنزي

حوراء يوسف فاضل أكبر

خالد صالح محمد صالح العنيزي

خالد عبيد سعود العجمي

خالد فيصل الرويح

خالد وائل مساعد حمادة

خلود علي جديعان العنزي

خليفة عبدالرحيم خليفة الشايجي

دانة بطي سيف البطي بوطيبان

دانة خالد حمد الرشيدي

دانة خليفة حمود الحميدة

دانة داود علي مراد

دانة سعود هملان السهلي

دانة محمد فيصل علي النقي

دانة محمود علي الكندري

دانة ناصر عامر خير الله

دلال سلطان محمد العنزي

دلال مؤيد عبدالعزيز السريع

ديما حميدي عبد الله العتيبي

ديما عايض سلطان المطيري

ديمه حامد أحمد العوضي

ديمه وليد عبد الرحمن الكندري

راشد بدر راشد جنبان المري

راشد عيسى حماد العدواني

راشد محمد عبدالعزيز الرباح

رتاج بعيجان منصور بعيجان العتيبي

رتاج صادق يحيى بو مجداد

رتاج عبدالله جعفر غلوم

رتاج فيصل عبد الرسول التركي

رزان علي مساعد الرشيدي

رقية محمد جواد الحاضر

رهام خالد محمود حسين

رهف خالد مفرح القصبا

رهف عبد الله محمد الشمري

رهف عبدالله ناصر الجفيره

روان بدر سيف العتيبي

روان جاسم محمد عبدالرحمن الكندري

روان ناصر محمد محمود

ريان سريح محمد الهاجري

ريان عبدالله فهاد العازمي

ريان محمد الدويسان

ريتاج محمد حردان العنزي

ريم أحمد علي منوخ

ريم سالم عايض العازمي

ريم محمد ظافر العجمي

ريم محمد مبارك البحيري العازمي

ريناد حسين رشيد الرشيدي

ريناد محمد خليف البذالي

زهراء علي توفيق القريني

زينب فؤاد عيسى البلوشي

زينب محمد شاكر حاجية

زينب يعقوب أحمد عباس

سارة حسين علي لاري

سارة حمدان سعود عميد الدغيم

سارة حمود خليفة العازمي

سارة خالد سليمان الحريص

سارة رائد حسن العسعوسي

سارة سعود إبراهيم العتيبي

سارة عدنان بدر الحريص

سارة فهد عبدالله العجمي

سارة فهد عبيد العجمي

سارة ناصر محمد المزين

سارة نواف سالم الرشيدي

سالم ثاني سالم الوهيدة

سحر معيض محمد العجمي

سدن إبراهيم حمد الوحير

سدن بدر جاسر العنزي

سعد علي محمد بوشهري

سعد فاضل عبدالرحمن عباس

سعود علي سعود العصفور

سلطان فيصل فلاح العجمي

سلوى فهد سعيد الرشيدي

سندس قاسم يعقوب علي التركماني

شهد خالد عيد الرشيدي

شهد عيد مرزوق دخنان العازمي

شوق بدر فيصل مندي

شوق جبر مشعل اسود العنزي

شوق عبدالله يوسف الصالح

شيخة جوري قاسم عويد صليبي

شيخة خالد علي حسين شمس الدين

شيخة ناصر محمد العتيبي

شيخة يوسف سبت بن سبت

صالحه بدر عبدالهادي الجبعه

ضافى عرهان ضافى فارس القحطاني

طيبة أحمد صقر العنزي

عائشة أحمد خالد العازمي

عائشة عايض هادي السهلي

عائشة عيسى يعقوب الشطي

عباس داود أحمد اشكنانى

عبد الله جراح زايد العازمي

عبد الله لافي فالح العازمي

عبدالرحمن عبدالحميد أحمد الحمود

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المجحم

عبدالرحمن فيصل غازي المطيري

عبدالعزيز بدر عبدالله المطيري

عبدالعزيز حزام مطلق العتيبي

عبدالله رسام غنيم المطيري

عبدالله فؤاد عبدالرزاق عبود رحمة

عبدالله نواف هدمول المطيري

عبدالوهاب نجيب سامي الوتار

عسلاء طلال فهد الضفيري

علي جاسم محمد صادق

علي محمد أحمد حسين الزاير محمد القطان

علي محمد عبدالله دشتي

علي وليد علي حسين جمعة

علي يوسف علي العابدين

علياء عدنان جواد القلاف

عمر سامي إبراهيم الشايجى

عمر عبد العزيز مشعان حمد المشعان

عمر هادي محمد العجمي

عنود تركي فاضل السبع

عواطف أحمد حمزة دشتي

غالية خالد محمد راشد

غانم هاني فالح ساجر

غزلان عبدالرحمن شهاب الخالدي

غلا سعيد فلاح العميري

غلا فهد جفين العازمي

غنيمة وليد يوسف الربيع

فاطمة الزهراء سليمان حسن العباسى

فاطمة حسن إبراهيم المسري

فاطمة حسين شايع الهاجري

فاطمة سلمان إبراهيم العتيبي

فاطمة عادل إبراهيم التركيت

فاطمة عبدالرضا كايد علي شهاب

فاطمة محمد صقر المطيري

فاطمة هاني محمد بوحمد

فجر طلال مجيد المالكي

فرح أحمد ثنيان الماص

فرح علي مصطفى الكندري

فرح فهد عيد بن فهد

فريح تركي الحبشي

فهد سعران مثال المطيري

فهد عبيد خلف الشمري

فهد هذال فهد العصيمي

في حمد محمد الفوزان

في يوسف عثمان الانصاري

فيصل سعود شامي الهاجري

فيصل عبدالله ضويحي المطيري

فيصل علي خليف المطيري

لطيفة فهد صادق الفهد

لطيفة مصطفى عبدالعزيز الإبراهيم

لولوة رباح محمد الرباح

لولوة فلاح مهنا الديحاني

لولوة مفلح فهيد العجمي

لينا ناصر العصيمي

مبارك عبدالله مبارك الراجحي

محمد بدر رجب البدر

محمد جليل محمد جوهر عبدالله

محمد صالح جليميد العتيبي

محمد صالح محمد العامر

محمد طلال هزاع المطيري

محمد فايز سعد المطيري

محمد مبارك عجرم الصليلي

محمد مرزوق ملهي المطيري

محمد ناصر مبارك الصيفي حزام العجمي

محمد نبيل صباح البلوشي

محمد يحيى هاشم الموسوي

مرزوق جبرين مرزوق العازمي

مريم أحمد عبدالسلام أحمد عبدالسلام

مريم جاسم محمد الدندن

مريم جاسم محمد الملا

مريم سعد عوض صامل الخالدي

مريم عبدالعزيز سعود العازمي

مريم عبدالله خلف العنزي

مريم علي عبدالله حمادي

مريم محمد جاسم عيسى العصفور

مساعد محمد الهاملي

مشاري خالد ناصر الهاجري

مضاوي عايض غالب المطيري

ملاك عادل حسن علي حسن

منار عبد الله عايض الرشيدي

منى أحمد سلمان كمال

منى عبد الله هايف العتيبي

منى منصور سالم المنصور

منيرة حمد عبدالله بورحمة

منيرة فهد محمد السعيد

منيرة مشاري عبد المحسن العازمي

مها بدر جاسم الصالح العبدالله

مها صالح علي حمد المري

مهدي عبد الله إبراهيم التميمي

ميمونه أحمد عواض العازمي

ناصر حمد عوض حسين

ناصر سليمان ناصر المليفي

نجلاء سعد ناصر العجمي

نرجس سامي عبدالله جوهر

نور حسن علي اشكناني

نور طارق إبراهيم العليان

نور علي عبدالعزيز فرج

نور فوزي صالح العطار

نور وليد فاخر مقلد

نورة أحمد محمد الرشيدي

نورة بدر خليفة المجرب

نورة خالد بديوي الفهد

نورة زيد جمعان المطيري

نورة طلب خليفة الفليج

نورة فالح مبارك العويهان العنزي

نورة فواز إبراهيم مسفر العتيبي

نورة محمد غالب الفضلي

نورة يعقوب يوسف بوكبر

نورية أحمد ناصر البناي

نوف علي محمد الرشيدي

هاجر خليفة فلاح العازمي

هاجر رجا فالح المطيري

هاجر محمد حردان العنزي

هديل رشيد عبدالهادي المطيري

وسمية جابر مسعود الهملان

يوسف أحمد عبد الله المنصوري

يوسف أحمد عيد العدواني

يوسف سالم محمد الردهان

يوسف هلال محمد الدهينه

بكالوريوس هندسة معمارية

إبراهيم فهد إبراهيم أحمد كرم علي

أسماء محمد ساير الرشيدي

الاء عادل هذال الدباسي

البراء هيثم حسين الحسن

الجازي جبر فهد الجفين

الجود عبدالرحمن فهد العميره

الجوري حميد نعمة العنزي

الجوري يوسف شلاش الشمري

الزين اياد الغربللي

الزينه فهد بورسلي

العفري حوفان مطلق الرشيدي

الغالية جاسم حسن الجيران

الغالية رياض عبدالله بشاره

امل جاسم محمد العجمي

أنفال إبراهيم محمد الكندري

اوراد يوسف جاسم الشيخ

أحمد زبن خلف الديحاني

أحمد عبدالعزيز اسماعيل عبدالرحيم

أحمد عبدالمحسن أحمد المهنا

أحمد عدنان عبدالرحيم رشيد

أحمد محمد أحمد حسين جاسم

أسماء أحمد حمود الشمري

أسيل أحمد عبداللطيف الياقوت

أسيل خالد وليد عبدالقدوس شاه زاده

أسيل فيصل عبدالرحيم

أصايل فؤاد عبدالحميد سالم النصار

أفراح عبد الله نايف العتيبي

أماني قاسم عبدالعزيز المطوع

أنفال محمد مبارك ناصر الجيماز

أنوار مشعل شريدة اشحيتاوي

آسيا جعفر عبد الرضا قاسم

آلاء حسين علي منوخ

آلاء فريد حسن عبد الله

آلاء محمد خلف الظفيري

آمنة جاسم حسن الغيث

آيات حسين علي اكبر

بان عطا الله شايم العازمي

بدر عباس مهدي فيصل

بدرية طلال ذياب الموعد الشمري

بدور أسامة عبدالكريم السلطان

بزة وقيان يوسف الوقيان

تالا عبدالعزيز خير الله الإبراهيم

ثامر صلاح مبارك الشمري

جمانة إبراهيم محمد اباالخيل

جنان أحمد مجبل المطيري

جنان صالح جاسم الدويسان

جنان مجيد خليفة القلاف

جود محمد صالح الحمد

جورى يوسف إبراهيم بن ناجي

جوري محمد ناصر العدواني

حسن هيثم عبدالله عباس عبدالله

حسين عبدالله حسن الموسوي

حسين علي حسن اكبر

حصة بدر عبدالرحمن الكندري

حصة مبارك حامد العازمي

حمود عبدالله سعود الجمهور

حنان أحمد سالم الحريص

حنين سالم رويدان الجماح

حور عادل عبدالله القلاف

حوراء مشعل مبارك حسين مبارك

حياة أحمد محمد الياسين

خالد إبراهيم عبدالمجيد الخارجي

خالد ثامر حمد اللميع

خالد عبد العزيز خالد الصقعبي

خديجة أحمد يحيى علي حيدر

خديجة محمد موسى كاكولي

داره محمد العمار

داليا نواف جاسم الشهاب

دانة عبدالله محمد الخزام

دانة مساعد فهد نفل طراد

دانة يوسف منصور العازمي

دانية ورانس علي العنزي

درر صلاح ثنى العنزي

دلال حمد الصباح

دلال خالد سيف الميع العازمي

دلال خالد عبدالوهاب الحقان

دلال يوسف جهيم الجهيم

دلال يونس عبدالحسين عبد علي

