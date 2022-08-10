أعلن مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جاسم القعود عن تمديد فترة التقديم لخطة البعثات الدراسية للعام الدراسي 2021-2022 لشغل وظيفة معيد بعثة، وذلك للإيفاد في بعثة دراسية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه حتى يوم السبت 24 سبتمبر، وذلك لتمكين المتقدمين من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.



وقال القعود إن إعلان البعثات تضمن نوعين من المستندات المطلوبة منها الإلزامية التي لن يتم استكمال الطلب إلا باستيفائها بشكل كامل، والاختيارية وهي المستندات التي ترتبط بمعايير المفاضلة بين المتقدمين، مهيبا بجميع المتقدمين الى ضرورة الاطلاع على الإعلان والشروط والضوابط الواردة فيه واستمارة تقييم المتقدم التي من خلالها سيتم المفاضلة.



وبين أن الإدارة على استعداد تام للرد على استفسارات المتقدمين من خلال نظام الاستفسار الإلكتروني الموجود عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.paaet.edu.kw.