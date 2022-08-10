عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي أن وزارة التربية وافقت على مقترح الجمعية بخصوص الاستعــانـــة بخبــرات المتقاعدين من أهل الميدان التربوي لسد الاحتياجات المطلوبة والاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات في الجوانب الإدارية والفنية والمهنية مع مراعاة عدم الإخلال بضوابط وقوانين ديوان الخدمة المدنية.



وقال الهولي إن موافقة «التربية» على المقترح يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجمعية والوزارة في حل جميع القضايا التربوية التي تسهم في تهيئة الأجواء المناسبة قبل بدء العام الدراسي 2022-2023، حيث يأتي ذلك بعد أن وجهت الوزارة كتابا



رسميـــا للـجـمـعـيـــة تفيد فيه بأنه لا مانع لديها من الاستعانة



بخبرات المتقاعدين من أهل الميدان. ووجّه الشكر والتقدير لوكيل وزارة التربية أ.د.علي اليعقوب على تعاونه المستمر وتجاوبه السريع في القضايا التي تهم الميدان التربوي وجهوده في حل القضايا العالقة قبل بدء العام الدراسي، مبينا أن الجمعية ستواصل متابعة القضايا التي تهم المعلمين والمطالبة بحقوقهم بالتعاون مع «التربية».