ديمة ماجد صالح الصالح

ديمه إبراهيم عبدالله راشد

ديمه حسن محمد الوهيب

ديمه عبدالرزاق ساير الظفيري

راويه فايز نزال العازمي

ربى أحمد سعد العتيبي

رتاج إبراهيم خليل العلي

رتاج عبد العزيز مبارك العجمي

رتاج عماد عباس رمضان

رحب خالد شايع أبو شيبة

رحمة هادي سالم المري

رغد باسل عبدالكريم العلي

رغد فهد عواد العازمي

روان أحمد مبارك ابوطيبان

روان حسين جنتى

روان محمد علي العجمي

روان هاني مصطفى حسين العبدالله

ريان زمان شاكر العبدالاله القناعي

ريان صالح مطلق الختلان

ريان موسى سعد الموسى

ريان وليد خالد الزاير

ريم بدر سعيد العجمي

ريم بدر علي الزعابى

ريم حسن عبداللطيف الضفيري

ريم زايد لافي العميري العازمي

ريم عبدالله شاجع العجمي

ريم عبدالله فلاح المحيه المطيري

ريم متعب فهد المطيري

ريم مساعد عوض المطيري

ريما عمير فالح العجمي

ريمية عبدالمحسن الحويلة

ريناد فهد يوسف الدويلة

رئام سعيد جاسم القلاف

زهراء أحمد حمزة القطان

زهراء جاسم حسين العطية

زهراء رياض البغلي

زهراء عادل عبدالرسول الامير

زيد محمد زيد المطيري

زينب عبد الحسين عبد الله عباس

زينب محمد جعفر الكصيمى

سارة أيمن علي السلاحي

سارة بدر حميد العنزي

سارة بدر ناشي القحطاني

سارة جبر بركة النومس

سارة خالد يوسف الكندري

سارة ناصر عبدالله العصفور الهاجري

سالم محمد سالم القريدي الرشيدي

سامية مطلق عبدالله النويهض الرشيدي

سجى علي حسين الإبراهيم

سعود أحمد جلوي الجلوي

سلمى حمد سعود العازمي

سليمان داود سليمان الفرحان

سهام خالد غازي الزنكي

شهد بدر عبدالله الخباز

شهد سعيد عبد الله الكندري

شهد عبد الله مرزوق الوصيص

شهد مشعل غالى العنزي

شيخة سلطان هدروس الظفيري

شيخة مبارك ردن المطيري

شيخة محمد يعقوب المحارب

شيماء أحمد عبدالعالي الملا محمد

صالح بدر عبدالله السليمان

صيتة عبدالهادي شويرب العجمي

ضحاوي سالم جنيف الدوسري

طلال ناهض مزيد السريحى

طيف أحمد عبدالله المطيري

طيف خالد إبراهيم العرادة

عالية عبدالله عبدالكريم البحوه

عائشة أحمد عبد الرزاق ناصر الفيلكاوي

عائشة شهاب أحمد الطليحي

عائشة صلاح يوسف العمار

عائشة عادل عبدالرحمن كندري

عائشة نواف مال الله الشهاب

عبدالرحمن محمد جاسم محمدعبدالله عبدالعزيز السالم

عبدالرحمن وائل الصالح عبدالغنى سعودى

عبدالعزيز أسامة خليفة حسن جاسم

عبداللطيف صالح علي الصديقي

عبدالله أحمد اكبر لارى

عبدالله صلاح محمد الخراز

عبدالله عبدالمحسن محمد العتيبي

عبدالوهاب أحمد عيد باجى

عبير أحمد عبدالله الكندري

عبير عوض علي المطيري

علي المرتضى حسن علي الخياط

علي سعد علي السبيعي

علي طاهر ريس كمال

عمر فيصل محمد القبندي

عيسى طارق بدر عبد السلام

غادة سالم صالح المري

غالية عمر أحمد العبيد

غدير جاسم محمد حسين

غدير محمد عبدالله دشتي

غلا أحمد صالح الحمادي

فاطمة خالد براك الزنكي

فاطمة أحمد بدر جمال

فاطمة طارق عدنان القرينى

فاطمة عبدالمجيد محمد خاجه

فاطمة فاضل محمود عبدالله

فاطمة وائل عبدالعزيز الخراز

فاطمة ياسر محمد صالح

فدك إبراهيم عبدالملك رضا

فرح طارق أحمد القطان

فرح علي حسن محمد بودستور

فرح فيصل عبدالحميد البناي

فلوه عبدالله مبارك العجمي

فوز قايد حمود العدواني

فوزية محمد عيد حمد المخيال

لجين فيصل مشاري مقامس

لطيفة فارس سند الشمري

لمى أحمد عبداللطيف الحداد

لولوة أحمد عبدالله الحميدة

لولوة رومي فهد الظفيري

لينا شباب ضاوي فايز العتيبي

لينا فيصل يعقوب بوناشي

لينا مبارك منور الشمري

ماريا ناصر حسين كاكولي

محمد أسامة منصور الصايغ

محمد صالح صاهود المطيري

محمد علي مطلق السبيعي

محمد فالح محمد كميخ

محمد مبارك صقر الجيماز

محمد ياسر الجمعة

مرام محمد عبدالرحمن الفرحان بن عريعر البني خالد

مرايا ساجد المطيري

مريم أحمد الماجد

مريم حمد محمد العنزي

مريم حمد محمد شبكوه

مريم خالد محمد الانصاري

مريم طارق رفيس الهاجري

مريم عبدالله جاسم الكندري

مريم فهد سعد العازمي

مريم محمد سعود الفزير

مساعد سوادى مجبل الشمري

مسك عبدالرحمن شجاع العتيبي

مشاري بسام نعمة البدر

مشاري عادل حميدي راشد البركة

مشعل سعد صنيتان المويزري

معاذ نافع سعيد العنزي

منيا محمد لافي السهلي

منيرة بدر فهد العجمي

منيرة زياد محمد الحربي

منيرة شعاق صحن المطيري

منيرة غانم فهد الخالدي

منيرة محمد حسين عيدان

مها وليد رضيمان الصواغ

مهدي بدر حسين شمساه

موسى صادق محمد حسن الصايغ

موضي يوسف الحميدي المطيري

ناصر خالد ناصر الزيد

ناصر فهد محمد العتيبي

ناصر محمد محمود السليم

نجلاء محمد مبارك الجميعة

نجيبه عبدالعزيز محمد الكندري

ندى مبارك عبدالعزيز الدوسري

نوار بدر حمد العتال

نواف فواز عامر الهاجري

نور حامد محمد شبكوه

نور سعود عبدالعزيز المحروس

نور طارق عبدالله حمادي

نور طاهر عبدالرزاق المهدي

نور عادل عبدالله القلاف

نور عادل علي حسن

نور محمد يوسف الحجي

نور نواف محسن العتيبي

نورة جراح رجعان الميع

نورة فلاح شبيب العجمي

نوف جاسم هلال العنزي

نوف مرزوق عبدالله العتيبي

هاجر أحمد الشمري

هاجر فايز محمد العنزي

هاشم أحمد فاضل المشموم

هبة طلال مبارك الصباح

هديل عادل محمد الكندري

وجد محمد فهد المري

وصايف خنيفر سعد العازمي

ياسين ناصر ياسين الظفيري

يعقوب خليل يعقوب ماتقى

يوسف حسين محمد مصطفى العريان

يوسف خالد محمد الكهيدان

يوسف عادل يوسف محمد

يوسف ماجد يوسف النامي

يوسف يعقوب خليل الفودري

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كلية التكنولوجيا والطيران

دبلوم هندسة الكهرباء والالكترونيات

إبراهيم خالد عاطف ظاهر

أحمد عبدالله أحمد الاستاذ

أسماء فيصل عبدالله العجمي

باسل نجيب بدر الوهيب

تركي فواز سعيد العرادة

جاسم حميد جاسم عبدالكريم السعيدي

جوري سيف مرزوق العازمي

حسين فاضل عبداللطيف الصفار

حمد علي أحمد إبراهيم خميس

حيدر عبدالجليل حسين صفر

خالد فؤاد بلال السالم

دانة سعد مصلح العازمي

زينب محمد خليل دشتى

سعد خالد مبارك الزعبي

طيف محمد جمعة ياقوت

عبد الله محمد نجم فرس

عبدالرحمن أحمد عبدالعزيز العنزي

عبدالله انور عبدالله العنزي

عبدالله فيصل عويض العازمي

عبدالله ناصر مناحي رشدان

عثمان أنس عادل الفلاح

علي انور محمد المسعودى

علي حسين المسري

علي سالم حبيب بوعليان

عمر ميشال معلوف

عهد محمد جرى الرشيدي

غادة لافي خلف البرازي

فارس سعود سفر العتيبي

فاطمة سعود عبدالعزيز الخضر

فهد عبدالله محمد العجمي

فواز فايز إبراهيم الكندري

لافي فهد لافي المطيري

لطيفة هاني خليل حسين

ليلى جواد حسين شهاب

محمد أحمد مدرك الخالدي

محمد أحمد صالح الغريب

محمد سعود مبخوت العجمي

محمد عادل حسن الخياط

مريم سعد عبد العزيز المعتوق

مريم عيد شافي بحار الرشيدي

مهند بسام حمود الشمري

نجاة يوسف شعبان حسن

نوح عبدالله أحمد القبندي

نور طارق نفاع العنزي

نورة طالب سائر العنزي

نورهان علي سعود السالم

نوف طلال مروح العنزي

يوسف خالد يوسف الخميس

يوسف رياض عبداللطيف الدوخي

يوسف وليد أحمد بوقماز

دبلوم هندسة محركات هياكل

بدر محمد الحياني

بدر مشعل شاكر عبيد سباع

بندر برغش عامر العجمي

بيبي جاسم حياة

تركي أحمد مسحل دغليب

حسين أحمد حسين طاهر جاسم حسين الشمالي

حسين يوسف حسين علي

حصة عصام أحمد العجيل

حوراء سعد سند الشطي

حيدر علي حبيب الحداد

خالد أحمد سعيد القروي

داود سليمان داود العبيدان

دخيل الله مبارك دخيل الله مذكر هادي الهاجري

رتاج غانم سعد السالم

ريم فهد حسين علي

زيدان أحمد هليل الظفيري

زين العابدين يحيى حسين اشكناني

سعود فيصل ضاوي عبد العزيز

سليمان داود فيروز فرحان

سمانه فيصل عباس علي

سند مشعل فهد المطيري

شيخة عدنان عيدان عبدالله

شيمه مانع منصور العجمي

عبد العزيز عمر عبد العزيز ملك

عبدالرحمن عزيز عباس السلطان

عبدالعزيز خالد شريدة المطيري

عبدالعزيز علي مصلح حمود حمدان الهليلي

عبدالله سلمان علي الحرز

فهد امير علي عبد الرحمن

ليلى جراح صالح العطية

متعب منصور الخرينج

محمد أحمد يوسف المطوع

محمد راشد شافي العجمي

محمد سعد عبدالله مال الله حسن

محمد عبدالله حسين محمد

محمد عماد عبدالرضا الفرج

محمد فالح محمد العجمي

محمد فايز محمد الميع العازمي

محمد فواز مصطفى العومي

محمد منصور حميد البلام

محمد وسمي نزال الصليلي العنزي

مدالله ضيف الله ضيف الله الشراري

مريم محمد عبدالله العجمي

مشاري إبراهيم محمد الصقعبي

منصور عبدالهادي منصور الشملان الدوسري

ناصر عباس نوري اجباره

ناصر عبيد عبيد العتيبي

نبيله عبود العنزي

هدى خالد مرزوق عيسى مرزوق

يوسف يعقوب حيدر الحداد

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كلية الجونكوين الكندية في الكويت

