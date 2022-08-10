عبدالعزيز الفضلي



عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف اجتماعا مع القيادات التربوية بحث خلاله الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بحضور وكيل الوزارة د.علي اليعقوب والوكلاء المساعدين.



وخـــلال الاجتمـــــاع، استعرض اليعقوب تقريرا عن أعمال اللجان والمتابعة اليومية لكل منطقة تعليمية، حيث تم تشكيل اللجان سابقا حسبما ورد في القرار الوزاري 2022/58 برئاسة الوكيل المساعد المختص.



وذكر رئيس لجنة قطاع المنشآت والتي أسند إليها متابعة أعمال الصيانة والتكييف في المدارس، أن اللجنة قدمت تقريرها الأسبوعي عن نسب الإنجاز والمتابعة من حصر المدارس الجديدة والأخرى الخاضعة للهدم وإعادة البناء، مع التأكد من توفير كل متطلبات المدارس من برادات مياه ووحدات التكييف والصيانة اللازمة والبدالات وغيرها.



وأشارت رئيس لجنة القطاع الإداري الى متابعة الخدمات الأساسية من نظافة ونقليات ومراسلة وتغذية وحراسة، ومتابعة توفير الكوادر البشرية من هيئات تعليمية وإدارية كافية لضمان بدء العمل في المدارس.

ثم قام رئيس لجنة الشؤون المالية بتقديم تقرير وحصر أرصدة الكتب والتأكد من توزيعها على المدارس والانتهاء من المناقصات، ثم قام رئيس لجنة التعليم العام بتحديد الميزانيات التقديرية للأعداد المتوقعة للطلاب وتحديد أعداد المعلمين والانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين والانتهاء من قرارات تسمية المدارس، ومعرفة مراحل التنفيذ والمعوقات التي طرأت وطرق حلها، ثم تطرق الى مقترحات قرار التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجديد.



وقد أوضح رئيس لجنة التعليم الخاص والنوعي عن آلية عمل اللجنة والإجراءات التي قامت بها، حيث إن إدارة التعليم الخاص تشرف على 188 مدرسة بها ما يقارب 256 ألف طالب بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة والتي لها احتياجات نوعية خاصة بها وجار العمل لاستكمالها.

ثم أكد د.علي المضف الاستمــــرار والمتابعــــة لجميع القطاعات المعنية بالاستعدادات وبحث إجراءات العمل والاستمرارية بخطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.