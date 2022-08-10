أصدرت الولايات المتحدة مذكرة لمصادرة طائرة إيرباص خاصة بقيمة 90 مليون دولار يملكها عضو في مجلس الدوما الروسي، تردد أن له صلات بالجريمة المنظمة، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.



ونقلت بلومبيرغ عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن داميان ويليامز، أن قاضيا وقّع الاثنين مذكرة تسمح للمسؤولين بالاستيلاء على الطائرة التي يملكها أندريه سكوتش عضو الدوما.



ووفقا للأوراق القانونية، فإن الطائرة توجد حاليا في كازاخستان. وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد فرضت عقوبات على مسؤولين روس، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، إضافة الى رجال أعمال وشركات على خلفية الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.