دبلوم إدارة وريادة أعمال

بدر حمد سلطان السلطان

تركي عبدالله سعود الصباح

جنان حسين فاضل عبدالله

حسين عبدالهادي علي بوعباس

حصة محمد عيد القحص

رتاج مشعل صالح الفضلي

عثمان عبدالعزيز ناصر السعيد

فاطمة أحمد عبدالله حمود

منار فيصل حمد العنزي

هيا عبد الرحمن حمود البرجس

دبلوم برمجة كمبيوتر

إبراهيم عبد الله محمد السبيتى

استبرق علي إبراهيم الفارسي

أحمد جمال ضيدان العدواني

أحمد سالم ناصر العبيد

أنس عبدالعزيز راضي الرشيدي

بدر فواز بدر الرندي

جاسم محمد أحمد قاسم علي الخميس

حسن حسين عبدالله معتوق علي المعتوق

حسن مهند حسين البلوشي

حسين عادل اكبر

حيدرالكرار محمود اكبر اشكناني

خالد جمال بدر البصاره

عايد مشاري عايد المطيري

عبد العزيز راشد ناشي المحيش الرشيدي

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الماجد

عبدالله طارش عجيج العلاطي

عبدالله طلال عباس علي

عبدالله مطلق راكب الرشيدي

عبدالله هاني عبدالله يتيم

غلا ناصر فلاح الركيبى

فاطمة الزهراء سلمان كاظم الهندال

فهد علي حمود قايد العدواني

فوزية عبدالله سالم الصليلي

لوره محمد غالب العنزي

مبارك مشعل مبارك المطيري

محمد جاسم محمد الهاجري

محمد صلاح جاسر العنزي

محمد عماد حبيب عباس

منار مساعد الحيص

مي زعل حويان العازمي

ناصر بدر ناصر علي محمد

نور محمد سعد العازمي

هاشم حسن مهدي هامل العجمي

يوسف أحمد صالح البطي

يوسف سامي الاسد

يوسف سامي يوسف حسن الشطي

يوسف محمد أحمد الاشوك

دبلوم تسويق

آية يوسف فهد المعراج

داود سليمان حسين سليمان الخشتي

راكان خالد الحجرف

سليمان عبدالوهاب محمد المنيع

عبدالعزيز ناصر عبداللطيف المالك

عبدالمحسن محمد عبدالمحسن ثنيان الغانم

يونس عدنان يونس علي

دبلوم محاسبة

إبراهيم بندر صنت الخالدي

تركي ناصر راشد العجمي

حسين حمد علي تقى

حمود وائل عثمان الفريح

دانة عادل محمد العربيد

رهف محمد سعد المطيري

سرور مشعل سرور القلاف

صلاح فرحان محمد الشمري

ضاري طارق الكندري

ضرار السيد هاشم صالح سيد رجب الرفاعي

عبدالرزاق عبدالله علي محمد

عبدالله فؤاد حسن المهنا

عثمان سعد طه الأنصاري

عثمان صلاح عثمان المزيعل

علي سلطان مبارك التواجر

فاطمة أحمد حبيب قمبر

فهد نواف فهد الدريب العجمي

فواز خالد أحمد الصرعاوى

محمد عويد سلطان جازع

مشعل فهد حسين المناعي

يوسف عبد الرحمن مبارك النوبي

يوسف قاسم مهدي محمد مهدي

يونس محمد سليمان الحمادي

كلية الشرق الاوسط الأميركية

دبلوم إدارة أعمال بتشعيباتها

ابتهال سالم راشد البذالي

إبراهيم مزعل إبراهيم الشمري

إبراهيم وضاح نوح المسباح

أحمد عبدالله بخيت البخيت

أمينة سعد مبارك الفندى

أحمد جعفر عبدالله عبدالعزيز

أحمد طلال محمد الهاجري

أحمد نواف جاسم الشهاب

أحمد وليد أحمد مراد الكندري

أمل عبدالستار جبار خضير

أمل عبدالله حسن حسن الكندري

أميرة فريد هاشم حسين هاشم يوسف

أنور مشعل انور العوضي

أوراد حامد حمد الناصر

أوراد فهد أحمد الغني

آلاء طلال خليل القاسم

بدر أمير خالد القداح

بدر محمد حمود الهاجري

بدرية علي يوسف علي

بندر بشار العلي

جاسم عثمان راشد الشطي

جاسم محمد اسماعيل السيار

جاسم محمد جاسم بوصخر

جمال أحمد ناصر أحمد الحماد

حامد محمد حامد مازن المطيري

حسن عادل هاشم يوسف

حسن علي فاضل الداود

حسن ناصر عبدالله محمد بوصخر

حسين أحمد أيوب مال الله

حسين منصور محمد حسين

حصة صلاح حمد المشيطي

حصة عبدالعزيز سعود الصالح

حمد بدر حمد بوطيبان

حمد سامي صالح الشايجي

حمد عادل عبدالله الجاسم القناعي

حمد عبدالعزيز عبدالله أحمد الفضل

حمزة محروس عبد العزيز المحروس

حمود بدر ياسين الذيابى

حنان عبد الله خالد الحمد

خالد إبراهيم جاسم النجاده

خالد جمال سليمان العبيد

خالد فهد الكندري

خالد فهد خضر الخضر

خالد فيصل تركي المطيري

خالد نادر علي العوضي

خالد وليد أحمد بوقمبر

خالد وليد حسن بودستور

دانة نايف أحمد العنزي

دلال محمد عبدالهادي محمد

دلال وليد محمد العلي

ديمه خالد عبدالله العقيلى

راشد ناصر عبدالله العنزي

رائد مبارك محمد العماني

رتاج طارق إبراهيم المراغي

روان صالح عزوز الرشيدي

روان عبد العزيز تركي الوزان

رؤى طلال سليمان علي

ريان ادريس عبدالعزيز الدريس

ريان محمد إبراهيم حسن الكندري

ريان هيثم جاسم المجبل

زيد سعود زيد العازمي

زينب جلال محمد دشتي

زينب ناصر بدر القطان

سارة سعد نوري مشاري

سارة فيصل علي الرشيدي

سارة فيصل غازي العيبان

سالم بشار سالم العميري

سعد رائد سعد العنزي

سعد سعيد سعد عبدالله القحطاني

سعود عبدالعزيز سعود العبيد

سلطان سند محمد المطيري

سلمان أحمد عبدالهادي الحريص

سلمان بدر حمد بوطيبان

سلمان محمد علي العطار

شهد عبدالله محمد العلي

شوق بدر حمد دواس العنزي

شوق توفيق عبد الوهاب زبيد

شيخة حمد عبدالرحمن الصدي

شيخة سعد وليد البطاح

شيخة فواز صلاح الزعابي

شيخة مشعل اسباع الدبوس

صالح عماد سيد أحمد الكندري

ضاري نجم عبدالله الفيلكاوي

ضي ماحد سالم راشد الخضر

طاهره محمد عبدالله كنكوني

طلال أسامة جمعة الميعان

طلال فيصل حمد الغضوري

طيبة فيصل عبد الرحمن السالم

عادل أحمد عبد المحسن القطان

عايشة عبدالله حمد الهديب

عائشة فواز عبدالله الافنيس

عبد العزيز أحمد عبد الله سند

عبد العزيز خالد جديع الرشيدي

عبد العزيز عبد الله سالم الرميح

عبد العزيز فيصل أحمد الجاركي

عبد العزيز متعب محمد الروضان

عبد اللطيف خالد عبد اللطيف الشعلان

عبد اللطيف صقر عيسى الخلف

عبد الله منير وحيد علوان

عبدالرحمن عبدالحميد خليفة الشايجي

عبدالرحمن علي أحمد المالك

عبدالرحمن نواف متعب العصيمي

عبدالصمد أحمد عبدالصمد الشطي

عبدالعزيز فاضل علي بارون

عبدالعزيز فهد إبراهيم حسين الكندري

عبدالعزيز محمد علي الزمانان

عبدالعزيز مشعل السالم

عبدالله انور عبدالله العبدالله

عبدالله خالد عبدالله المنصوري

عبدالله صاهود سعد الدوسري

عبدالله علي نوح المهنا

عبدالله فهد ناصر العميري

عبدالله فهد ناصر عبداللطيف ملا جمعة الخطيب

عبدالله مساعد عبدالله الصدي

عبدالله مشاري عبدالله النجم

عبدالله منذر عبدالله العبيد

عبدالواحد شاهر الحريري

عثمان حمد عثمان اليحيا

عذاري علي حسن الفارسي

علي عبد الخضر حسين البلوشي

علي محمد مطلق السبيعي

علي حمود لفتة الضفيري

علي مهدي يحيى القلاف

علي ناصر اسماعيل الجعفر

علي وليد محمد الفيلكاوي

عمر بدر ناصر الخرجى

غالية خالد علي بنيان

غالية فرحان حمد العجمي

غدير انور مبارك عبدالرحمن الكويران

غدير عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد

غزلان عبدالله عيسى أحمد

غلا عبيد عبدالله بوحواس

غلا مبارك سمهور العجمي

غلا يوسف عبدالله السعودى

فارس حسين أحمد العميري

فاطمة خالد كاظم علي

فاطمة محمد اسماعيل الشطي

فاطمة محمد عبدالرضا كاكولى

فاطمة مشعل اسباع الدبوس

فجر عادل رشيد الونده

فرح عيد يحيى البرازي

فهد راشد عبدالله الشهاب

فهد سالم حمادة العجمي

فهد عبد الهادي شعبان عبد الحسين

فهد عبدالرحمن عبدالله الحوال

فهد محمد علي الصقر

فواز عبدالعزيز فوزي العامر

فواز فيصل عبدالله الحيدر

في عبداللطيف شاكر السبيعي

فيصل سعود عبدالعزيز الدوسري

لورا خالد طارق عبدالله

لولوة أحمد عيسى المجيدي

لولوة بدر علي زنكي

لين فهد سعد العتيبي

مبارك فيروز راشد الماص

محمد إبراهيم كوزاد محمد

محمد أحمد شملان العازمي

محمد أحمد عبدالله المطيري

محمد أحمد منصور المسعود

محمد خالد سالم الدقباسي

محمد خالد عبداللطيف جوهر

محمد خالد محمد الأنصاري

محمد سعود ناصر فجرى

محمد شملان محمد السليمان

محمد صاحب أحمد ماجكى

محمد صالح فهد محمد العازمي

محمد عبدالله جاسم الحبشى

محمد عبدالله غلوم عبدالله

محمد علي رجاء العجمي

محمد ناصر راشد الفضلي

محمد يعقوب يوسف الأثري

محمد يونس اسحق الصالح

محيسن تركي محسن الشمري

مريم خالد محمد الغنام

مريم راشد محمد امخيشم الشمري

مريم محمد عبدالمجيد علي

مريم ناصر كرم اله اسفندياري

مشاري إبراهيم حمدان الجهوري

مشاري ماجد فالح الديحاني

مشعل صلاح عبدالمجيد بوربيع

مشعل محمد عبد الرزاق الشايجى

منار سعود جابر الفضلي

منال قاسم محمد التوبلي

منيرة حامد عبدالرحمن الفيلكاوي

منيرة سليمان مبارك القصار

مها ضاحي رخيص الفضلي

مهدي عبدالله محمد السلمان

موضي خالد الحميدي الخالدي

ناصر حمدي ناصر الرشيدي

ناصر فالح خالد الفالح

ندى عبدالنزير

نورة حسن سالم القاسمى

نورة خالد محمد العويهان

نورة زيد ضيدان العتيبي

نورة عبدالله سعود الحامد

نوير ذعذاع عبدالهادي السهلي

يحيى يعقوب جاسم علي جاسم

يوسف أحمد فهد العلي

يوسف سليمان حامد الخشنام

يوسف وليد ناصر نصار السهلي

دبلوم تكنولوجيا المعلومات

أسيل علي عيسى الانصاري

زهراء محمد شريف الشمري

سلطان صالح سلطان مبارك العجمي

سلطان وليد أحمد كندري

شهد ماجد علي الرشيدي

شوق عبدالله محمد العجمي

صفيه سيد قاسم

عايشة حسين عاي مرشد

عبدالرحمن جمال يوسف اليوسف

عبدالرحمن غازي سعد العتيبي

عبدالرحمن ناصر سالم الحساوي

عبدالله عبدالوهاب الحداد

عبدالله محمود كايد شهاب

عبدالوهاب ثابت محمد الماجد

عبدالوهاب عبدالله عبدالرضا مندني محمد

غازي فيصل عبدالله المطيري

فاطمة محمد صابر صيهود

فالح تركي فالح الهاجري

فجر إبراهيم علي عبد الرحمن

فهد عبدالرحمن يوسف الحنيان

فواز حامد عبدالمحسن الخنفر

لطيفة عبد الرحمن حسين عبدالرحمن عنانى

محمد بدر ضيف الله العتيبي

محمد مرشد جدوع النملان

محمد يوسف محمد الجاسم

مشعل زهيميل عويض الشلاحي

مصطفى هاشم مصطفى الوزان

منيفه صالح العتيبي

يوسف راشد منصور القلاف

يوسف هاني أحمد الحداد

دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية

أريج خالد علي الهاشمي

بندر نواف بندر عبدالله

تركي سعد ضيف الله عويض عوض

تركي محمد هاجد المطيري

تركي عبدالله ضبيب الرشيدي

جواهر فيصل شحيتان العازمي

حصة مشاري بدر العجيل

حمد عبدالله عبدالمحسن حمدان

حمد عبدالله محسن العجمي

راشد سالم راشد فلاح حطاب ا العازمي

راشد سمير يوسف الشاهين

رتاج شهاب أحمد البلوشي

رفعة طلال سعود الرشيدي

رقية سامي حمد السعيدان

روان عبدالله محمد العلي

زينب سعد عدنان محمد علي

زينب محمد صالح الهران

سارة سعد فهيد العازمي

شهد علي عبدالله الإبراهيم

شوق نايف خالد الشتيلى

عبد الله سالم راشد فلاح حطاب ا العازمي

عبد الله عادل باني الدوسري

عبد الله عدنان عبد الله الكندري

عبدالله بدر فالح العازمي

عبدالله بشار خالد المسلم

عبدالله سعيد عبدالله الدوسري

عبدالوهاب عبدالله ناصر الطراروه

عثمان عبدالله كريدي الشريفي

علي خليفة فاضل الفضلي

علي أحمد حسن الصايغ

علي فهد علي البصير

عمر عبدالله سعد العتيبي

فاطمة الزهراء يوسف حيدر الفرج

فاطمة ثامر علي حياة

فاطمة علي حسين نوري عطية

فهد محمد خميس العجمي

فواز بدر فهاد العدواني

محمد ماجد محمد الرشيدي

محمد هاني علي الجدى

مريم طالب عباس الكندري

منصور مزعل ناصر بوحواس

منى عيسى جحيل الرشيدي

موضي بندر عجمي منيخر

نور ناصر غنيم ادهام غنيم الزيد

نورة فايز بدر الديحاني

هلة ناصر غنيم ادهام غنيم الزيد

وضحى يوسف ناصر الدليجان

يوسف عتيج بشير العدواني

يوسف محمد مبارك العازمي

يوسف مساعد خلف الحماد

دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية

إبراهيم عبدالله فهد بن حسين

إبراهيم مبارك محمد العجمي

أحمد مزيد عايض الهبيدة

أحمد مطلق فلاح العازمي

البندري فراج فيصل فهد العازمي

الجود معاذ عمر الشعلان

أبرار محمد عبدالله الحداد

أحمد يوسف علي يوسف

بدر صقر فيروز صنقور مال الله

بدر محمد ناصر الدوسري

بدرية فيصل أحمد خليفة

ثامر طلال حمد راكب

حسن اسعد عبدالامير طه التميمي

حسن أحمد حبيب محمد

حسن جابر علي العجمي

حسن عبدالحميد عبدالكريم العنزي

حسن عيسى عبدالرسول عباس حسين

حمد عبدالله محمد حمد السعيدان

حمود عيد حمود المطيري

حميدة جابر علي بوحمد

حور هاشم عبدالله المحميد

خالد ماجد عيد الدسم

داود وليد داود العنيزى

دلال عبد العزيز حمد محمد العجمي

دينا عادل العازمي

راشد أحمد راشد اليعقوب

راشد حمد مداد سمري العازمي

رتاج عبدالله محمد حسين

رتاج فهد عباس أحمد الكندري

ريانه راشد عبدالله العجمي

ريماس سعد جبار العنزي

سالم حسين سالم المري

سعد محسن محمد امبيريك

سعود خالد ناصر المطوع

سلمان طلال نامي النامي

سلمان وليد فالح العازمي

سلوى عبد اللطيف عطية العتيبي

شهد محمد مطلق الغريب العازمي

شيخة سيف يوسف الشمري

صقر فواز سالم الصقران

ضاري عبدالله سالم المنصوري

ضرار مشعل إبراهيم النامي

عالية مناور فايز الرشيدي

عامر فهد محمد الخشم

عائشة ذياب راشد الذياب

عائشة مطلق سعيد الخرينج

عبد الرحمن مساعد بلال العبكل

عبد الله سعد عبد الله الكندري

عبد الله طارق عبد الله النامي

عبد الله محمد عوض العازمي

عبد الله منصور فهيد الجعيدى

عبدالرحمن محمد بريك العتيبي

عبدالعزيز بدر فيصل الدويش

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بوناشي

عبدالعزيز عادل محمد العازمي

عبدالعزيز يوسف خلف الزايد

عبداللطيف خالد محمد الهارون

عبدالله أحمد نبيل القطان

عبدالله حمد علي العنزي

عبدالله سلطان عبدالهادي السهلي

عبدالله عادل عبدالله الخلف

عبدالله محمد سعد الرشيدي

عبدالله هشام يوسف العزران

عبيد نواف عبيد المطيري

عثمان عبداللطيف عبدالقادر الراشد

عذبي نبيل يعقوب العمر

علي صالح عايد الازمع

علي صلاح مسير الخالدي

علي فؤاد محمد المعراج

علي مسلم فيصل إبراهيم إبراهيم

عمر حسن عثمان القعود

عيد أحمد عيد الرميضي

غلا جميل عبدالله العنزي

فارس عيسى محمود محمد

فاطمة فلاح لعبوب الرشيدي

فاطمة ناجي سلمان كريدي

فجر ناصر محمد القلاف

فيصل عيد مجبل العازمي

لاما نواف فهد الشبعان

لوجين علي عبداللطيف المري

ماريا عماد عبدالملك محمد عبدالملك

محمد ادريس محمد ادريس

محمد بدر سالم الحويمان

محمد سلطان ساري العجمي

محمد ناصر سعود الوقيان

مناحي خالد مناحي العنزي

منار عبدالله قبلان العازمي

منيرة عامر عيد علي

مهدي عادل حسين المويل

مهدي هاني جاسم المويل

نايف ثامر مبارك القملاس

نوال أسامة محمد العبيد

هاجر علي حسين مبروك الهجرس

هاجر فيحان ملفي المطيري

هاشم عقيل محمد سليمان

هبة سعد ناصر فرج

يحى إبراهيم حسن اتش

يعقوب عمر علي الشطي

يوسف حمدان تركي المطيري

يوسف عماد عبدالله الزقاح

دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

أمير حمود عماش دريع فرتاج الهاجري

آيات حسين رهيف الظفيري

جابر مبارك جابر الرقيب

حسن أديب جاسم أحمد

حسن صالح حبيب القطان

راشد سعد راشد العازمي

راشد محمد راشد الغريب

سعد عبدالله سعد الدوسري

سعود أحمد سعود صنيدح

سيد عبدالوهاب يعقوب عمر الرفاعي

عبدالرحمن سعود عفاس الشحومي

عبدالرحمن علي حسين الفيلكاوي

عبدالعزيز مشعل جدعان منيف

عبدالعزيز نبيل بدر الحلاق

عبدالله محمد سعد العازمي

عبيد صباح سيف الحريص

عذبي محمد فلاح العازمي

علي حمود علي الشحومي

علي مبارك علي الحربي

علياء يحيى حمود الدخيل

غدير فهد عدنان محمد

فجر محمد غلوم الكندري

فهد سالم عبداللطيف أحمد

محسن علي عبد الله الصفار

محمد صلاح كاظم الهندال

محمد عادل محمد سعد الحمدالحليله

محمد فهد محمد عبدالكريم

محمد فواز حمد

مريم جراح يوسف مبارك

مساعد أحمد عبدالله الشمري

دبلوم تكنولوجيا هندسة بترول

إشهدة فيصل الشطي

أماني عدنان حيدر علي

آية سيدعلي هاني سيدعلي

آية علي حسن الحاظر

جاسم حامد جاسم الدريع

حبيب سرحان عبدالوهاب الشمالى

حسن صالح حسين المسري

حسن طلال محمود شير

حسين علي سيد كاظم الموسوي

حمد رشيد عبدالله البصيلي

حمد سليمان يوسف المنصور

راشد حمد محمد اللوا المري

ريان محمد حسن حاجي

ريم سعد عبدالله راشد ناصر العجمي

ريم سعود عبدالعزيز الخالدي

ريما فيصل عبدالعزيز المطلق

زينب علي عبدالحسين التميمي

سارة عبد العزيز سعود المطيري

سارة فارس منصور الدوسري

سالم خالد محمد الكندري

سالم طلال هادي العنزي

سلمان مسير سند الغيان المطيري

عبدالرحمن مشعل عبدالكريم العوضي

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز البلوشي

عبدالله جمال عبدالله الموسى السيف

عبدالله عدنان رضا علي

عبدالله محمد عبدالله المطيري

عبدالهادي الراجحي

علي خلف هويدي ناشي العصيمي

علي طلال عسكر خالد المطيري

عيسى أحمد عقاب حمدان

غادة نايف جباره قريع المري

غرام فواز ضيف الدلماني

فاطمة ناصر علي بن زيد

فاطمة وليد أحمد الكندري

فالح نواف فالح الشريم العازمي

فلاح مشعل فلاح العازمي

فواز عادل يوسف العيد

فيصل رائد فيصل الظفيري

محمد أحمد عبد العزيز العنزي

محمد أحمد عبدالامير ماتقى

محمد جمال محمد الشمري

محمد حمد محمد العجمي

محمد داود سلمان انقيان العميري

مشاري فرج عبيد العجمي

مشاري فيصل أحمد عبد الله

ناصر محمد صادق سيد مرتضى الزلزله

ناصر وليد ناصر السبيعي

هاجر نهار شديد مشهور الشمري

ياسمين مبارك مريزيق شري الرشيدي

دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر

إبراهيم فوزي إبراهيم السبيعي

إبراهيم محمد إبراهيم عبدالله صالح

الجازي بندر عجمي منيخر

الجازي راشد حسين العجمي

المعتصم محزم حمد السهلي

أحمد إبراهيم خليل عبدالرحمن

أحمد صالح رضا علي

أصيل فيصل شيهان العتيبي

أمواج فرحان مشعان المياس

آمنة محمد سيف القبندي

بدر منصور محمد المري

بشاير صباح محمد المطيري

بندر سويد جابر العجمي

جاسم فاضل حسين إبراهيم البحراني

حبيب محمود الاشكناني

حسن جاسم عباس اكبر

حسن عدنان محمد حسين البلوشي

حسين أحمد أمان علي

حسين علي عبدالكريم دابي

حسين محمد قاسم محمد علي

حمد راشد خلف سالم خليفة

حمد فهد سعد الحربي

حمد محمد علي بلال مرشد

حنين محمد رشيد مطر الحربي

حور سعود سند المطيري

حيدر هادي حسن ميرزا

خليفة علي طوفان العماني

ديما عبدالله محمد المطيري

ديمه صالح الجحل الهاجري

ذياب موسى ذياب العازمي

راشد عبدالحكيم علي شريف

راشد محمد مجيبل العنزي

رتاج أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن

رتاج بدر سالم محسن العجمي

رنيم عبدالعزيز أحمد الماجد

روان محمد صالح العازمي

ريان أحمد حمود العجمي

ريان عصام عبد الوهاب المهينى

زينب عبدالله حسين تقي

سارة خالد سعود الكهيدى

سالم عبدالله سالم الخشتي

سالم فهد السلطان

سامية خالد عبد الهادي فالح الهاجري

سدن جابر علي الموسى

سعود عبدالعزيز سعود الزيادي

سعود مشعل سعود المطيري

سلمان حمدان عوض الحربي

سليمان وليد خليل الياسين

سيف صلاح يوسف القطان

شريفة فواز سالم الصقران

شهد اسماعيل علي القاعورى

شهد شافي حليس الحسيني

شوق عبدالله مبارك العجمي

صقر فهد مرزوق المرزوق

عائشة خالد محمد الرويح

عبد الرحمن رياض محمود محمد الطاهر

عبد العزيز يوسف عبد الله الدعى

عبد الله أحمد محمد الرشيدي

عبد الله عبد المحسن مبارك محسن العتيبي

عبد الله محمد عبيد عبدالله العجمي

عبدالرحمن فايز حسن الكندري

عبدالرحمن فلاح خصيوي العتيبي

عبدالعزيز صالح إبراهيم الفرح

عبدالعزيز صالح عبدالعزيز السليمان

عبدالعزيز محمد عوض العجمي

عبدالله صلاح يعقوب خميس إبراهيم الغريب

عبدالله محمد القضيبي

عبدالله محمد فيصل النقي

عبدالمحسن براك عبدالمحسن العبيد

عبدالمحسن علي عبدالرسول فتح الله

عبدالمحسن فهد عبدالعزيز المطيري

عذبي يوسف عبدالله الراشد

عقيل محمد إبراهيم حيدر

علي حسين عبدالرحمن أحمد

علي نواف سالم الشمري

عليا حزام ناجم الهاجري

عمر أحمد عبدالرحمن أحمد محمد حسن الحمادي

غدير مساعد عيد العازمي

فاروق خالد فاروق الحنيان

فاطمة عيد خاتم العازمي

فالح مشاري فالح العازمي

فهد حمد حسين العجمي

فهد نايف محمود الخالدي

فهد وليد هلال الدريويش

فواز عمر عبدالكريم المرزوق

فيصل بدر مالك المالك

فيصل علي سرور الجرمان المطيري

فيصل غازي قائل العتيبي

فيصل مجبل عبدالواحد الهندال

قتيبة اسعد صالح دواس العنزي

كوثر يعقوب حسين بوحمد

محمد حسين جلال أحمد الصفار

محمد خالد حسن العمر

محمد خالد حمد بن عيدان

محمد طلال منصور الحربي

محمد عادل جمعة العابدين

محمد عبدالله محمد الفزاري

محمد علي عبدالله محمد عبد الوهاب

محمد عماد حسين مال الله

محمد فيصل فهد حسين

محمد مساعد عشبان المطيري

مريم فهيد علي العازمي

مريم وليد عبد الله الدويسان

مساعد جابر علي الكندري

مساعد عادل حمود الخضاري

مشاري محمد عبدالله العلي

مي معتق جبان الصليلي

ميار خالد طلق الشلاحي

نواف فيصل شعيب الطريقي

نورة محمد مشاري الظبيبي

هاشم محمد هاشم الكندري

هدى عباس جعفر مهدي

هناء محمد علي العنزي

وضحة بدر عامر العجمي

وضحة محمد جابر عبدالله العرقان

ياسمين نور الدين زكي إبراهيم عطية

يوسف أحمد حسين اشكناني

يوسف بدر محمد العبيدي

يوسف موسى علي محمد

يوسف ناصر زيد المقهوي

دبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية

إبراهيم أسامة إبراهيم الخلفان

الجادل سعد عامر العجمي

أسيل سعد قبلان العازمي

آمنة حيدر علي السعيد

بدر سليمان ناصر العثيمين

بدر فهاد عبدالرحمان المنير

بدر محمد شطيط المطيري

بسايل طلال حسين الحمدان

جاسم جراح جاسم العدواني

جنان ناصر خميس العريمى

جواد عدنان جواد حسن

حسن صادق محمد البزاز

حسين حامد حيدر الجزاف

حمد عماد طه الفيلكاوي

حمود فيصل عبد العزيز اسنافي الفالح

حمود محمد عبدالله العنزي

حوراء محمد حسين الحداد

خالد إبراهيم عبدالرزاق إبراهيم السيفان

دلال عبد الله محمد العنزي

سارة ايوب أحمد مراد

سارة وليد أحمد العنزي

سالم محمد عوض المطيري

سلمان أحمد صالح حسن بن مبارك الرشدان

سليمان يوسف حسين العنزي

سيد هاشم علي خليل القلاف

شهد عبدالله عيسى البلوشي

صالح مهدي علي محمد

ضاري وليد علي الحمدان

عامر ناصر عمار العجمي

عبد الرحمن نايف محارب العازمي

عبد الله بشار سعيد سالمين

عبدالرحمن محمد علي الحمدان

عبدالرحمن محمد نصار الحريتى

عبدالرزاق عبدالوهاب أحمد الدوسري

عبدالعزيز اسماعيل خليل إبراهيم العطار

عبدالله حمد الحميدي

عبدالله يوسف علي اشكنانى

عبدالوهاب مشاري راشد اللوغاني

عثمان ثامر ناصر الخضير

عثمان مشعل علي محسن علي

علي أحمد محمد حاجي محمد غلوم اشكناني

علي عبدالله أحمد بوطالب

عيسى أحمد عبدالصاحب مهدي الربيعه

غزلان مبارك ثقل الدوسري

فاطمة مبارك خالد الفالح

فهد ثواب سعود الهيم العازمي

فوز عبدالله متعب المطيري

محمد حمود فالح العازمي

محمد نواف عبدالله محمد العجمي

محمد وليد محمد المانع

مسك نواف سليمان الموسى

مشعل خالد عادل العنزي

مشعل خير الله قنيطر اللحيدي سرور العنزي

مشعل عبدالله تميم الدوسري

منيرة عطوان عبدالله العطوان

هاشم عبدالعزيز حسن الموسوي

ود أحمد فراج الغنيمى

يعقوب علي عبدالله الدهيمي

يوسف عبد الرحمن صالح العتيبي

يوسف عبدالهادي عايد الحريجي

دبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية

الجادل عادل سالم العازمي

الجوري خالد سعد الشريدة

الطيب صالح راشد الجساس

أثير عايض علي العتيبي

أحمد راشد أحمد الجساس

أحمد عادل عثمان الدخيل

آلاء سعود مروي الشمري

آمنة راجح عويضه العجمي

آية حسين إبراهيم قمبر

باسل نواف خالد عبدالله سعد البليس

بدر عصام سلطان السمحان

جنا مشاري حمد الربيع

جوى خليفة حمد البطي بوطيبان

حسن أحمد الكندري

حسن غسان منصور البقشي

حسين حسن عبدالهادي قاسم الصراف

حسين محمد اسفنديار قاسم

حسين مشعل بداح المطيري

حمد منصور مناحي رشدان

حمود حزمى محمد عايد السبيعي

حوراء عبدالله إبراهيم البحراني

حوراء مرتضى جعفر شهيد

خالد فيصل علي حسين الحمدان

خالده أحمد يونس الكحيل

خلود بدر سعيد العجمي

دانة محمد مهدي القحطاني

دلال جاسم محمد هاشم

دنيا ثامر ناصر أمير

رتاج رازي سعد السليمان

رزان جاسم محمد المجيبل

رناد محمد لافي المطيري

ريان أحمد محمد ملا علي

ريان أسامة محمد المزيعل

ريم جمال عبدالعزيز المسعود

سارة خالد مبارك العجمي

سارة عبدالله محمد بودريد

سارة ناصر محمد السبيعي

سالم فهد ثنيان البدي

سلمان عبدالرحمن سلمان المجدلي

سليمان جمال محمد الشعيب

شهد نادر مختار علي

شوق نادر مرزوق العازمي

شيخة عبدالله يوسف عبدالله

شيخة ماجد مرزوق السالم

صقر أحمد صالح العمران

طلال منصور راشد المطيري

طيبة أحمد إبراهيم القبندى

عبد الله فهد ناشي العجمي

عبد الله مهند عبدالعزيز الكندري

عبدالرحمن جاسم محمد أحمدعلي

عبدالرحمن سالم غانم العماني

عبدالرحمن نايف نوري عبدالكريم

عبدالعزيز بدر سلمان البندري

عبدالعزيز محمد حسين جاسم حسين

عبدالله صطام هيكل الظفيري

عقيل جاسم أحمد القلاف

علي سليمان موسى البلوشي

علي محمد إبراهيم العطار

علي محمد أحمد عوض

عمر محمد عبدالله العمر

عمر وليد عبدالله بوشهري

غلا نواف عواد المويزري

فاطمة خالد مطلق العجمي

فاطمة عادل أحمد العازمي

فاطمة عادل حسين المسري

فاطمة فهد داود الخريف

فاطمة مشعل عبدالبارى محمد

فالح نايف فالح العازمي

فرح مشعل أحمد الحجي

فضة أحمد صفر بلوشي

فواز فهد محمد الدمخى

فيصل صالح سعود الخشاب

لجين سعود عبدالرحمن البناي

ليان ناصر شافي الدوسري

مارية ايوب يوسف بوعباس

محمد إبراهيم عباس الاستاذ

محمد خالد محمد سعود مطلق الزعبي

محمد سليمان محمد الأمير

محمد عبد السلام زكريا الرويح

محمد عبدالله صباح محمد شفيع شاهد

محمد فاضل عبدالله العطار

مريم خالد أحمد الفيلكاوي

مريم سعود عبدالحميد المسلم

مشاري جابر عبدالله دشتى

ملاك عبدالعزيز محمد المعراج

منار عوض سعد عوض الرميح

منصور صالح ناصر الفضلي

منى حسن عبدالله العيدان

منى ماهر ناصر الرويشد

منيرة حزمى عبدالله السهلي

مهدي حسين فاضل عطية

مهدي نصار مهدي المحرول

نور نبيل يعقوب العمر

نورة عبد الله فيصل الهاجري

نورة علي حسين حيدر

نورة محسن سلطان العتيبي

هاشم عبد الأمير حسين القطان

وضحة جاسم محمد العتيبي

وليد خالد زياد الشمري

يوسف جمال محمد الشمري

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كلية القانون الكويتية العالمية

بكالوريوس القانون

أحمد حامد العمار

إسراء بدر عبدالعزيز إبراهيم العبدالمنعم

اضوى بدر مكراد المكراد

الجوري عبد الحميد محمد العنزي

الغالية خليفة محمد الطراروه

إيمان طلال محمد العنزي

آية سليمان ناصر العثيمين

أبرار حمد علي السليمان

أبيار يوسف أكبر حسين

أحمد سالم جاسم العازمي

أريام مدوس فلاح الرشيدي

أسماء بدر عبدالرحمن النقيدان

أسيل عبدالعزيز محمد الفيلكاوي

أمثال نواف مفلح مجول

أنفال عدنان علي الخشتي

أوراد عبدالرحمن نصير جعفر

آمنة راشد محمد الحساوى

بتول حسن محمد الحرز

بدر زيد صالح المطيري

بدر فارس محمد العجمي

بدر ناصر هابس المطيري

براك راشد العنزي

براك محمد عبد الله العبد الجادر

براك محمد عبدالمجيد الدوسري

بندر عبدالهادي فهد الجفين

بيبي عبدالله محمود فيروز

تسنيم عادل عبدالفتاح الجابري

ثامر فيصل خالد المطيري

جابر سعود سالم العنزي

جاسم حسن خالد النعيمي

جاسم خالد جاسم النيباري

جاسم محمد علي الرجيبه

جراح بندر سعدون المطيري

جنى فهد اسماعيل الفهد

حسن جاسم يعقوب القلاف

حسن حسين محمد المتروك

حسن سليمان حسن حسين

حصة ناصر عايض الرشيدي

حنان كاتب صالح الرشيدي

خالد انور علي العليوى

خالد يوسف ظاهر الحربش

دانة وليد أحمد الناشي

دانة حسن محمد الوهيب

دلال حسين أحمد عبدالله الكندري

دلال ضاري أحمد السميطي

دلال يوسف نهابه حمادة

دينا علي قاطع الشمري

دينا يوسف صالح العبدلي

راشد سعد مقامس الخالدي

رند مهند حسين المنصوري

روان حاتم ضيف الجدي

روان مبارك فهد الرشيدي

ريان محمد عباس مراد

ريما عبدالله متعب الديحاني

ريماس جايز ادهيم النومسي

زهراء محمد علي البحراني

سارا سيف علي العجمي

سارة خالد سعد العساف

سارة نصار شنار البخيت

سبيكة صلاح يعقوب الشطي

سعود بدر عادل المذن

سعود ناصر عدنان العسعوسي

سكينه فاضل عباس المويل

سلمان غازي عبدالله الجنفاوي

سليمان حمد سليمان الهطلاني

شيخة خالد عبدالرحمن إبراهيم الكندري

شيخة منصور أحمد الفيلكاوي

صالح سامي صالح مبارك فريح الحريتي

صبا طلال خليفة الخليفة

ضحى علي الحميدي المطيري

طيبة رائد يوسف البالول

طيبة علي عبدالمحسن سليمان الضويحي

عائشة عبدالرحمن فؤاد العبدالجادر

عبد الرزاق بدر عبد الرزاق المويل

عبد العزيز نبيل حسين العمر

عبد الله بدر سعود الفريج

عبد الله سعد حشر البرغش

عبدالرحمن حمود مطر البذالي

عبدالعزيز حمد ضاحي بوجروه

عبدالعزيز سلطان صنيتان الديحاني

عبدالعزيز نضال عبدالعزيز العليان

عبدالعزيز يعقوب عبدالله السعودى

عبداللطيف محمد عبداللطيف البرجس

عبدالله إبراهيم عبدالله المزيني

عبدالله جابر المنيفي

عبدالله حميد مجيد سيد مندنى سيد رمضان

عبدالله محمد عبدالله بوحمدي

عبدالله معاذ عبدالله السبيعي

عبدالمحسن إبراهيم عبدالله الشايجي

عبدالوهاب انور قطنان خشان العنزي

عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب المسباح

عبدالوهاب عادل عبدالرحمن الخلف

عبدالوهاب محمد عبدالله يوسف المشعل

عبير مشعل علي حجرف العقيل

عثمان معاذ سليمان السنين

علي محمد عبداللطيف البرجس

عمر جزاع نواف العنزي

عمر حمود عيد الدلمانى

غالية أحمد بدر الجناحي

غالية سلطان فهاد الشمري

غلا يوسف محمد المطيري

غنيمة عيسى خالد الحشاش

غنيمة رائد عبدالعزيز السرحان

فاطمة هاني أحمد البزاز

فاطمة بشار خليل إبراهيم

فاطمة جابر علي عبد علي

فاطمة مشاري صالح المصيليخ

فتوح يوسف الشرقاوي

فجر عبدالرحمن علي الخالدي

فرح منهل جوده العنزي

فلاح نجيب فلاح النمران

فهد براك خلف حمد الحيص

فهد سعد فهد الذويب المريخي

فهد صلاح عطية الشمري

فواز خالد السبيعي

فواز مشعل حسين الحسيني

فوزية وليد السعيد

فيصل بدر عماش الحربي

فيصل عبدالعزيز الوهيب

لجين حامد أحمد عبدالرحمن الماجد

لجين محمد فهد القحطاني

لطايف خالد رمضان العنزي

لورا بسام يعقوب الخلفان

لولوة محمد نافع العدواني

لولوة يعقوب عبد علي الإبراهيم

لولوة يوسف عبدالحميد المنصور

ليان صالح حبيب حسين

ماجد حمود دعسان المطيري

مبارك صلاح محمد العميري

مبارك ماجد مفرج الدوسري

محمد إبراهيم الانصاري

محمد خالد فايز العجمي

محمد مرزوق خليفة مفرج الخليفة

محمد مشعان محمد العنزي

محمد يعقوب صادق معرفي

مريم حمد خليل الياسين

مريم فهد علي التورة

مريم محمد يوسف مفرح

مريم نايف الحربي

مريم نايف فهد العجمي

مشاري جاسم فريح الفريح

مشاري خالد مالك حسن

مضف غانم قريمش الجريد

منيرة سالم سعيد الرشيدي

منيرة علي عبداللطيف علي السعيد

منيرة محمد خلف الشمري

ناصر بدر أحمد الشبلي الراشد

ناصر جمال سعود بن عيد المطيري

ناصر فراج محمد الزعبي

ناصر مبارك شافي العجمي

نايف محمد عقاب المطيري

نوال محمد عجلان الشمري

نور إبراهيم حسين الفيلكاوي

نور عبدالكريم أحمد إبراهيم الكندري

نور فهد فلاح الرشيدي

نوف حمد حسن المطيري

نوف فواز صاهود العنزي

هادي خالد هادي هايف الحويله

هيا محمد ضيدان البرازي

وجدان إبراهيم مانع الخالدي

يوسف خالد يوسف الصقر

يوسف سلمان فلاح المطيري

يوسف فيصل عايد الشمري

يوسف مذكر عبدالله مذكر القوبع

يوسف مرزوق صامل الخالدي

يوسف موسى نزال السعيدي

دبلوم القانون

أحمد فيصل فهد المسباح

الزين حبيب علي الحبيب

أميرة خلف عبدالله البرجس

أسامة عبدالله علي الحمادي

أوراد راشد شريدة الشريدة

آنار خالد أحمد العبيدلي

بدر حامد ثامر السيار

حسين عبدالعزيز عباس الشطي

دانة عبدالله مطر خاتم

دلال عبدالله عيد المطيري

رتاج نادر محمد النعمة

رناد انور نايف العتيبي

زينب جعفر علي ذياب

سليمان عماد سليمان البناي

عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحيم الملا

عبد الله لافي مطيع العنزي

عبدالله خالد المضف

عبدالله طارق عادل القلاف

عبدالله عيسى فاضل بوغيث

عبدالله مشعل المعيلي

عبدالمحسن سلامة السويلم الرشيدي

علي أحمد سليمان الفوزان

علي حسين عبدالمحمد بديل

علي حسين علي موسى

علي حسين علي اليوسف

علي مساعد علي المطيري

علي مشعل علي الهزيم

غالية عبداللطيف محمد عبدالله

غزلان فايز محمد المطيري

غلا فريد عبدالرحيم علي

فاطمة أحمد سعود الحسن

فجر خالد أحمد الجاسم

فجر محمد حسين اربيع

فرح حسام غانم الهزيم

فهد محمد غالب حنيبل الخالدي

محمد حامد عبدالله الزنكي

محمد حمد محمد المري

محمد رائد محمد الهويدي

محمد معيوف عبدالرزاق سعدون الهندال

محمد نبيل حميد الخياط

مريم علي محمد جاسم العنزي

مناور محمد منصور العنزي

مى مساعد غانم مال الله

نبيل نايف عبدالكريم شكرالله

نورة خالد عبدالله الفضلي

نورة عبداللطيف سالم الشمري

نورة علي سعد ابوكلي

نورة وليد فرج الفاضل

ود خالد حسين مطر

يوسف بشار القطان

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كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

بكالوريوس علوم كمبيوتر

إبراهيم مطنى سعيدان الماجدي

أحمد بدر عوض الحربي

أحمد مجبل محمد العنزي

اشراق عبدالله سحيم المطيري

البندري خلف عجيل الحربي

الراوي غانم علي الراوي العنزي

الملحم عبدالكريم عبدالله العازمي

انتصار حمد غنيم العازمي

أثير فهد مسعود المطيري

أحمد إبراهيم معلث الرشيدي

أحمد صالح أحمد الحماد

أحمد محمد صالح النومس

أريام مدالله حمدان معطش جمعان العنزي

أسماء علي عبيد الهاجري

أسيل أحمد صالح بندر

أوراد محمد سفر المطيري

بدر ادريس إبراهيم الكندري

بدر عبدالعزيز ناصر

بدر مبارك سعد المطيري

بدر ناصر مبارك العجمي

بدر هشام بدر الزايد

براك أحمد براك العازمي

برجس فالح برجس العيد

بشاير عجيل صبر الشمري

جابر عبدالحميد جابر الخزعل

جابر مشاري راشد الخشم

جراح محمد سعد المطيري

حامده علي حمود الخرينج

حسين صالح حسين الجبلي

حصة فيصل عبدالله العتيبي

حمد سعود محمد الرشيدي

حمد صباح عبدالرزاق المنصوري

حمد يوسف سعود المطيري

حور ناصر محمد السراج

خالد سعد صالح الخالدي

خالد عبدالعزيز سعود الرشود

خالد محمد عوض العنزي

خالد ناصر حمد الصويان

دلال علي جاسر العدواني

دنيا اسماعيل موسى حاجية حيدر

رتاج علي محمد الصالح

رتاج محمد فهد فرحان الفهد

رشيد راشد سعد العازمي

رغد غريب هادي العازمي

ريم أحمد عبدالله ناصر الراشد

زايد سالم زايد العجمي

زينب عطاالله جابر العنزي

سارة بدر خالد العازمي

سارة بدر سالم الهاجري

سارة عيسى عبدالله المعييف

سارة فهاد مسير الضفيري

سارة مساعد مرداس السعيدي

سارة يوسف ثامر المطيري

سعد علي منور علي خليوي المطيري

سعد محمد شاهر الهاجري

سعيد عبدالله سعيد العنزي

سمو طلال حميد رانوف الشمري

شوق سعد خلف الصليلي

صالح فالح عتيق العنزي

ضاحي عيدان عبد الخضر اصقر

ضاري مبارك محمد الهاجري

ضيدان عبدالله المطيري

طلال سيف مساعد مبارك العازمي

طيف عبدالعزيز محمد العصيمي العتيبي

عبد الرحمن عبد الله نايف الهاجري

عبد العزيز سامي مليح الصواغ العازمي

عبد الله عبد المحسن محمد العجمي

عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن العسكري

عبدالرحمن ثامر مخلد المطيري

عبدالرحمن فيصل عبدالله العنزي

عبدالرحمن محمد حسين بوعركي

عبدالرزاق امير خلاوي الفضلي

عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز العويس

عبدالعزيز بدر عبدالهادي العنزي

عبدالعزيز فهد بادي انقيص

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بركات الشمري

عبدالعزيز محمد ثويني الذايدى

عبدالعزيز مشعل مبارك الشمري

عبدالعزيز ناصر كميخ المطيري

عبدالله جراح عبدالله لافي المطيري

عبدالله خالد مطلق العنزي

عبدالله سعود حضيرم الهاجري

عبدالله فيصل عبدالله العتيبي

عبدالله مبارك لهمان الدوسري

عبدالله محمد عبدالله الثويني

عبدالله مشعل عبدالله البصيلي

عبدالمحسن أنور محمد العازمي

عبدالمحسن جراح سالم الصانع

عبدالوهاب صالح خلف الشمري

عثمان ضاري محمد الحربي

عثمان فواز محسن شيحان العنزي

عثمان يوسف مطيران الحربي

علي محمد علي المطيري

علي عبد الله عبد الرحيم المطوع

علي عبدالرحمن محمد الهاجري

علي عبدالله عيسى الصراف

غلا عبدالرحمن عواد العتيبي

فاطمة أسامة روضان غدنان جوده

فاطمة تركي عجيل العنزي

فهد خميس إبراهيم الشطي

فهد عبد الله حمود الدويلة

فواز فهد يوسف الشمري

فيصل سعود مبارك الحجرف

فيصل عبدالرحمن عبداللطيف الحوقل

قتيبة عبدالرحمن عبدالكريم الضفيري

كاظم فاضل نصاري

لطيفة فهد محمد المطيري

مبارك سعد فلاح المطيري

مبارك علي محمد العجمي

مبارك محمد مبارك العنزي

متعب بندر عبدالله الحربي

متعب مشعل فاضل المطيري

محمد أحمد صالح الملا

محمد بدر محمد الهاجري

محمد بندر مخلف العنزي

محمد سلطان محمد عبدالله الدوسري

محمد سلمان خلف السعدون

محمد علي بادي صلبوخ

محمد عيد محمد الشمري

محمد فيصل عبدالمحسن الشايجي

محمد ممدوح مطلق العنزي

محمد يوسف مرزوق المطيري

مشاري حمد دحام الشمري

مشاري سامي سعد الهولي العازمي

مشعل حمد فلاح العجمي

مشعل فيصل دخيل الحربي

مصعب منصور عودة العنزي

معاذ خالد صنت الرشيدي

معاذ عبدالرحمن الحميدي ضيف الله القحص

منال بدر عبدالله محمود الكندري

منيرة فهد صالح النهام

منيرة محمد عبدالرحمن السنان

منيرة محمد مطلق البنيان

ناصر بدر صالح العمر

ناصر عبدالعزيز ناصر الرشيدي

ناصر فلاح شنيف المطيري

نايف ماجد حويان المطيري

نواف مشعل يوسف نايف

نواف وليد خلف الذايدى

هاله اسماعيل عبدالله الهاشمي

هزاع أحمد هزاع الهاجري

هويدي ابوبكر هويدي انغيمش الهاجري

وحش مشعل شحيتان العازمي

وليد خالد عبدالله الهاجري

يعقوب يوسف عبدالله حمادة

يوسف أحمد محمد رشدان

يوسف جاسم محمد المصيليخ

يوسف طلال سليمان العنزي

يوسف عبدالله صالح الحربي

يوسف مرزوق حمود العواد العازمي

بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات

إبراهيم فيصل محمد الشريفي

إبراهيم نواف إبراهيم السبع

أميرة رايف دهاش الرويعى

آيات جلال فاضل ربيع

بتله عيد هويدي الهاجري

بدر عبدالملك سليمان الكندري

جابر صالح جابر النعمة

جاسم خالد جاسم المخلف

حسين علي طالب علي خان حسين

حمد حسن صالح العلي

حمد نجيب حمد القحطاني

حور محمد فارس محمد

خالد عبد الله علي العدواني

خالد مجري مخلد المطيري

خالد نزال اعجمي الهاجري

دانة حربي ثويني العنزي

داود عبدالعزيز جبر العنزي

دعيج خليفة خلف الشمري

ديما منصور فالح خصيوي الديحاني

راشد سيف راشد المطيري

رتاج عبدالعزيز علي العوضي

رتاج وليد حسن القلاف

رغد فيصل جرمان مشوط

ريم فيصل عامر العجمي

زهراء هاني عبدالكريم كريمي

سعد مخلف بنيه العرف

سلطان ناصر محمد العصلب الظفيري

عائشة سلمان فهد الديحاني

عبد العزيز محمد عبد الله الدلماني

عبد الهادي ناصر مبارك العجمي

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز البكر

عبدالله أحمد سليمان المانع

عبدالله خالد عبدالله العتيق

عبدالله سعود عبدالله الكندري

عبدالله علي سعد العنزي

عبدالله مفرح نايف المطيري

عبدالمجيد بسام عبدالمجيد عبد الحميد الشاعر

عثمان طلال مطر الذايدي

عذبي بدر عياد العصيمي

علي صالح محمد الشمالى

علي ميثم عبدالنبي حسين

عمر خالد سعد العجمي

عمر سيف رمضان العنزي

عهد سمير عبدالله الهاجري

عيسى عباس حسين الجزاف

غزلان عياد دهام عياد العنزي

غلا هزاع هزاع المطيري

غند مطلق خالد السيحان

فاطمة دهام فرحان الشمري

فاطمة محمد فلاح الحجرف

فاطمة يوسف عبدالله الحمراني

فتون حسين صالح العجمي

فهد فالح فهد العجمي

في خلف طويرش بخيتان

فيصل منيف فايد الرشيدي

محمد سعد صحن الهاجري

محمد علي بطي الزعبي

مريم ناصر سعد كميخ العدواني

مشاري خالد عبدالله الحربي

مشعل صباح فرحان الديحاني

منال يوسف عيد العدواني

منصور علي محمد العجمي

منى محمد عايد العنزي

ناصر مبارك محمد محمد

نواف أحمد فرحان العنزي

نورا حسن مبارك الحجرف

نوف أحمد عواد عساف

هاجر عبدالله نايف الفضلي

وائل حمود غازي العنزي

يارا سعد خلف الشمري

بكالوريوس هندسة كمبيوتر

ابتهال عايد فضي الرشيدي

إسراء ناجي مناور الرشيدي

الجوري عزيز نواف العنزي

الجوهره سالم رفاعي الضويحي المطيري

الحسين أحمد خلفان كنعان

الدانة فهد فلاح المطيري

الزين ايمن نوري الرومي

الفهد فرج عبدالله الخيرالله

القيروان ثامر حسن الرشيدي

الكادي محمد عويضه العجمي

النايفه فهد نايف العجمي

أنفال فيصل حمود الهاجري

أحمد مساعد أحمد العازمي

أروى عبدالله محمد المطيري

أسماء منصور محمد المطيري

أسيل فارس فيصل العنزي

أصايل أحمد سلمان السليماني

أطياف عبدالرحمن حامد المشيعيب

أميرة بندر نعمة سمير الشمري

أنوار وليد عيسى أحمد النشمي

أوراد هيثم والى الشمري

آلاء سعد حلو فياض العنزي

بتله محمد رسام الهاجري

بدر بشار حمود الضفيري

بدر عادل حسين الصراف

بدر عبد الله عوض العتيبي

بدر قريان عبدالله الهاجري

بدر محمد خالد العنزي

بدور خالد عواض المطيري

بسمه عبدالمنعم زبن الشمري

بندر أحمد حبيب الظفيري

تركي علي نومان الظفيري

تركي فيصل ضيف الدلماني

جاسم يوسف ناصر الهولى

جمانة جواد عبدالمحسن الحمر

جنان جواد عبدالمحسن الحمر

حسن علي مراد خليل

حسين خالد عبدالرزاق المويل

حسين عبدالمحسن عيسي الصراف

حسين علي ناصر العنزي

حصة محمد سعود البدهه الرشيدي

حمود حمد حمود الرشيدي

حمود صلاح فالح البدر السعدون

حميدة محمد جواد القلاف

حور أحمد ساير الضفيري

حور خلف عبيد يعقوب المطيري

خالد سليمان مرشد مرشود

خالد صقر مفرح الحربي

خالد عارف عبدالعزيز الراشد

خالد علي عبدالله الفيلكاوي

خالد فيصل عبدالمحسن الظاهر

دانة رزام عيسى العباسي

دانة طلال محمد المطيري

دانة محمد عنيزان الرشيدي

دلال طارق محمد الكندري

دلال عبدالله نجر العتيبي

دلال فهد تركي العنزي

دنى جاسم محمد الفودري

ديما خالد غازي محمد

ديمه محمد لافي المطيري

رتاج حسين أحمد الكندري

رتاج حميد ربيع العنزي

رحمة مشعل جياد الشمري

رزان محمد موسى أحمد

رغد محمد تركي الرشيدي

رنا طارق حمد عثمان السعيد

رهف حامد جاسم السعيدي

رهف رائد عدنان الشمري

روابي أحمد عوض المطيري

روان عبدالله عبدالهادي الشلاحي

ريم بدر جاسم محمد العنزي

ريم شافي محمد زيد الديحاني

ريم فيصل محمد عياش السبيعي

ريماس حسن سعد الحجرف

ريوف غازي شاعى المطيري

سارة حسن حمود الشمري

سارة زيد خلف طويرش بخيتان

سارة سعود فرج فيصل الشمري

سارة يوسف مبرك الصليلي

سالم بكر معوض سالم

سالم عبدالنبي صالح بندري

سامي نواف سعد الحربي

سعد فيصل سعد عبدالله العجمي

سعود عبداللطيف عيد العازمي

سلطان محمد فرج العنزي

سلمان نواف صالح الديحاني

سليمان أحمد مقيطف الضفيري

سندس محمد هنداز اباذراع الظفيري

شروق أحمد اسحاق كمشاد

شهد خالد عبدالله البحيرى

شهد سعد عبدالرحمن المطيري

شهد مشعل منور نوار العتيبي

شيخة محمد ضاري الظفيري

صقر هاني عبدالله الشمري

ضحى جميل جريد الظفيري

طلال سليم فالح العازمي

طلال عبدالله عتيق العنزي

طلال فهد مجبل المسانع

عامر حسن محمد العجمي

عامر عبد الله عامر العجمي

عباس فيصل علي مظفر

عبد الرحمن عبد الله محمد الصقر

عبد الرحمن مبارك عبد الرحمن الرشيدي

عبد الله بندر جزا العتيبي

عبدالرحمن باسم صعفك العنزي

عبدالرحمن بشر عطاالله العنزي

عبدالرحمن حامد كحيل العتيبي

عبدالرحمن فيصل حسين بوعباس

عبدالرحمن مبارك عايض الرشيدي

عبدالرحمن مزيد فراج المطيري

عبدالرحمن مطلق عطا الله المطيري

عبدالرحمن نواف سهيل الشمري

عبدالرزاق وليد محمد الكندري

عبدالعزيز شافي الحميدي الفهد

عبدالعزيز يوسف علي الخلفان

عبدالكريم جاسم عبدالكريم الامير

عبدالله خالد عبدالله الحمر

عبدالله علي محمد عبدلله الدوسري

عبدالله هاني عبدالله اسماعيل

عبدالله يعقوب جواد الجدي

عبدالهادي علي حجي العميره الهاجري

عبيد صالح سوعان العنزي

عذوب طلال علي المكيمي

علي عبد اللطيف عبد الله سمير هندال

علي عبدالعزيز عبدالرحمن الفضلي

علي فهد علي الحيانى

عمر فراج جبان الصليلي

غالية مطلق قويعان الهاجري

غالية ملفي مطيع العنزي

غزلان مشعل عبدالله الشبال

غزلان نايف سعيد العرادة

غلا عبدالعزيز ناصر المطيري

فاضل نوري فاضل الجمعة

فاطمة اغريب مفرح نهار العنزي

فاطمة علي عباس الدوسري

فاطمة محمد غريب العنزي

فالح خالد فالح العازمي

فجر نواف مفلح مجول

فرح وايل نشمي العنزي

فنر مسلم ظاوى الرشيدي

فهد سعد محمد الدوسري

فهد عادل فهد أبوتمر

فهد عبد الرحمن خليفة السويلم

فهد محمد فهيد العجمي

فوز أنور عبدالعزيز هاشم العنزي

في سند محمد الديحاني

قتيبة علي ناصر العنزي

لطيفة عبدالله عقيل الظفيري

لطيفة فهد عبدالله الصليلي

لولوة عبدالكريم مرزوق الغضوري

ليان مسفر سلمان خاشقها

محمد شمروخ زيد المطيري

محمد عبدالله سلطان المطيري

محمد فهد محمد الدلك

محمد فهد محمد الرومي

محمد نواف ناصر الخليفة

مريم فواز مسعد المطيري

مساعد سعد بنيه الفضلي

مشاري فيصل محمد العنزي

مشاري لافي هابس الشمري

مشاري أحمد مهيل العنزي

مشعان مبارك مشعان رشيد الديحاني

منار سرحان عويد العنزي

منال فهد تركي العنزي

مناير نواف شعلان الشعلان

مها حمد فلاح حمد العجمي

موضي جمال صحن الحربي

نادر علي نادر العجمي

ناصر عبدالله خالد العجمي

ناصر فهد مبارك المطيري

ناصر محمد حمد العجمي

ناصر نايف عبد الله الدوخي

نجد عبدالله خالد العتيبي

نجلاء أحمد محمد العازمي

نواف محمد نهار الصانع

نوت راشد ذيب العجمي

نور فهد سماوى الضفيري

نورا جزاع محمد المطيري

نورا محمد مجبل المسانع

نورة أنور عبدالله العلاطي

نورة باسم ممدوح العنزي

نورة سعد عدوان الشمري

نورة فهد صالح السعيد

نوف عايض حمود الرشيدي

نوف علي خليفة الضفيري

نوف فايز عويد العنزي

نوف محمد سطم الشمري

نوف نايف سعود العازمي

نوف نواف خلف الرشيدي

نوير فيحان محمد المطيري

هنوف فيصل غنيم السعيدي

هيا مبارك حجرف حبيب هيف

هيا محمد سعود الرشيدي

وجدان خالد ساير الضفيري

وليد لافي شاكر العنزي

وهايب سعود عبدالعزيز الكدموس

يوسف طارق موسى العطار

يوسف فواز نزال العنزي

يوسف محمد جليل الديحاني

يوسف مشعل يوسف المطيري

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كلية بوكسهل الكويت

دبلوم إدارة أعمال

أوراد يوسف غلوم الكندري

أوركيد وائل حسين بارون

آية عبد الله فرحان خلف

جود عبدالله شبيب العجمي

حصة يوسف غلاب الميموني

حنان جمال أحمد الخوارى

دلال غازي حمد ضيف

سعاد أحمد ناصر المطيري

شهد حازم محمد بوهدور

شوق باسم عوض دوخي

غالية حسين محمود فرس

فاطمة خالد عبدالله الفودري

فاطمة مشاري فالح المياس

ميثه عبدالرزاق عبدالعزيز حورى

هاجر طالب عباس علي

دبلوم تسويق

البندري طلال فرج السهلي

إسراء طارق عبدالرحمن الفرحان

دلال محمد فاضل القلاف

غالية مرشد الشحيتاوي

ليلى عبدالكريم لافي الشمري

وسمية عادل عبدالعزيز السنان

دبلوم تصميم جرافيكي

حنان حسين عبدالرسول عباس كرم

خديجة الهاب علي المطيري

سارة حيدر حسن كمال

سارة عدنان عبد الرضا القطان

شوق عبدالمجيد عبدالحميد علي

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